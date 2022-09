‘De meest perfecte dag ooit’ voor Remco Evenpoel in spectaculaire 18de etappe van de Vuelta

Remco Evenepoel viert de winst van de 18de etappe van de Vuelta. Beeld BELGA

De 36-jarige Gesink, die bezig is aan zijn zestiende seizoen als prof en altijd bij dezelfde ploeg heeft gezeten, Jumbo-Visma en al zijn voorgangers, leek met nog een kilometer te gaan voor een stunt te zorgen – zes jaar en vijf dagen na zijn laatste zege, de 14de etappe van de Vuelta van 2016.

Etappewinst zou een pleister op de wonde zijn van de ploeg, die kopman Primoz Roglic in de 16de etappe zag uitvallen. ‘We wilden voor hem winnen vandaag’, zei Gesink. Hij was op ruim 6 kilometer van de streep weggesprongen voor een solo en had een voorsprong van bijna een halve minuut toen hij onder de rode driehoek van de laatste kilometer fietste.

Helaas voor Gesink ging achter hem het tempo omhoog vanwege een aanval op de leiderspositie van Evenepoel door de nummer twee van het klassement: de Spanjaard Enric Mas. De Belg ging mee met Mas, kreeg al snel Gesink in het vizier, en de 22-jarige Evenepoel voelde dat een nieuwe mijlpaal in zijn carrière binnen handbereik lag. Hij won eerder deze Vuelta al de lange tijdrit, en voegt daar een bergrit aan toe. ‘Winnen op een bergtop in de rode trui is geweldig’, glunderde Evenepoel. ‘Dit was de meest perfecte dag ooit.’

Al verwacht hij de nodige aanvallen van Mas in de rit van zaterdag, weer een pittige bergrit, heeft Evenepoel er vertrouwen in dat hij als eerste Belg in 44 jaar zondag in Madrid een grote ronde wint. ‘Mijn benen zijn nog heel goed.’

Gesink stond er na zijn nipte verlies allesbehalve beteuterd bij. ‘Sorry hè’, zei Mas in het voorbijgaan. ‘Ik reed een perfecte koers tot 200 meter’, vond Gesink. Hij had 24 uur nodig gehad ‘om te resetten’, van knecht van Roglic naar hoopvolle ritwinnaar. ‘Ik kwam maar een heel klein beetje tekort. Ik ben blij dat ik dit kan, maar ik zou iets blijer zijn als ik had gewonnen.’