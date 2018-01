De man die ons olympische historie schonk

In 2016 was Olympisch historicus Ton Bijkerk voor de Spelen in Rio de Janeiro. Hij wilde zijn overzicht van alle Nederlanders die ooit hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen, aanvullen. Maar voordat de eerste Nederlander in actie kwam, bleek hij 's morgens na het wakker worden blind te zijn geworden.



Het was de nu in ongenade gevallen Camiel Eurlings die als IOC-bestuurder ervoor zorgde dat hij naar een oogkliniek werd gebracht. Maar een ontsteking van de bloedtoevoer naar zijn ogen had zijn gezichtsvermogen weggenomen.