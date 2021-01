De Nederlandse olympische skiester Jelinkova had nooit last van haar knieën; tot zondag

Adriana Jelinkova wordt afgevoerd van de pista, nadat zij onderuit was gegaan tijdens de wereldbekerwedstrijd in in Kranjska Gora. Beeld AFP

Oostenrijkse orthopedisch chirurgen, dagelijks geconfronteerd met het slagveld van het skitoerisme, zijn niet van het afwachten. De allerbeste, prof. dr. Christian Fink, buigt zich dinsdag al over de linkerknie van de Nederlandse olympische skiester Adriana Jelinkova (25). De ruptuur van de voorste kruisband wordt door de Oostenrijker in de Gelenk Klinik van Innsbruck hersteld.

Fink, arts voor sporttraumatologie, zal de knie van de jonge sportvrouw reconstrueren. De voorste kruisband wordt vervangen door een nieuwe band, gemaakt van een eigen pees zoals de hamstringpees of patellapees.

Het is de onvoorstelbaar pijnlijke afloop van de mooie zaterdag in Kranjska Gora, waarop Jelinkova zich, als eerste Nederlandse skiester sinds 1952 plaatste voor de Olympische Winterspelen van 2022. Daags erna ging zij, op dezelfde steile, verijsde berg, in manche één van de wereldbeker reuzenslalom onderuit en raakte in een lange glijpartij op rug en buik het kniegewricht ernstig in het ongerede.

Thuis in Saalfelden, een skioord in Salzburgerland, zegt Jelinkova zich ervan vergewist te hebben hoe goed Fink wel niet was. Zondagmiddag, kort na haar skiongeval in de wereldbeker te Slovenië, ging zij al bij de kliniek in Innsbruck langs. ‘Anders had ik me in de vertrouwde privé-kliniek hier in het dorp laten opereren. Maar mijn vaste chirurg, die me eerder geholpen heeft bij mijn rugkwetsuur, zei: als professor Fink het voor jou wil doen, dan moet je niet aarzelen. En ik vertrouw de raad van hem. Hij is een goed mens. Ze zeggen ook dat de kruisband mooi is gescheurd.’

Vertrouwen

Ze had alle vertrouwen in haar eigen kunnen, toen ze zondagochtend iets na tienen zich naar beneden stortte. ‘Ik ben niet van op safe gaan. Ik ging voluit. Ja, ik had heel veel reacties gehad na zaterdag, toen ik me kwalificeerde voor de Winterspelen. Ik had daar heel erg van genoten. Maar de technische piste van Kranjska ligt me. Ik had er erg veel zin in hard te gaan.’

Toen ze na poort 3 op haar kwetsbare rug viel, draaide ze langzaam door naar de buik, om zicht te hebben op de berg en op de omringende netten waarin ze ging landen. ‘Het probleem was dat ik bij de val nog niet echt hard ging, dat mijn linkerski daardoor maar niet uit wilde breken. Daar kreeg de knie een tik van.’

Niet dat ze het direct in de gaten had, dat het mis was met de knie. ‘Ik ging staan, toen ik me uit de netten bevrijdde. Het was een soort paniek. Checken of alles goed was. Ik wilde aanvankelijk ook zelf naar beneden skiën. Dan hoefde de wedstrijd niet te worden onderbroken. De broeders van de reddingsdienst hielden me echter tegen. Ze waren heel aardig. Ik moest in de banaan.’

Jelinkova is al vijftien jaar in de bergen te vinden, had groot vertrouwen in de eigen knieën. ‘Nooit iets mee gehad. Mijn rug heeft een hernia gehad. Mijn enige blessure. Maar mijn knieën zijn echt heel goed. Ik dacht niet dat mij daar ooit iets mee zou overkomen.’

Wel dus. Alpineskiën, zelfs op de technische onderdelen slalom en reuzenslalom, is een risicovolle sport. Vele grootheden, van Aksel Lunde Svindal tot Lindsey Vonn, scheurden de voorste kruisband, de helft van het kruisverband in het hart van de knie.

‘Shit, shit, shit. Zo heb ik op mezelf zitten te vitten. Wat een domme fout, heb ik tegen mijn trainer gezegd. Want ja, ik kan heel streng voor mezelf zijn’, zo gooit Jelinkova nog iets van haar doorleefde emotie in het telefoongesprek.

Gedicht

Op Radio 1 werd een gedicht aan haar opgedragen, met de titel De Tranen van Adriana. ‘Dat hebben ze niet kunnen zien op tv. Maar ze zijn er wel geweest ja. Het was erna. Uit boosheid op mezelf. Maar mijn trainer (Pavel Cebulj, red.) zei: het helpt je niks, Adriana. Richt je op de operatie en revalidatie.’

Het herstel van de kniekwetsuur gaat geschieden in Oostenrijk, misschien met een enkele uitstap naar Papendal waar zij als olympisch topsporter nu welkom is. ‘Maar het wordt, zoals het er nu voor staat, gewoon bij mijn vaste fysiotherapeut in Saalfelden, Kamil Beran, een Tsjech. Ik ben bevriend met hem en zijn vrouw. Kom daar al jaren. Hij heeft ook mijn rug gefixt. En heus, dit kan ik. Ik kom hier sterker uit. De revalidatie ga ik slim en serieus aanpakken. Ik ga niks doen dat niet hoort of past.’

Voorspellingen over herstel zijn bij een reconstructie van de voorste kruisband vaak erg optimistisch. ‘Tussen de zes en negen maanden zeggen ze dan. Maar Fink zegt: zover ben je nog niet. Eerst de operatie.’

Zondag zijn door Wopke de Vegt, de technisch directeur van de Nederlandse Ski Vereniging, de formulieren ingevuld, waarmee de kwalificatie van Adriana Jelinkova voor de Olympische Winterspelen van Peking 2022 definitief moet worden gemaakt. Ze krijgt als olympiër de A-status (goed voor een stipendium) en zal voor haar programma financiële ondersteuning krijgen. ‘Want geld, dat helpt’, aldus De Vegt wiens bond in het verleden beperkt financiële ondersteuning aan de ambitieuze skiplannen van Jelinkova heeft gegeven. NOCNSF, de olympische koepel, deed ook een klein bedrag, maar zal nu steviger over de brug komen is de verwachting van De Vegt. ‘Maar alle beetjes uit het verleden, ook die van NOC dat haar programma later niet echt omarmde, zijn de bouwstenen die hebben geleid tot deze kwalificatie.’