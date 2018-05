De mentale implosies in de Giro waren van monumentale orde

De implosie van Simon Yates op de Colle delle Finestre was van een monumentale orde. Ik zag het gebeuren vanuit mijn comfortabele positie (chaise longue), een fles pils binnen bereik. Een paar seconden eerder dan de Eurosportcommentatoren merkte ik het werpen van de handdoek op. Het roze truitje verschoot van kleur, er zat hapering in ritme, er druppelde olie uit het carter. Daarna ging het snel: per kilometer klimmen verloor Yates een minuut.

Yates zakt door het ijs op de Colle delle Finestre. Foto Photo News

Net terug van een rondje peddelen door de Peel zocht ik de douche nog maar niet op. De coup die Team Sky aan het voorbereiden was op die misselijkmakende beklimming leek me niet eens direct gericht tegen Yates. Het was Dumoulin die een oor moest worden aangenaaid. Maar dat dit zijn beslag zou krijgen in de vooroorlogse solo van Froome kon ik nog niet bevroeden.

Lang bleef een cameraman op de motor de zwanenzang van Yates registreren. Ik zag, nee iedereen zag de ongenaakbare van de voorbije twee weken bijeengeveegd worden tot een hoopje stof. En wat zag Yates zelf? Hij zag een cameralens, en deed zijn best niet over te komen als een wrak op een autokerkhof. Maar het was op, finaal op.

Hij kwam nog wel binnen, op een kleine drie kwartier van Froome. Van roze trui naar niemendal, het is me een evolutie.

Thibaut Pinot blaast zichzelf op. Foto Photo News

Een andere monumentale implosie vond plaats tijdens de bergetappe van zaterdag. Thibault Pinot verspeelde zijn derde plaats in het klassement. De camera registreerde alles. Pinot dwarrelend over het asfalt als een dronkenlap. Vier, vijf ploegmaats om hem heen die in de remmen moesten knijpen. Ook hij kwam nog binnen. Weg derde plaats uiteraard, ver weg, maar wel een ritje naar het hospitaal gewonnen: koorts, uitdroging, algehele malaise. Ze hebben hem een nacht ter observatie gehouden.

Als Yates en Pinot in manische romantiek niet meer kunnen beoordelen wanneer het finaal op is, wie doet het dan voor hen? Feit blijft dat Froome onze Tom een sportief oor heeft aangenaaid op de Finestre. Ik neem aan dat de Brit geheel reglementair zijn salbutamolpufjes is blijven nemen. Zou hij er in dat geval niet bang voor zijn dat de wijzertjes in het dopinglaboratorium opnieuw in zijn nadeel uitslaan, zoals destijds in de Vuelta? Ik gok erop dat hij qua pufjes gewoon van merk is veranderd.

En dat hij met andere, geheel reglementaire medicatie is gestopt, want sommige dingen bijten mekaar.

Tom moet ook maar eens aan de astma.