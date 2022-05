De moedeloosheid van basketbalcoach Kerr over het wapengeweld in de VS heeft plaatsgemaakt voor woede

Steve Kerr tijdens de persconferentie waarin hij uithaalde naar het wapenbezit in de VS. Beeld AP

Over basketbal wilde Steve Kerr (56) het niet hebben, een paar uur na de schietpartij in het Texaanse Uvalde waarbij negentien kinderen en twee leerkrachten werden gedood. ‘Wanneer gaan we iets doen?!’ schreeuwde de coach van Golden State Warriors, trillend van woede en slaand op de tafel bij de persconferentie. De zoveelste schietpartij had bij hem opnieuw een oude, diepe wond opengereten.

Zijn toespraak maakte indruk bij Amerikanen die zijn frustratie delen over de losse wapenwetgeving in hun land. ‘We worden gegijzeld door vijftig senatoren’, zei Kerr, doelend op een wetsvoorstel voor achtergrondchecks bij de aanschaf van wapens waar vooral Republikeinen niets van moeten hebben.

‘Ik ben het zat!’ zei Kerr. ‘Ik wil dat iedereen die luistert denkt aan zijn eigen kind of kleinkind. Wat als dit hen was overkomen?’

Persoonlijke strijd

Voor Kerr, een van de succesvolste en meest uitgesproken coaches in basketbalcompetitie NBA, is de strijd tegen wapengeweld een persoonlijke. ‘Ik heb het zelf meegemaakt’, zei hij in 2016 in een profiel van tijdschrift The New Yorker. ‘Ik begrijp hoeveel deze families moeten lijden, zoals ook mijn eigen familie heeft moeten lijden’, sprak Kerr.

In januari van 1984 werd zijn vader Malcolm doodgeschoten op de universiteit van Beiroet, waar hij op dat moment het hoofd van was. In Libanon woedde een burgeroorlog, Amerikanen waren doelwit. Een jaar eerder was een Amerikaanse marinebasis opgeblazen, waarbij 241 mensen omkwamen.

Malcolm Kerr werd op een ochtend opgewacht bij zijn kantoor en tweemaal door het hoofd geschoten. Een islamitische, door Iran gesteunde terreurgroep, eiste de aanslag later op. President Reagan noemde Kerr in een reactie een ‘zeer gewaardeerd lid van de wetenschappelijke gemeenschap’.

Steve Kerr was achttien jaar oud toen zijn vader werd vermoord. Zes maanden eerder had hij hem nog bezocht in Beiroet, zijn geboortestad. Zijn ouders leerden er elkaar kennen.

Kerr had het turbulente Libanon ternauwernood uit kunnen komen. Zijn vader, een vooraanstaand professor op het gebied van het Midden-Oosten, bleef achter. De twee zouden elkaar nooit meer zien.

Zelden praat Kerr over de dood van zijn vader, een gebeurtenis die hem vormde. Voor de documentaireserie The Last Dance over Michael Jordan en de Chicago Bulls maakte hij twee jaar geleden een uitzondering. ‘Basketbal was het enige dat me kon afleiden van wat er was gebeurd,’ zei Kerr, die aan de universiteit van Arizona speelde. ‘De dag na de moord ging ik naar de training. Ik wist niet wat ik anders moest doen.’

Uitlaatklep

Zijn uitlaatklep werd zijn beroep. Kerr won in de jaren negentig drie kampioenschappen met de Chicago Bulls van Michael Jordan, en later nog eens twee met San Antonio Spurs. Nog altijd heeft Kerr het hoogste driepuntspercentage in de geschiedenis van de NBA (45 procent) op zijn naam staan.

Als coach won hij drie kampioenschappen met Golden State Warriors. Hij begint hij deze week aan zijn zesde finale.

Kerr volgde het voorbeeld van zijn coaches Phil Jackson (Chicago) en Gregg Popovich (San Antonio), twee mentoren die verder keken dan basketbal. ‘Ik weet nog dat Phil de spelersgroep vroeg wie er een wapen had’, zei Kerr in 2016 in The New York Times. ‘Hij vertelde dat de kans op een dodelijk ongeluk in je huis dan veel groter was.’

Ook Popovich (73), nog altijd coach in San Antonio, daagt zijn spelers uit om zich in maatschappelijke kwesties te verdiepen. Kerr doet hetzelfde met zijn spelersgroep in San Francisco.

In 2018 bezocht de coach een bijeenkomst met overlevenden en nabestaanden van de schietpartij in een middelbare school in Parkland, Florida, waarbij zeventien mensen om het leven kwamen. ‘Ik ben hier omdat ik een burger van dit land ben en we in een democratie leven’, verklaarde hij toen. ‘Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om me uit te spreken.’

Momenten van stilte

En dus spreekt Kerr zich uit. Elk seizoen weer, na elke schietpartij. In maart van vorig jaar zat hij bij een persconferentie voor een scherm met namen van slachtoffers, na massamoorden in Boulder en Atlanta. Vorige maand was het raak in Sacramento. ‘Dit is denk ik de negende of tiende keer dat ik als coach van de Warriors een moment stilte heb moeten houden na een massale schietpartij,’ zei Kerr. ‘Het is goed dat het gebeurt, maar het verandert niets.’

De moedeloosheid van toen maakte afgelopen week plaats voor woede. ‘Ik wil de senatoren vragen of hun macht belangrijker is dan de levens van onze kinderen, want daar lijkt het wel op. Dat is wat we elke week zien’, zei Kerr met trillende lippen en handen. Een laatste klap op de tafel, voor het verlaten van de zaal. ‘Dit is beschamend, ik heb er genoeg van!’