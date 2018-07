De mannenfinale verzetten voor voetbal? Geen denken aan op Wimbledon

Het tennistoernooi van Wimbledon in Londen sluit zich af voor de voetbalkoorts, die toch echt Engeland in de greep heeft nu de nationale ploeg de halve finales van het WK in Rusland heeft bereikt. Op de beeldschermen voor Murray Mountain scoort alleen Angelique Kerber.

In Manchester, Birmingham, Newcastle en Londen komt het openbare leven zaterdagmiddag om 15.00 uur tot stilstand voor het duel tussen Engeland en Kroatië. In Wimbledon Village zijn alle kroegen afgeladen en wordt het volkslied God Save The Queen uit volle borst meegezongen. Maar even verderop aan de Church Road heeft de All England Club, de directie op Wimbledon, elke verwijzing naar het voetbal in de ban gedaan.

De All England Club vindt Wimbledon groter dan welk evenement ook. Vooralsnog is de directie niet van plan om het aanvangstijdtip van de mannenfinale (zondagmiddag 14.00 uur lokale tijd) aan te passen, mocht Engeland de finale van het WK voetbal bereiken. Het idee om Roger Federer en Rafael Nadal zondag een uurtje eerder te laten opdraven ten faveure van de nationale held Harry Kane is de All England Club een gruwel.

De angst voor een invasie van duizenden voetbalsupporters op Wimbledon valt nog te begrijpen. De lokale politie zit niet te wachten op duizenden Britten die zich in de brandende zon urenlang klemzuipen in de beruchte queue, in afwachting van een kaartje voor Wimbledon. Het ‘quiet please’ zou bespottelijk klinken als duizenden fans het Britse voetbalteam kunnen volgen op beeldschermen, bijvoorbeeld op de heuvel die sinds de jaren negentig eerst naar de Britse tennisser Tim Henman werd vernoemd (Henman Hill) en de afgelopen tien jaar uitgroeide tot Murray Mountain.

Opgewonden rumoer

De meeste toeschouwers volgen zaterdag noodgedwongen op hun mobiele telefoons de voetbalwedstrijd tussen Engeland en Zweden. Als Harry Maguire de 1-0 binnenkopt voor het Engelse voetbalelftal is op het beeldscherm alleen Angelique Kerber te zien tegen Naomi Osaka. Na de 2-0 van Alli hoor je de ‘buzz’ rondgaan op Wimbledon, het opgewonden rumoer verplaatst zich als een zwerm bijen over het tennispark. De vele lege plekken op het Centre Court illustreren de prioriteit van de meeste bezoekers op Wimbledon.

Supporters bekijken de kwartfinale tussen Engeland en Zweden op een tablet op het terrein van Wimbledon. Foto AP

Het speelschema is wel perfect voor de Engelse tennisheld Kyle Edmund. Het Centre Court zit weer vol als hij na afloop van de Engelse voetbalzege de baan betreedt voor zijn ontmoeting met Novak Djokovic. ‘Bring it home Kyle’, roepen de fans als de in Zuid-Afrika geboren baseliner in de eerste set imponeert met schitterende forehands.

De ‘buzz’ is nu een ‘roar’ geworden, Edmund - Djokovic wordt beleefd als Engeland - Servië. ‘Maar Edmund heeft niet genoeg aan twee kopballetjes om Djokovic te verslaan’, waarschuwt oud-kampioen en commentator John McEnroe op de BBC. Hij krijgt gelijk, al waant Djokovic zich in een vijandige voetbalarena. De 30-jarige Serviër maakt het publiek gek met zijn eeuwige gestuit voor de opslag en krijgt onder luid boegeroep een waarschuwing wegens tijdrekken.

Respectloos

Tot grote ergernis van Djokovic wordt hij voor zijn opslag telkens gesard door enkele fans. Gekuch en een ‘slow hand clap’ begeleiden het neurotische stuiten van de bal. ‘Totaal onnodig en respectloos’, foetert Djokovic. ‘Ik begrijp dat er een explosieve sfeer hing als tijdens de Davis Cup in het tennis, maar dit ging te ver.’ Edmund wint de eerste set (6-4), Dkjokovic slaat keihard terug: 6-3, 6-2, 6-4.

De realiteit is ontnuchterend, alle Britten zijn plotseling uitgeschakeld in het enkelspel van Wimbledon. Edmund kan woensdagavond aanschuiven voor de televisie als de Engelse voetballers de halve finale spelen tegen Kroatië. Wie dan om 19.00 uur lokale tijd op Wimbledon tennist, moet het ongetwijfeld met minder Britse steun doen dan normaal.