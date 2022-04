De mythe wint alleen maar aan kracht: Tiger Woods maakt zijn rentree bij de Masters

Tiger Woods wordt tijdens een oefenronde op de golfbaan van Augusta gevolgd door een grote groep fans. Beeld EPA

Tiger Woods had geluk dat hij nog leefde, nadat hij in februari van vorig jaar over de kop sloeg bij een eenzijdig auto-ongeluk in de buurt van Los Angeles. Brandweermannen haalden hem uit zijn SUV, zijn rechterbeen was verwoest. Fatsoenlijk lopen zou een uitdaging worden, zo klonk het. Golfen kon hij zo goed als vergeten.

Het mag dus een klein wonder heten dat Woods donderdag, krap veertien maanden na zijn ongeluk, aan de start verschijnt van het prestigieuze Masters-toernooi in de Verenigde Staten.

Woods liet dinsdagmiddag bij een persconferentie weten dat hij ging spelen, nadat hij golfliefhebbers dagenlang in spanning had gehouden.

De afgelopen dagen trainde Woods op de majestueuze baan van het eerste grote, en belangrijkste golftoernooi van het seizoen. Vijf keer was hij er winnaar, voor het laatst in 2019.

Afgelopen maandag keerden fans na twee jaar van coronapauze terug op het terrein in Augusta. Ze kwamen voor Woods, met duizenden tegelijk. Toen het 46-jarige golficoon zijn negen oefenholes liep, verzamelden ze zich in zijn kielzog als een wolk meeuwen achter een vissersboot. Het auto-ongeluk lijkt de mythe van Woods, een van de populairste sporters van de Verenigde Staten, alleen maar te hebben vergroot.

Op 23 februari vorig jaar vloog Woods met hoge snelheid uit de bocht met zijn SUV. Volgens een politierapport had hij bijna tweemaal zo hard gereden als de toegestane 70 kilometer per uur. Zijn kuit- en scheenbeen waren kapot, enkel en voet waren aan gruzelementen. Even spande het erom of zijn been geamputeerd moest worden.

Ook al heeft hij nog elke dag pijn, toverde Woods tijdens zij trainingssessies deze week een paar fraaie ballen van zijn golfstick. Beeld REUTERS

Drie maanden lag hij op bed. Woods moest opnieuw leren lopen, met metalen staven, pinnen en schroeven in zijn been. Lang bleef het stil rondom hem, totdat hij in november een filmpje van zijn swing op sociale media plaatste. In december speelde hij een demonstratietoernooi met zijn zoontje Charlie, een exacte kopie van zijn vader. Woods reed in een golfkarretje, had zichtbaar moeite met lopen.

In februari verklaarde hij dat zijn revalidatie langzamer ging dan hij wilde. Het lopen van hole naar hole viel hem zwaar. Vooral in dat opzicht is zijn terugkeer bij de Masters opvallend. De heuvelachtige baan van Augusta zal de komende vier dagen Woods’ grootste uitdaging worden. ‘Ik heb nog elke dag pijn,’ onthulde hij dinsdag bij zijn persconferentie.

De kwelling van zijn revalidatie was zwaarder dan de hersteltrainingen na de vijf rugoperaties die hij tijdens zijn carrière heeft ondergaan, verklaarde Woods enkele maanden geleden. Blessures en comebacks tekenen zijn loopbaan. In 2009 viel Woods van zijn voetstuk door buitenechtelijke escapades, daarna begon zijn lichaam te kraken. Zijn winst in Augusta van 2019 kwam na een jarenlange periode van droogte waarin een terugkeer in de absolute top onwaarschijnlijk leek.

Dat hij het golfen niet verleerd was, toonde hij deze week in de aanloop naar de Masters. Woods vermaakte het publiek met knappe slagen, leek de oude op het korte en langere werk. In november van 2020 speelde hij zijn laatste toernooi, ook in Augusta, bij de Masters. De Amerikaan vergaarde een groot deel van zijn faam bij het toernooi dat hij in 1997 voor het eerst won. Ongekend was toen het machtsvertoon: Woods liet zijn concurrentie liefst twaalf slagen achter zich.

Wint hij dit weekend, dan mag hij de felbegeerde groene blazer die gereserveerd wordt voor de kampioen voor de zesde keer aantrekken. Hij zou ermee op gelijke hoogte komen van zijn landgenoot Jack Nicklaus. ‘Ja’, antwoordde Woods dinsdag op de vraag of hij kans zag om te winnen. ‘Anders zou ik niet komen opdagen.’