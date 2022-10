De methode Nils van der Poel heeft geen school gemaakt in Nederlandse schaatsen

Heerenveen 2021. Nils van der Poel heeft het wereldrecord verbeterd op de 10 kilometer tijdens de WK afstanden. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

How to skate a 10k… and also half a 10k heet het document dat Nils van der Poel daags na zijn tweede olympische titel publiceerde. Na zijn met goud omrande wereldrecord op de tien kilometer van 12.30,74. Uit de titel spreekt enige arrogantie. Alsof de Nederlanders, die jarenlang de lange schaatsafstanden domineerden, niet zouden weten hoe een 5 of 10 kilometer gereden dient te worden.

Die arrogantie kan hij zich veroorloven. Afgezwaaid als subtopper na de Spelen van 2018 keerde Van der Poel eind 2020 terug in het schaatsen. In twee seizoenen zette hij het stayeren volledig op zijn kop. Hij werd in 2021 wereldkampioen op de 5 en 10 kilometer, een jaar later dubbel olympisch kampioen. Ondertussen zette hij behalve op de 10.000 meter, ook het wereldrecord op de 5.000 meter (6.01,56) op zijn naam. Als afsluiting van zijn twee topjaren werd hij in Hamar nog wereldkampioen allround. Weer zette hij de Nederlanders op hun eigen specialiteit te kijk.

Nu is de 26-jarige Zweed schaatser-af. Hij werkt sinds het voorjaar voor een bedrijf dat in Zweden ski-resorts uitbaat. Zijn zestig pagina’s tellende document is zijn nalatenschap voor het langebaanschaatsen. ‘Om het te kopiëren, daar ben ik niet van. Maar we kunnen zeker iets van hem leren’, zegt Jac Orie, aan de vooravond van het schaatsseizoen dat vrijdag in Heerenveen is begonnen. Hij begeleidde in Beijing Patrick Roest naar zilver op de 5 kilometer. Deze winter heeft hij Jorrit Bergsma onder zijn hoede.

Geen grap

Van der Poel had vooraf aangekondigd dat hij zijn aanpak de Olympische Winterspelen in Beijing met de wereld zou delen. Dat kon ook een geintje zijn. Van der Poel haalde wel meer gekke dingen uit. Hij leek altijd uit op ontregeling. Zo moedigde hij eens Roest hartstochtelijk aan tijdens een trainingsrit in Inzell en beschuldigde hij de Nederlanders in Beijing van vals spel omdat ze de ijsmeesters zouden beïnvloeden.

Zijn manifest bleek geen grap en ook geen aanklacht tegen de Nederlandse school. Het is een vrij gedetailleerd verslag van zijn route naar Beijing. Het staat nog altijd online, op howtoskate.se, met een citaat van Carl Jung op het digitale schutblad. Kenmerkend voor de even warrige als hoogdravende Van der Poel is de tikfout in de achternaam van de filosoof: ‘Ljung’.

Het is hoogst ongebruikelijk dat een sporter zoveel informatie prijsgeeft. In de trainingsaanpak schuilt de sleutel tot succes en daarom houden trainers en hun pupillen die doorgaans liever geheim. ‘Als ik een manier heb gevonden waarmee ik denk een voorsprong te kunnen krijgen, dan zal ik dat nooit vertellen’, zegt schaatscoach Jillert Anema. En toch zeker niet gratis.

Anema is de coach van Irene Schouten, die de 3 en 5 kilometer en de massastart in Beijing won en zo met driemaal goud nog beter scoorde dan Van der Poel. Anema was ook jarenlang de trainer van Jorrit Bergsma, de olympische 10-kilometerkampioen van 2014. Kortom, hij weet hoe een stayer begeleid moet worden, maar is niet geïnteresseerd in wat anderen doen. ‘Ik heb ook nog nooit aan een van mijn schaatsers gevraagd wat hij bij zijn vorige ploeg heeft gedaan.’

De eigengereide coach heeft het stuk van Van der Poel niet gelezen. Hij maakt zich er het liefst met een grap vanaf als hij ernaar wordt gevraagd. Dat het lezen van How to skate a 10k vergelijkbaar is met het lezen van een pornoblad of het gluren door een sleutelgat van andermans slaapkamer. Hij hoeft net zomin te weten hoe het er in andere slaapkamers aan toe gaat als bij andere schaatsers of ploegen. ‘Ik ben toch trainer. Ik weet hoe een lijf reageert op training.’

Hij vertelde Van der Poel in Beijing al dat hij het niet lezen zou. Dat vond de Zweed volgens hem een beetje vreemd. ‘Hij was verbijsterd. Dat vond ik geweldig’, zegt Anema. Het was simpel, hield hij de olympisch kampioen voor. ‘Er zit geen grote fout in, anders had je nooit hard gereden. En het is echt niet de beste manier om het te doen. Als je dat denkt, ben je onnozel.’

Opbouw trainingen

In een kleine dertig pagina’s vat Van der Poel samen hoe hij na een periode in het Zweedse leger zijn opmars in het langebaanschaatsen heeft vormgegeven. Opvallend is zijn trainingsopbouw. Van der Poel zag af van de gebruikelijke mix van duurtraining, intensiever werk en rondjes op de ijsbaan. Die zaken trok hij uit elkaar in verschillende periodes. ‘Seizoenen’, noemt hij dat.

Eerst deed hij een aantal weken alleen duurwerk (fietsen, hardlopen) en veel meer dan andere schaatsers. Daarna volgden een aantal weken met kortere, maar hardere fiets- en looptrainingen. Pas in het derde blok, vlak voor het seizoen, stapte hij op het ijs om de schaatsbeweging in te slijpen. Dat deed hij alleen, om de ideale lijnen in de bochten te rijden. Door vlak langs de blokken te scheren legde hij meters minder af dan de anderen. En hij wisselde ook na elke ronde van baanhelft, zoals tijdens een wedstrijd. Ook dat doet bijna niemand.

Gedurende die hele periode hield hij een vijfdaagse werkweek aan: vijf dagen trainen en dan twee dagen rust. Dat weekend had hij nodig om de eentonigheid van zijn trainingsschema te overwinnen. Daarin schuilt een les, denkt Robin Derks. Hij is deze winter als allroundtrainer bij Team Reggeborgh de begeleider van Patrick Roest. ‘Het is goed om wat creatiever te zijn in bepaalde periodes. Het avontuur zoeken in het schaatsen is ook leuk.’

Derks betwijfelt of het trainingsschema van Van der Poel feitelijk nou zo goed was. ‘Ik denk dat hij bij Jumbo of bij Zaanlander misschien wel harder had gereden.’ Talent had Van der Poel genoeg. Hij werd niet voor niets als junior in 2015 wereldkampioen op de 5 kilometer, net als in Beijing één plekje voor Roest.

Het werkte volgens Derks, die eerder actief was in Japan en China, waarschijnlijk omdat Van der Poel ervan overtuigd was dat wat hij deed juist was. ‘Hij heeft een fenomenaal proces voor zichzelf ingericht. En sporters die veel invloed hebben op hun eigen carrière hebben een grotere kans om te slagen.’

Het is een element dat Derks zelf nadrukkelijk oppakt. Zijn schaatsers ziet hij niet als pupillen, maar als volwassen professionele sporters met een inbreng. En dus besprak hij de manier van trainen van Van der Poel met Roest. Ze kwamen tot de conclusie dat de nadruk die de Zweed op duurtrainingen legde de 26-jarige Nederlander niet past. Of het nou op de fiets is of op hardloopschoenen. ‘Patrick zei: lopen kan ik al niet en fietsen is niet mijn lievelingstraining.’ Hij heeft vooral baat bij kortere en intensievere trainingsvormen.

In de laatste dertig pagina’s van zijn document heeft Van der Poel zijn trainingsdagboek opgenomen. Te zien is hoe hij soms de vijf trainingsdagen per week niet volmaakt omdat hij vermoeid is of dat hij twee maanden voor de Spelen van Beijing ziek was. ‘Hoofdpijn, slecht geslapen, hoge hartslag’, schrijft hij.

Blessures

Ook is te lezen dat hij vanwege een bekkenblessure na 31 mei 2021 nooit meer een hardlooptraining zou doen. En dat terwijl hij in de pre-olympische winter juist zwoer bij rennen. Na wereldbekerwedstrijden in Heerenveen holde hij de 25 kilometer terug naar zijn hotel in Sneek. Dat is een andere zwakte in Van der Poels trainingswijze: het vergt te veel van het lichaam. Derks: ‘Zo’n carrière is niet duurzaam.’

Nog los van het fysieke aspect is zijn benadering in de Nederlandse context onmogelijk na te volgen. Wie in een professioneel systeem van commerciële ploegen wil komen bovendrijven heeft de tijd nodig en een consistente opbouw. Twee jaar verdwijnen en dan weer twee jaar opduiken, zoals Van der Poel deed tussen de Winterspelen van 2018 en 2022, kan gewoonweg niet. En dan zijn er nog alle tussentijdse kwalificatiemomenten, verwachtingen van sponsoren en verplichtingen vanuit de KNSB. ‘Wij kunnen zo’n aanloop niet nemen’, stelt Orie.

De oud-coach van Sven Kramer nam het document aandachtig door. Het eerste dat hem opviel was de grote hoeveelheid uren die Van der Poel trainde, lopend en op de racefiets. ‘Volume’, noemt Orie dat. ‘Dat programma is voor bijna niemand weggelegd. Ik vraag me zelfs af of het voor hem was weggelegd.’ Hij vermoedt dat de Zweed op de Spelen niet op zijn best was. De eerste twee wereldbekerwedstrijden van de vorige winter leek hij sterker.

Het zette hem wel aan het denken. Dat hij zijn eigen schaatsers meer duurtraining zou kunnen laten uitvoeren. Nou was hij dat al van plan, want met het vertrek van Kramer en Roest en de komst van Bergsma moest Orie zijn koers sowieso verleggen. Minder nadruk op het allrounden, en dus op de 1.500 en 500 meter, en meer op de lange afstanden. ‘Dan kom je automatisch in meer volume terecht.’

Het document van Van der Poel biedt inzicht in zijn persoonlijkheid, in zijn beleving van training en het leven als schaatser. Hij schreef zelfs een passage over omgang met de pers. ‘Sommige sporters houden van media-aandacht, anderen haten het. Ik zat ertussenin.’

De praktische toepasbaarheid voor de Nederlandse profschaatsers lijkt klein. ‘N=1’, vat Anema dat samen. Wat voor de Zweed werkt, hoeft niet voor anderen goed uit te pakken. Er zullen daarom weinig coaches zijn die deze winter met Van der Poel in gedachten op de kruising staan. Orie: ‘We moeten onszelf op onze eigen manier proberen naar zijn 10-kilometertijd zien toe te drukken.’