De Nations League is een prijs, zingt het Nederlands elftal in koor

Xavi Simons Beeld Getty Images

‘Het is een prijs’, is het mantra van het Nederlands elftal bij aanvang van de Nations League. Thuis in de Kuip tegen Kroatië, woensdag. Trachten een toernooi te winnen. Ze zeggen het allemaal met een glimlach, alsof ze hebben geoefend. Spelers, trainer. ‘En we willen iets rechtzetten ten opzichte van maart’, aldus bondscoach Ronald Koeman, naar aanleiding van de 4-0-nederlaag tegen Frankrijk voor de EK-kwalificatie.

De Nations League is een toernooi van de Uefa dat oefenduels verving door een zweem van semi-belangrijkheid, onder meer door prijzengeld uit te keren, alleen al 10,5 miljoen voor de bond van de winnaar zondag (inclusief de 4,5 miljoen voor deelname aan de finaleronde). Status dus, geld, een 7,5 kilo, 72 centimeter hoge beker, een heus eindtoernooi en een mogelijke achterdeurtje bij mislukte kwalificaties van EK’s of WK’s.

Met volle stadions. Nederland - Kroatië, met duizenden Kroaten ook. Italië - Spanje, donderdag in Enschede. Zondag de finale. Jazeker, overbelasting loert altijd voor voetballers, alhoewel niet gekwalificeerde landen een deelnemer meer hebben in de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland. Zij spelen ook een dezer dagen. Al zei Frenkie de Jong volkomen terecht dat op de strijd om de derde plaats, zondag in Enschede, toch niemand zit te wachten.

Onderkoning Nations League

Ronald Koeman is intussen de onderkoning van de Nations League, al kwam de kwalificatie voor deze finaleronde op naam van Louis van Gaal. Koeman zelf bereikte de eerste finale in Portugal (verloren van Portugal) in seizoen 2018-2019, toen Oranje twee grote toernooien had gemist en zijn nieuwe aangezicht toonde aan den volke, met relatief nieuwe spelers als Frenkie de Jong en Denzel Dumfries. De tandem Memphis Depay-Gini Wijnaldum maakte snelheid en Virgil van Dijk ontpopte zich tot onbetwiste aanvoerder. Wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland in de groepsfase waren spectaculair, het volk omarmde de Nations League, wat dat ook mocht zijn.

Maar in voetbal gaat het snel. Depay ontbreekt, door voortdurend niet fit te zijn, en Wijnaldum is vermoedelijk reserve na twee magere jaren. Anderen staan op: Xavi Simons, wiens internationale doorbraak zich in rap tempo voltrekt. Cody Gakpo zal spits zijn tegen de Kroaten. Donyell Malen is weer in vorm, ondanks de tragisch gemiste titel met Dortmund. Mats Wieffer is een fijne nieuwe optie op het middenveld, als iemand die binnen drie maanden van basisplaats bij Feyenoord naar debuut bij Oranje (tegen Gibraltar) snelde.

‘We hebben deze week tijd gehad om accenten te leggen. Ik ben optimistisch’, aldus Koeman, die opmerkte dat Justin Bijlow vooralsnog zijn eerste keeper is. Aanvoerder Virgil van Dijk: ‘We hebben in 2019 de finale van Portugal verloren. Toen kwam het besef dat we het beter hadden moeten aanpakken, met meer beleving. Ik zou de beker graag omhoog willen houden.’ Koeman: ‘We kijken ernaar uit om iets te winnen. Maar we zullen goed moeten zijn, tegen een sterk Kroatisch team. Als je later terugkijkt op je loopbaan, is het spijtig als je bepaalde prijzen niet hebt gewonnen.’

De andere landen: Kroatië

Luka Modric Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Alleen al om de 37-jarige Luka Modric te zien voetballen, is Nederland - Kroatië een bezoek waard. Modric is een van de beste middenvelders van de laatste twee decennia, normaliter toe aan zijn afscheidsronde als international, na 164 interlands. Kroatië, onder leiding van bondscoach Zlatko Dalic, is een zeer ervaren ploeg en Nederland is op alle fronten gewaarschuwd. ‘Het draait nog steeds om Modric. Je moet hem niet vrijlaten’, aldus Koeman. Tip: tracht strafschoppen te voorkomen. Kroatië bouwde in dat onderdeel een geweldige reputatie op, door op de laatste WK’s liefst vier series te winnen, tegen Denemarken, Rusland (2018), Japan en Brazilië (2022). Nederland heeft deze week overigens getraind op strafschoppen. Kroatië was tweede en derde op de laatste WK’s. In de laatste halve finale werd de ploeg verslagen door de latere kampioen Argentinië. De ploeg is zonder de talentvolle verdediger Josko Gvardiol, die geblesseerd is.

Italië

Francesco Acerbi Beeld Insidefoto/LightRocket via Getty

Italië is als voetballand in een nogal aparte periode van extremen beland, qua emoties. Winst tijdens het EK in 2021, door de strafschoppen beter te nemen dan Engeland. Dan geen WK in Qatar, vanwege uitschakeling in de play-offs door Noord-Macedonië. Wel weer de finale van de Nations League door onder meer Engeland en Duitsland achter zich te houden. Aanwezig in drie Europese finales voor clubs dit jaar, al waren daarbij veel buitenlandse profs betrokken en al gingen die wedstrijden dan allemaal verloren door AS Roma, Fiorentina en Inter. Maar ze kunnen nog steeds goed voetballen en verdedigen, zo liet Inter zien tegen Manchester City, en vier van die verdedigers van Inter zijn opgenomen in de selectie van bondscoach Roberto Mancini die, over emoties gesproken, begin dit jaar zijn hartsvriend Gianluca Vialli verloor na langdurige ziekte.

Spanje

Gavi Beeld Getty Images

De allergrootste spelers waarmee Spanje de wereld veroverde in 2010 zijn nu allemaal verdwenen uit de nationale ploeg, nu ook Sergio Busquets is gestopt na het WK in Qatar. Spanje is de jaren van onoverwinnelijkheid, met toernooizeges in 2008 (EK), 2010 (WK) en 2012 (EK) allang voorbij, al smaakte de zege in Portugal met een doelpunt van Alvaro Morata in de laatste minuut zoet, waardoor de ploeg het finaletoernooi bereikte. Een relatief onbekende bondscoach is aangetreden na Luis Enrique, die na de uitschakeling op het WK na strafschoppen tegen Marokko ontslag nam. Luis de la Fuente, met veel ervaring bij Spaanse jeugdploegen, mag een nieuwe ploeg bouwen, zonder de geblesseerde Pedri bij de finaleronde. Andere talenten als Gavi en Ansu Fati van landskampioen zijn wel meegekomen naar Enschede.