De meesterzet van PSV’s adviseur Hiddink

Guus Hiddink drinkt geen koffie meer, het stond in het Algemeen Dagblad. Het klassieke beeld van de adviseur die komt opdraven om een voetbalclub uit de penarie te helpen en ‘koffiedrinken’ met alle betrokkenen (en vooral de trainer) als strategie heeft, moet daardoor worden aangepast.

Tegenwoordig drinkt Hiddink thee. ‘Of niks’, zei hij tegen de verslaggever van het AD. Nadat hij op de Herdgang, het trainingscomplex van PSV, de kantine had verlaten, was hem de vraag ‘En? Goeie koffie binnen?’ voor de voeten geworpen.

Ik dacht aan de keer dat Hiddink op het terras van restaurant Der Pferdestall in het Zuid-Duitse plaatsje Titisee de tafel vol liet zetten met witte wijn. Het was een dag nadat zijn ploeg, Australië, was uitgeschakeld op het WK in Duitsland. Desondanks liet hij zich de wijn uitstekend smaken. Tegenwoordig drinkt hij thee, de jaren gaan tellen. Hij is 73.

Hiddink houdt het hoofd koel. De achterstand op Ajax is vernederend groot, trainer Mark van Bommel is weggestuurd, zijn vervanger Ernest Faber worstelt en keeper Jeroen Zoet is naar Utrecht gevlucht, maar de adviseur komt sloffend binnen alsof hij even een kraan komt dichtdraaien. De onderkoelde humor, de verrukkelijke nonchalance, de boodschap dat iedereen rustig moet doorlopen omdat er niets aan de hand is: vintage Guus Hiddink.

In 2014 was hij ook al adviseur van PSV. Destijds dronk hij koffie met een andere oud-speler die hulp kon gebruiken, Phillip Cocu. Wat de bijdrage van Hiddink was aan de groei van de trainer is onduidelijk, het rendement van een adviseur is nu eenmaal onmeetbaar, maar in de jaren daarna werd PSV drie keer kampioen van Nederland.

Een adviseur met kleine letters, noemde Hiddink zichzelf deze week. Een goede adviseur maakt zich klein. Het gaat niet om hem. Hij is maar adviseur. Hiddink gaat alleen maar meepraten over het voetbal. Ook zei hij dat hij dichtbij het veld blijft, een manier om duidelijk te maken dat hij er niet over piekert om in de bestuurlijke echelons verzeild te raken. Het woord ‘trainingspak’ viel zelfs.

De adviseur met kleine lettertjes nam meteen een ingrijpend besluit. De technische staf kreeg versterking van René Eijkelkamp, ook al een oud-speler van PSV. Behalve assistent wordt hij ‘verbinder’, voor de derde keer al. In De Stentor vertelde Eijkelkamp hoe het was gegaan. De anekdote biedt een goed inzicht in de aanpak van adviseur Hiddink.

Hiddink zocht telefonisch contact met Eijkelkamp. Dat was verrassend, ‘want Guus belt nooit, die appt alleen maar’. Lange, zei Hiddink, je moet het veld weer op, Ernest helpen.

Lange, dat is Hiddink op zijn best. Eijkelkamp vroeg om bedenktijd, hij had het in Dalfsen allemaal prima voor elkaar, maar weigeren was geen optie. ‘Als Guus belt, denk je na. Helemaal als hij namens PSV belt, die club zit in mijn hart.’

Met Eijkelkamp heb ik ook eens in hetzelfde restaurant gezeten, in 2000 was dat. Met Frank Rijkaard als bondscoach bereidde het Nederlands elftal zich aan het Meer van Genève voor op het EK. In Zwitserland zou een vriendschappelijke wedstrijd tegen Polen worden gespeeld. Eijkelkamp was door een tv-zender ingehuurd als analyticus, het was zijn debuut in de journalistiek.

Samen met zijn broer Harold was hij ’s ochtends vanuit Dalfsen naar Nyon gereden. Ze hadden al wat op toen ze het restaurant binnenvielen. Collega’s!, bulderde Eijkelkamp toen hij ons zag. Zijn broer viel in slaap, met het hoofd op tafel.

Na een tijdje ging Lange voor ons staan, met een sigaret in zijn mond en in zijn ene hand een Irish Coffee en in zijn andere een forse pul bier. Je bent journalist of je bent het niet, bulderde hij. De adviseur van PSV heeft een meesterzet gedaan.