De Nederlandse clubs zijn op dit moment Europa’s beste. Blijft dat zo na deze cruciale voetbalweek?

Zowel Ajax als Feyenoord wonnen twee weken geleden van sterke Duitse tegenstanders. Hier viert Feyenoorder Luis Sinisterra de 3-1 tijdens de Conference League-wedstrijd tegen Union Berlin. Deze week volgen de returns in Duitsland. Beeld ANP

Het is bijzonder en opvallend. Het is zelfs sensationeel te noemen: het Nederlandse clubvoetbal, dat zich uitzonderingen daargelaten jarenlang als schlemiel over de Europese velden bewoog, voert dit seizoen de puntenranglijst van Europa aan, de zogenoemde coëfficiëntenlijst. Nederland steeg met stip naar 1, ruim voor Engeland, Frankrijk, Spanje en al die andere landen die normaliter veel beter zijn.

De voorsprong op de nummer twee Engeland bedraagt al meer dan een punt: 8,000 om 6,714, een cijfer dat ontstaat door het gezamenlijke aantal punten voor overwinningen en gelijke spelen te delen door het aantal deelnemende clubs. Ajax, dat nog alle duels won, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse, doen nog allemaal mee. Ze maken zelfs gerede kans op overwintering na de groepsfase.

Kanttekening is dat deze week belangrijk is voor de continuïteit van de prestaties, met Borussia Dortmund - Ajax in de Champions League (woensdag), Monaco - PSV in de Europa League, Union Berlin - Feyenoord, Tottenham Hotspur - Vitesse en AZ - Cluj in de Conference League (allemaal donderdag). Feyenoord en AZ naderen met een zege de groepswinst.

Wederopstanding

Over de oorzaken van de wederopstanding is al veel geschreven, want Nederland was vaak al goeddeels verdwenen als de hoofdtoernooien nog moesten beginnen. Natuurlijk is daar vooral de golfbeweging in het aanbod van talent, en zeker in het geval van Ajax het structureel contracteren van veel grotere namen dan voorheen, voor veel hogere lonen.

Dan is daar de serieuze voorbereiding, want om kansrijk aan de midden in de zomer gespeelde voorronden mee te doen is een andere preparatie op het seizoen nodig, een andere indeling van de vakantie zelfs. Het heeft even geduurd voordat dat besef indaalde. Trainer Erik ten Hag (Ajax) denkt ook dat het moderne type trainer meespeelt.

Het kan ook gewoon een momentopname zijn. Om een voorbeeld te noemen: Vitesse presteerde opvallend door tien dagen geleden thuis van het op papier veel sterkere Tottenham Hotspur te winnen. Trainer Nuno Espirito Santo had zijn volledige eerste keus gespaard om een paar dagen later meer kans te maken in de competitie tegen West Ham United. Ook die wedstrijd ging verloren, en afgelopen weekeinde was de ploeg opnieuw kansloos tegen Manchester United. Nu is Espirito Santo ontslagen. Donderdag staat Vitesse ongetwijfeld tegen een heel ander Tottenham, dat beoogd trainer Antonio Conte dan al probeert op de bank te krijgen.

Tienduizend supporters

Deze week is dus belangrijk en deels bepalend, niet alleen op sportief gebied. Door het opgelaaide supportersgeweld in de eredivisie liggen de reizen naar uitwedstrijden onder een vergrootglas. Ruimschoots meer dan tienduizend supporters trekken deze week de grens over, waarbij de focus vooral is gericht op Berlijn en Dortmund, waar ruim 5.000 respectievelijk 4.400 aanhangers van Feyenoord en Ajax hun elftal volgen, plus dan mogelijk nog veel meer die nog geen kaartje hebben. Dan is daar nog de verhuizing van Vitesse naar Londen, met naar schatting 1.500 supporters van de club uit Arnhem. Althans, zoveel aanhangers hebben een kaartje gekocht. De vraag is of ze allemaal gaan, vanwege de strenge coronaregels in het Verenigd Koninkrijk. Bijna duizend mensen gaan met PSV naar Monaco. Alleen AZ speelt deze week thuis.

Ajax is al jarenlang de Nederlandse voortrekker op de ranglijst. De coëfficiëntenlijst is een weerslag van de prestaties over vijf jaar en is bepalend voor het aantal deelnemers uit een land en het instroommoment, al heeft de huidige opleving vrijwel zeker pas werkelijk gevolgen voor seizoen 2024-2025. Dan hoeft de nummer twee van de eredivisie geen voorrondes voor de Champions League meer te spelen. Op de lijst over vijf jaar staat Nederland nu zevende. Alle clubs doen nog mee en winnen geregeld, hetgeen zorgt voor een hoog gemiddelde. En alle punten tellen even zwaar, al zijn in de Champions League meer bonuspunten te verdienen. De Conference League wordt voor het eerst gehouden.

Nieuw zijn ook de ontsnappingsroutes via weer andere play-offs straks, bijvoorbeeld tussen de nummers drie van de Europa League en twee van de Conference League, over twee duels. Zo heeft PSV, mocht het als derde eindigen in zijn groep van de Europa League, nog een kans om verder te mogen in de achtste finales van de Conference League, na een play-off in februari tegen een nummer twee uit die competitie. Het zou zomaar kunnen dat PSV, dat zich in de play-off tegen Benfica van een paar maanden geleden net niet plaatste voor de Champions League, het seizoen beëindigt in de Conference League.