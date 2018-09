De man met de verste inworp ooit laat nu bij Liverpool zien hoe het moet

In de zoektocht naar meer doelpunten heeft Liverpool een coach aangenomen die de spelers moet helpen bij het ingooien. De Deen Thomas Gronnemark, sinds dit seizoen werkzaam bij de Champions Leaguefinalist, spreekt zelf van de raarste baan op de wereld. Maar voor hoofdcoach Jürgen Klopp heeft Gronnemark zijn nut na vijf gewonnen competitiewedstrijden al bewezen.

Ook Nikos Overheul is enthousiast. De data-analist werkte drie jaar geleden samen met Gronnemark aan het verbeteren van inworpen bij de Deense landskampioen FC Midtjylland. ‘Inworpen kunnen bonusgoals opleveren’, zegt hij. Hij vindt het vreemd dat er door fans, journalisten en oud-spelers lacherig wordt gedaan over de gespecialiseerde coach. FC Midtjylland haalde zo veel voordeel uit inworpen dat tegenstanders probeerden te voorkomen dat ze de bal over de zijlijn speelden.

Overheul adviseert Nederlandse eredivisieclubs te gaan trainen op ingooien. ‘Een goal is zo veel waard. Je bent gek als je er niet op gaat trainen. Een ingooicoach hoeft relatief niet zo duur te zijn.’ Per wedstrijd gooit een eredivisieteam gemiddeld tussen de 20 en 26 keer in. Het aantal hoekschoppen ligt gemiddeld tussen de 3 en 8. Op het nemen van corners trainen clubs doorgaans wel serieus.

Gronnemark oefent met drie soorten ingooien. De snelle ingooi zorgt ervoor dat een ploeg snel kan counteren. De verre ingooi kan voor rechtstreeks gevaar voor het doel zorgen. De slimme ingooi is het ingewikkeldst. De ingooiende ploeg anticipeert erop dat de inworp door de tegenstander wordt opgevangen en uitverdedigd. Door slim positie te kiezen, kan de ingooiende ploeg de bal snel heroveren en aan de tegenaanval beginnen. ‘Als je die bal snel opvangt, kun je daarna weer verder voetballen op de helft van de tegenstander’, zegt Overheul.

Wereldrecordhouder

Wat een ingooi bijzonder maakt, is volgens Overheul dat de ontvangende speler nooit buitenspel kan staan. Het loont bijvoorbeeld om spelpatronen te oefenen waarbij een speler snel richting het vijandelijke doel rent als een ploeggenoot een inworp neemt. Daar kan een verdedigende ploeg zich moeilijk op instellen, waardoor doelkansen kunnen ontstaan.

Gronnemark, volgens Guinness World Records met 51.33 meter de wereldrecordhouder ‘verre ingooi’, is vooral gespecialiseerd in de worptechniek. Hij let op zo’n dertig aspecten. Door middel van videoanalyses kijkt hij hoe spelers hun worp kunnen verbeteren. Lenige spelers hebben volgens de Deen meer aanleg om verder te gooien dan sterke spelers. Bij FC Midtjylland kreeg de Deen het voor elkaar om een speler 38 meter te laten gooien, 13 meter verder dan bij aanvang van de extra trainingen.

Ook in Nederland werken sommige clubs aan het verbeteren van de inworp. De snelle en slimme ingooi zijn moeilijk te meten, het aantal verre inworpen wordt wel geregistreerd. Uit onderzoek van databureau Opta Sports blijkt dat Heracles, PEC Zwolle en VVV in de eredivisie het vaakst de verre ingooi hanteren.

Deze drie clubs besteden in de training ook extra aandacht aan de ingooi. VVV doet dit vooral in partijvorm. Het spel wordt dan stilgelegd om opnieuw te gaan ingooien. Bij PEC Zwolle is de training inbegrepen bij de oefeningen voor de zogenoemde standaardsituaties, zoals corners en vrije trappen. Geen van de clubs werkt met een ingooicoach. Ajax laat weten geen extra aandacht te besteden aan de inworp, de woordvoerders van PSV en Feyenoord doen geen uitspraken over de nieuwe trainingsvorm.

Het trainen van ingooien is volgens Overheul het effectiefst bij ploegen die de tegenstander opjagen, zoals Liverpool. Zij krijgen vaker de kans om in te gooien. ‘Klopp zet graag druk met zijn ploegen en is daarom bij uitstek een trainer die de diensten van Gronnemark goed kan gebruiken.’