De Muur van Emmen: nieuwe magneet op NK tijdrijden voor adelaars uit de polder

Tot voor kort was de VAM-berg in Drenthe de venijnigste klim. Woensdag op het NK tijdrijden is dat de Muur van Emmen, niet ver van de VAM-berg. Beeld Jiri Buller

Nee, de allure van het Limburgse heuvelland als binnenlands paradijs voor klimgeiten op de fiets zal Drenthe nooit krijgen, maar de provincie werkt gestaag aan een scherper hoogteprofiel. Vormde vorig jaar de VAM-berg bij Wijster het decor voor het Nederlands kampioenschap wielrennen, woensdag moeten de deelnemers aan het NK tijdrijden er niet zo ver vandaan twee keer een verse hobbel van Nederlands formaat over: de Muur van Emmen. Een nieuwe magneet voor adelaars uit de polder staat op de kaart.

Net als bij de bult in Midden-Drenthe wordt het reliëf gevormd door een gewezen vuilnisbelt. Over het wat verwaarloosde recreatieterrein De Schans, dat de erfenis van het afval noordoostelijk van de stad aan het zicht onttrok, is afgelopen maanden een 1.200 meter lange strook asfalt uitgerold. Het gemiddeld stijgingspercentage van de klim bedraagt ruim 9 procent. Vlak voor de top krijgen renners even 18 procent voor de kiezen. Omwille van de veiligheid is er éénrichtingsverkeer ingesteld.

In vergelijking met die andere kuitenbijter is er hier zo’n beetje letterlijk een schepje bovenop gedaan: de hoogte is 48.05 meter, tegen 48 op de VAM-berg, al geven de ontwerpers toe dat de meting niet helemaal op de centimeter nauwkeurig is en Emmen gemeten naar Normaal Amsterdams Peil sowieso al wat hoger ligt dan Wijster. Er leidt maar één route naar boven, op de concurrent zijn dat er drie. Een ervan is zelfs deels geplaveid met kasseien. Op de VAM-berg is begin volgend jaar bovendien een verhoging naar 63 meter voorzien.

Drents ondernemerschap lag aan de basis van de Muur. De aannemers Ben Timmermans en Bert Fuhler, beiden actief in grond- weg- en waterbouw en zelf fietsers, vatten het plan op tijdens een derde helft in het stadion van FC Emmen. Ze waren al betrokken bij de transformatie van de VAM-berg. Timmermans: ‘Op de Schans lag één rechte weg. Die was niet uitdagend genoeg en je kon geen rondje rijden. We zagen ook het megasucces van Wijster. Daar gaan in de weekeinden honderden fietsers omhoog. Wielrenners willen klimmen.’

De gemeente Emmen en de provincie Drenthe verstrekten een subsidie van 1,2 miljoen euro. Eind vorige maand was de officiële opening en sindsdien wordt het allengs drukker. Volgens de aannemer is het enthousiasme groot. ‘Ik hoor van iedereen die is geweest: dit hadden we tien jaar eerder moeten doen.’ Het plan is op de top een koffiehuis neer te zetten, met uitzicht tot in Duitsland, en een rodelbaan aan te leggen.

Timmermans is intussen al zeker twaalf keer op de fiets naar boven gegaan. Hij waarschuwt de tijdrijders alvast. ‘Onderschat het niet. Je rijdt al vol gas, in de verzuring, en dan komt die 18 procent er nog aan. Je gaat er niet harder dan 10 tot 15 kilometer per uur. Hier kan het verschil tussen winst en verlies worden gemaakt.’ Eenmaal beneden, wachten de renners kaarsrechte wegen door de vlakke veenkoloniën. Ook dat is Drenthe.