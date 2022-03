De methode Ingebrigtsen is goud waard – al moet je een beetje gek zijn om het vol te houden

De Noorse atleet Jakob Ingebrigtsen viert zijn overwinning op de 3.000 meter bij de EK indoor, vorig jaar in Polen. Beeld Sportsfile via Getty Images

Jakob Ingebrigtsen was een jaar of 15 toen hij op een wedstrijd in Stavanger plotseling de 100 meter horden moest lopen. Had hij nog nooit gedaan. Het leek leek zijn vader en coach Gjert, een goed idee om zijn zoon wat hardheid bij te brengen.

‘Jakob had daar nog nooit voor getraind’, vertelt de Nederlandse coach Honoré Hoedt, de voormalige trainer van Sifan Hassan. Hoedt was een tijd bondscoach in Noorwegen en zag die bewuste wedstrijd in Stavanger. ‘Het was toen nog een klein mannetje. Die horden waren veel te hoog voor hem. Bij de vijfde horde ging hij op zijn bek. Daarna moest hij als soort van straf nog een 1.500 meter doen. Dat laat wel zien wat voor methodes die vader hanteert.’

De 21-jarige Noor is nu één van de grootste sterren op de WK indooratletiek in Belgrado. Op de Spelen in Tokio werd hij olympisch kampioen op de 1.500 meter, de afstand die voorheen altijd gedomineerd werd door de Afrikanen. In februari scherpte hij het indoorwereldrecord op die afstand aan tot 3.30,60 seconden. Zondag hoopt Ingebrigtsen in Servië zijn eerste wereldtitel te halen.

Het loopwonder uit Noorwegen is de vijfde zoon in een bijzonder gezin met zeven kinderen, die bijna allemaal hardlopen. Vader Gjert heeft er zijn levenswerk van gemaakt om zijn kroost naar de wereldtop te brengen.

Vijf jaar werd de familie, waar 25 jaar leeftijdsverschil zit tussen de oudste en de jongste zoon, gevolgd op de Noorse televisie in de realityserie Team Ingebrigtsen. Thuis is alles een wedstrijd. In de eerste aflevering is te zien hoe de kinderen met hun moeder Tone kaneelbroodjes bakken. Vader Gjert houdt met een stopwatch bij hoelang ze erover doen. Als de tijd ingaat, beginnen de kinderen wild te slaan op het deeg. Hilariteit alom.

Langlaufen op skates

Bij de ochtendtrainingen wordt minder gelachen. Pa laat zijn zoons voor school, om 7 uur ’s ochtends, langlaufen op rollerskates in de parkeergarage. ‘Ik was 8 of 9 toen ik moest rolschaatsen in de garage. Ik wist natuurlijk wel dat dat niet normaal was. Mensen dachten soms dat we gek waren. Dat dacht ik zelf ook wel eens’, zegt de 28-jarige Filip, één van de broers die topatleet werd.

Vader Gjert is streng. Geen training wordt overgeslagen. Als één van de zoons op reis wil met zijn vriendin, ontstaat er ruzie omdat het niet strookt met het trainingsschema. ‘Mag ik ook wat zeggen, of is dit een dictatuur’, wordt er gebriest in de keuken.

Jakob Ingebrigtsen tijdens de EK veldlopen in Dublin. Beeld Sportsfile via Getty Images

Vader wijkt niet van zijn methode af. Zijn zoons moeten sterk worden, zegt hij daarover op televisie. ‘Dit is geen wereld voor emotioneel labiele mensen. Je moet een dikke huid hebben om te overleven en te winnen. Ik wil een vader zijn. Maar als ik een boze man moet zijn om hun dromen waar te maken, ben ik liever een boze man en accepteer ik wat ik mis.’

Jakob is het grootste talent van de familie. Hij beschikt over een enorm uithoudingsvermogen, beter dan dat van zijn broers, en is relatief weinig geblesseerd. Door alle experimenten in trainingen hebben zijn broers het nodige blessureleed geleden.

In 2018 wordt Jakob op 17-jarige leeftijd voor het eerst Europees kampioen op de 1.500 meter. Hij is de derde broer in zes jaar tijd die dat voor elkaar krijgt. Henrik en Filip gaan hem voor in 2012 en 2016.

De talenten brengen uren in het lab door om hun fysieke eigenschappen te testen. Gjert Ingebrigtsen, die werkte als logistiek planner zonder achtergrond in de atletiek, haalt zijn kennis overal en nergens vandaan. ‘Hij was in het begin heel onzeker’, zegt Hoedt. ‘Ik maakte hem mee tijdens de Spelen van Londen in 2012 waar hij met Henrik was. Gjert was daar heel zenuwachtig. Hij vroeg je de oren van de kop in die tijd. Over de omvang van training en wanneer dat moest afnemen.’

Lactaatmetingen

Veel van zijn ideeën zijn geïnspireerd op de theorieën van Marius Bakken. De voormalig Noorse atleet, die ‘honderden’ mailtjes van de familie gekregen zou hebben, maakte veelvuldig gebruik van lactaatmetingen om zijn fysieke staat te analyseren. Na elke training prikken de Ingebrigtsens daarom met een naald in hun vinger voor een druppel bloed om te zien hoeveel melkzuur, de graadmeter voor spiervermoeidheid, er in zit.

Door onder vier millimol per liter te blijven in trainingen, zorgen ze dat er niet te veel afvalstoffen in hun lichaam komen. Als dat wel gebeurt, geeft dat afbreuk in plaats van opbouw. Daarnaast doen ze op meerdere momenten in de week twee keer per dag een intervaltraining. In de ochtend worden er bijvoorbeeld setjes van vijf keer zes minuten op tempo gelopen, gevolgd door een avondsessie van 25 keer 400 meter.

Er zijn bijna geen sporters die daar heelhuids uitkomen, omdat er geen tijd is om te herstellen van de ochtendsessie. De meesten maken hun lichaam zo kapot. Omdat de broers op het maniakale af hun lactaat bijhouden, blijven ze net onder de veilige grens. Ze volgen ook elk jaar hetzelfde schema, zodat ze goed zien wat wel en niet werkt.

Jakob Ingebrigtsen had als jong talent al een enorme longinhoud. Naast goede genen hield hij dat over aan de lange trainingsweken die hij als kind al maakte. Daarom heeft hij in de laatste meters net wat meer over dan de rest.

En dat terwijl hij zegt niet eens echt van hardlopen te houden. Vlak voor de Spelen van Tokio wordt een gesprek met zijn oudere broer Filip gefilmd. ‘Het is gewoon toeval dat ik loop’, zegt Jakob. ‘Ik vind het niet eens echt leuk. Als ik ergens anders was geboren, had ik iets totaal anders gedaan.’ Zijn broer gelooft het niet, maar hij denkt het echt. ‘Ik wilde gewoon mijn broers verslaan.’ Toen dat lukte, volgde de rest van de wereld.