De Nederlandse roots van wielrenner Wout van Aert: ‘Het is van Aert met een kleine v’

Het Nederlandse dna van Wout van Aert blijkt niet alleen uit de kleine v in zijn achternaam. Zijn Brabantse oom Jos reed twee keer de Tour de France uit. Ook de keus van de huidige Tour-uitblinker voor een Nederlandse ploeg kan erdoor zijn ingegeven, zegt Jos.

‘Je denkt vaak: hoe is het mogelijk? Strade Bianche. Milaan-San Remo. Mooier kan het niet worden. En dan wint hij twee etappes in de Tour de France. Hij blijft ons verbazen.’

Wout van Aert rijdt de laatste dagen vooral in dienst van zijn ploeg Jumbo-Visma en geletruidrager Primoz Roglic. Maar in een woonkamer in Rijsbergen, West-Brabant worden de verrichtingen van de 23-jarige Vlaming in de Tour de France nog altijd met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Niet zo vreemd: tv-kijker, radioluisteraar en krantenlezer Jos van Aert (58) is zijn oom. Wouts vader Henk is diens neef.

De in Frankrijk excellerende renner heeft Nederlandse wortels: zijn vader is weliswaar geboren in België, vlak over de grens in Meersel-Dreef, en opgegroeid in Lille, maar diens ouders komen uit Noord-Brabant. Misschien, oppert zijn oom, heeft het ook wel een rol gespeeld bij de keuze van Van Aert vorig jaar voor Jumbo-Visma. ‘Ik denk dat de Nederlandse directe manier van communiceren hem wel aanspreekt.’

Het zijn niet alleen de genen die de interesse verklaren. Jos van Aert was ook wielerprof, van 1988 tot 1994, achtereenvolgens bij Hitachi, PDM, Festina en Collstrop. Hij verscheen vier keer aan de start van de Tour, twee keer reed hij hem uit. Van Aert is nu in dienst van een diervoederbedrijf na enkele jaren als varkenshouder.

Jos van Aert in 1989.

Hij is vol lof over de prestaties van zijn achterneef. Die sprint in de voorste rijen, sleurt aan kop op de cols op en beschermt onderweg geletruidrager Primoz Roglic. In familieverband – veertien gezinnen, van wie er twee in België wonen – schieten de apps heen en weer na alweer een prestatie. Voor wie twijfelt over het Nederlandse dna: in de contacten is Van Aert steevast met kleine v genoteerd, in tegenstelling tot de Vlaamse gewoonte het tussenvoegsel met een kapitaal te openen.

Groeispurt

Veel contact met Wout heeft Jos deze dagen niet. Hij was er vaak bij toen Wout als junior en belofte deelnam aan veldritten in de omgeving, de discipline waarin hij begon. Daarin heeft hij volgens oom Jos de basis gelegd voor zijn huidige successen. ‘Wout was vroeger een klein mannetje. Pas later heeft hij een groeispurt doorgemaakt. Hij moest telkens opboksen tegen Mathieu van der Poel. Soms werd hij op minuten gereden. Daar was hij niet goed van. Langzamerhand is hij naast hem gekomen.’ Vader Henk, zelf nooit renner geweest, moest op de trein springen. ‘Zijn ouders gingen mee met de camper. Zo is het een heel familiegebeuren geworden.’

Hij heeft nog wat verklaringen. ‘Het is een bescheiden en rustige jongen, maar vergis je niet, iemand die heel goed weet wat hij wil. Hij heeft een supersterk lijf. Maar ik denk dat hij ook zichzelf verbaast. Een jaar geleden zat hij na zijn val in de vorige Tour nog in een rolstoel.’

Hij weet wat Wout doormaakt. ‘De Tour is zwaar, heel zwaar.’ Zelf was hij klimmer, maar in de dagen die voorafgingen aan bergetappes was het vaak zo nerveus en jachtig dat hij ‘volkomen uitgepierd’ was als zijn terrein zich aandiende. In zijn eerste deelname, in 1989, moest hij opgeven na een valpartij midden in het peloton. Hij sloeg over de kop en belandde in het ziekenhuis. ‘Dat was zuur, want ik stond er best aardig voor in het klassement, 50ste of zoiets.’ Twee jaar later moest zijn toenmalige ploeg PDM de Tour verlaten, nadat de renners een bacteriële infectie hadden opgelopen bij het inspuiten van het voedingsmiddel Intralipid. ‘Dat was jammer. De dokter heeft toen een fout gemaakt.’

In 1990 maakte hij mee hoe zijn kopman Erik Breukink derde werd in de Tour. Door tegenslag in een Pyreneeënrit verspeelde zijn kopman zijn kansen. Van Aert stond hem bij in die etappe. Op de Col d’Aspin reikte hij zijn fiets aan toen Breukinks derailleur vastliep – ze bezitten hetzelfde postuur. Na reparatie keerde hij op Breukinks rijwiel terug bij de kopman, waarna een nieuwe wissel volgde. Op de Tourmalet moest hij opnieuw zijn krachten aanspreken. Breukink miste de bevoorrading, Van Aert knokte zich langszij met twee etenszakjes, maar de kopman bleek ze niet nodig te hebben. ‘Toen was ik wel klaar.’ Laatst hoorde hij op de radio nog een terugblik op die rit. ‘Mijn naam kwam er niet in voor. Maar hij zat wel op mijn fiets.’

Nog een markant feit op het cv: in zijn laatste jaar als prof trof hij bij Collstrop teamgenoten aan wier nakomelingen later tot de grootste talenten in wielrennerij worden gezien: Adrie van der Poel, vader van Mathieu, en Patrick Evenepoel, vader van Remco. ‘Tja, ik was het eerlijk gezegd vergeten. Het was een journalist die me erop wees.’

Begeleiding

Verwacht hij nog wat van Wout in de Tour? ‘Het hoofddoel is het geel naar Parijs brengen. Daar schikt hij zich in. Misschien is er nog een kans op de Champs-Élysées. Vergeet niet dat hij veel te danken heeft aan Jumbo. Die pikte hem op toen hij met ruzie was weggegaan bij zijn vorige ploeg. Er wordt veel geïnvesteerd in begeleiding, in materiaal. Hij kan zich er optrekken aan wereldtoppers als Primoz Roglic en Tom Dumoulin.’

Optrekken? Van Aert kreeg in de Tour gewoon de vraag of hij nu de beste renner ter wereld is. Hij vond het een vraag die anderen maar moeten beantwoorden. Wat vindt zijn Nederlandse oom? ‘Laat ik het zo zeggen: toen het seizoen weer begon, stond hij het beste op punt.’ Ingetogenheid in de familie is grensoverschrijdend.