De mispeer van Cambuur-trainer Henk de Jong

Blije koppies. Rode konen. Dampende lijfjes. Als eerste mochten jonge kinderen afgelopen week weer het sportveld op. Dat gaf een opwinding, alsof ze onder het hek van hun speelterrein door waren gekropen na weken van intelligente sluiting.

Zie de dartele veulens als symboliek, als wedergeboorte van de sport, als kans om de toekomst deels opnieuw in te kleuren. Als zelfs menig zaakwaarnemer in voetballand stelt dat het op financieel vlak hier en daar volstrekt uit de hand is gelopen, kunt u gevoeglijk aannemen dat het vreselijk uit de hand is gelopen.

Want het blijft bizar dat menig stille middenvelder met loopvermogen bijna twee keer zoveel verdient als de minister-president in coronatijd. Zeker in tijden van crisis zijn er veel mensen die schoon genoeg hebben van dat soort verhoudingen.

Nu sporters zich wanhopig afvragen wanneer ze weer aan een wedstrijdje mogen meedoen, is de tijd aangebroken voor herdefiniëring van sport in de samenleving. Van wie is de sport? Wat stelt het voor? Wat zijn de doelstellingen? Een wereld van vernieuwing ligt open. Alleen naar de kalender kijken is het simpelst. Iedereen is zijn afgelaste evenementen alvast gezellig opnieuw aan het plannen, zodat de sport straks weer vastloopt, nu in de file van evenementen en overbelasting.

Durf ook eens te zeggen: we slaan een jaartje Champions League of Vuelta over, om de aarde, de mensheid en de sport even rust te gunnen. Het reveil heeft oneindig veel actiepunten. Een scheutje minder aanbidding. Meer aandacht voor vrouwensport. Minder commercie. Minder idiote salarissen. Meer transparantie bij geldstromen. Solidariteit.

Daarom is het ook zo jammer dat trainer Henk de Jong van Cambuur, na de beslissing van de KNVB om de competitie af te sluiten zonder promotie en degradatie, zo overspannen reageerde. Wat was het een krachtig signaal geweest als De Jong zijn uitspraak over de ‘grootste schande ooit in de geschiedenis van de Nederlandse sport’ had ingeslikt voordat hij hem uitspuwde.

Hij had coach van het jaar kunnen worden, alleen al met een goed verhaal. Door aan te geven hoe jammer het is dat Cambuur de titel misloopt, vanwege het verbod op evenementen tot 1 september. Om daarna toe te voegen dat het overmacht is, dat een wereldwijde crisis zelfs groter is dan Cambuur. Als De Jong, met al zijn charisma, gewoon had beloofd om volgend seizoen zijn prestatie te herhalen, was ook die potsierlijke optocht van supporters om geld in te zamelen voor de juridische strijd tegen de KNVB uitgebleven. In Leeuwarden hebben ze mogelijk een leuke dag gehad met hun file voor het stadion, maar de actie was volstrekt ongepast.

Overigens: Bayern München stopt gefaseerd met teams onder 9 en onder 10 jaar om, zoals de club meldt, de prestatiedruk voor jonge kinderen te verlagen. Om ontwikkeling in de eigen, vertrouwde omgeving te stimuleren en om de jongste jeugd de kans te bieden ook andere sporten te proberen in de prille levensfase. Dat is alvast een lichtpuntje, in de nieuw in te richten balzaal van de sport.