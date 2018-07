De maskers gaan af in de Alpen: ‘Vanaf dinsdag zien we zeker een geheel andere Tour de France’

Tom Dumoulin kijkt ernaar uit de komende dagen de stress van de afgelopen negen etappes in de Tour de France uit het lijf te fietsen en zichzelf fysiek maar eens echt op de proef te stellen. De hectiek die hij als kopman in de wielerwedstrijd met het allerhoogste aanzien heeft ervaren, heeft de voormalige winnaar van de Giro d’Italia niet onberoerd gelaten. Pech, tijdverlies, de dans op de kasseien – het hakte er allemaal in. Maar lichamelijk voelt hij zich nog behoorlijk fris.

De spanning zal er dan bergop uit moeten wordt getrapt. Eindelijk heeft de Tourkaravaan de Alpenreuzen bereikt, zij het dat deze maandag de eerste rustdag is ingeroosterd. De ploeg van de nummer 15 in het algemeen klassement is neergestreken in een hotel aan de rand van het Lac du Bourget. Dumoulin beperkt zich tot een uurtje losrijden en mijdt zelfs de kleinste helling. De verklaring is simpel: ‘Dit is een rustdag.’

Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op de openingsdagen in het westen en noorden van Frankrijk. ‘Ik ben goeddeels uit de problemen gebleven.’ Maar het kwijtraken van Michael Matthews - de troef van Sunweb voor de groene trui ging ziek naar huis - en het onvoorziene tijdverlies na pech voor de laatste beklimming van de Mûr van Bretagne, werpen ook een schaduw over zijn debuut als klassementsrenner in de Tour.

Twaalf Alpencols

Hij verwacht dat vanaf morgen de maskers af gaan in het klassement. De renners staan twaalf Alpencols te wachten. Volgens hem heeft tot dusver iedere favoriet de ware vorm verborgen kunnen houden. Een echte test ontbrak. Hij weet zelf nauwelijks hoe hij ervoor staat. ‘Na deze drie dagen weten we meer. We moeten op alles voorbereid zijn.’ Tegen zijn gewoonte in, heeft hij de twee van de drie ritten al verkend, hij verbleef voor de Tour op hoogtestage in La Plagne. ‘Het zijn heftige etappes.’

De verwachting is dat Sky namens Chris Froome de andere favorieten op de pijnbank zal leggen. Dumoulin doet er flegmatiek over. ‘Ze hebben een sterk team, zeker. Sky heeft de mogelijkheid de race te controleren, ze kunnen het tempo hoog houden. Maar uiteindelijk draait het om de benen van de klassementsrenners zelf.’

Hij twijfelt niet aan het vermogen van zijn team hem te ondersteunen. ‘Op papier ziet Sky er veel sterker uit dan wij. Maar we kunnen ver komen, verder dan menigeen denkt. We hebben het al in de Giro d’Italia laten zien.’

De gebeurtenissen bij van de Mûr de Bretagne, waar de wissel van een kapot voorwiel leidde tot chaotische taferelen en tijdverlies, hebben dat vertrouwen niet geschaad. Er zijn volgens ploegleider Luke Roberts ‘constructieve’ gesprekken gevoerd. ‘We zijn ook naar de Tour gekomen om lessen te trekken voor de toekomst.’ Het moet beter, het moet voortaan zonder paniek. Volgens Dumoulin was tijdverlies onvermijdelijk, maar had dat beperkter kunnen blijven dan de 1.13 minuut die hem uit de toptien van de rangschikking wipte.

Spaken verloren

Op cruciale momenten die donderdag had het hem aan afdoende steun ontbroken. De ploegmaten die hun fietsen hadden kunnen afstaan, zaten te ver van hem vandaan toen hij bijna een derde van zijn spaken verloor na een botsing met de Fransman Romain Bardet. De ploegleider zat op te grote afstand in de volgkaravaan om tijdig assistentie te bieden.

De keuze om toch maar voor het oog van de camera met de neus op de bumper van de voortijlende ploegleiderswagen te gaan rijden om het gat dicht te dichten, pakte verkeerd uit. Het duurde te lang en het voordeel was onevenredig groot geweest, oordeelde de jury.

Beslissend was de tegenslag allerminst. Dumoulin is verrast dat na negen etappes de verschillen tussen de favorieten nog klein zijn. Zeker de rit over de kasseien naar Roubaix had meer tekening kunnen brengen. De wil ontbrak. ‘90 procent van de klassementsrenners reed alleen maar om geen tijd te verliezen. Ik was een van de weinigen die tijd wilden winnen. Maar nu het zo dichtbij elkaar staat, kan dat veel opwinding in de bergen opleveren. Maar het kan ook zijn dat iedereen nog steeds tijdverlies vreest. Er is niet iemand die ver achter staat en het maar eens all out gaat proberen.’

Zelf, kondigt hij alvast aan, gaat hij nog niet te veel risico nemen. Eén voorspelling durft hij wel aan: ‘Vanaf dinsdag zien we zeker een geheel andere Tour de France.’