De meeste islamitische landen zijn op het WK voetbal al uitgeschakeld: komt dat door de ramadan?

Medische behandeling Amrabat

‘Hoe durft de Fifa mijn professionele integriteit in twijfel te trekken?’, briest teamarts Abderrazak Hefti aan de rand van het trainingsveld van het Chayka Stadion in Voronezh, een stad in het zuiden van Centraal-Rusland waar het Marokkaanse elftal zijn basiskamp heeft. ‘Ik ben al vierentwintig jaar arts, ik ben gepromoveerd in Nantes. Ik weet echt wel wat ik doe. Ik werk al jaren in het voetbal.’

Nog een laatste wedstrijd om de eer tegen Spanje in Kaliningrad en dan is het Russische avontuur van het Marokkaanse elftal voorbij. Na de verloren wedstrijden tegen Iran en Portugal is elke kans op het behalen van de volgende ronde verkeken voor de Marokkanen. Voor sommigen zal dat einde precies op tijd komen, want de laatste dagen lijkt de Marokkaanse voetbaldelegatie meer bezig met vinnige schermutselingen met wereldvoetbalbond Fifa dan met de eigen prestaties.

Een kolderiek hoofdstuk vindt een dag na de verloren wedstrijd tegen Portugal plaats in het Chayka Stadion. Teamarts van het Marokkaanse elftal Abderrazak Hefti houdt een geïmproviseerde persconferentie op het trainingsveld en vaart in een emotioneel betoog fel uit tegen de Fifa. Aanleiding is het laten meespelen van de Marokkaanse Nederlander Nordin Amrabat tegen Portugal, terwijl Amrabat in de eerste wedstrijd tegen Iran nog een hersenschudding opliep. De Fifa bekritiseerde de medische behandeling van Amrabat – een plens water in het gezicht, een paar tikken op de wang – en vond ook zijn deelname aan de wedstrijd tegen Portugal medisch onverantwoord.

‘Het waren maar zachte tikjes in zijn gezicht’, zegt Hefti, die vindt dat de Fifa te veel ophef maakt over de medische behandeling van Amrabat. ‘De Fifa verwijt ons dat we water in het gezicht van Amrabat hebben gegooid. Maar dat gebeurde door een medespeler die zand van Amrabats gezicht wilde afspoelen. Wij hebben alle medische instructies van de Fifa gevolgd.’

Diezelfde dag krijgt Marokko nog een tik op de vingers van de Fifa voor een ander voorval met opnieuw Nordin Amrabat in de hoofdrol. Kort na de verloren wedstrijd tegen Portugal – met de frustraties over de nederlaag nog vers – vertelt Amrabat aan de verzamelde Nederlandse pers dat de Amerikaanse scheidsrechter Mark Geiger om het shirt van een Portugese voetballer zou hebben gevraagd. ‘Het is een WK, geen circus.’

Dat laat de Fifa niet passeren. De voetbalbond verklaart in een communiqué dat scheidsrechter Mark Geiger zich ‘gepast en professioneel’ heeft gedragen. ‘De Fifa wil graag alle teams herinneren aan hun verplichtingen om zich te houden aan de regels van Fair Play.’ In de Marokkaanse pers en sociale media regent het ondertussen ook verwijten richting de arbitrage die het Marokkaanse elftal in de wedstrijd tegen Portugal benadeeld zou hebben. Wordt de wedstrijd tegen Spanje verloren, dan dreigt het Marokkaanse elftal en aanhang het toernooi in een sfeer van verongelijktheid te verlaten.