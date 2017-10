De marathonloper móét erover nadenken: wanneer gaat hij naar de wc?

Veelbesproken onderwerp onder hardlopers: de stoelgang voor en tijdens de wedstrijd

artikelDe marathonloper móét erover nadenken, of hij nu topatleet is of recreant: wanneer ontlast hij zichzelf? Juist hardlopen stimuleert de darmen enorm. De keuze is dus: zorgen dat je leeg begint of even uitstappen? Want láten lopen is een nachtmerrie.