De magie van de wielerbaan van Roubaix

Fietsen op het velodroom van Roubaix mag deze wat nevelige ochtend nog, enkele dagen voordat de door elkaar geschudde en ­gebutste renners er zondag bezit van nemen. Het hek aan de Rue Alexandre ­Fleming staat open.

De entree vraagt toch om kort uitstel. Je wilt op z’n minst een futiel flardje van het ­lijden meemaken om tenminste nog iets van de verlossing Parijs-Roubaix, L’enfer du Nord, te ervaren. Eerst dan maar het Espace Charles Crupelandt over, een keurig laantje van 300 meter tussen platanen. In naam is het de laatste kasseienstrook, in werkelijkheid zijn het parkeerhaventjes, geplaveid met nette Portugese keitjes. Coureur ­Crupelandt, de Stier van het Noorden, was een Roubaisien, begin vorige eeuw een lokale held.

Dan gaat het scherp naar rechts, over pokdalig asfalt, alsof de organisatoren nog een laatste plaagstootje willen uitdelen. Daar is de poort van L’école de plein air. Schoolkinderen verbleven er in de jaren ­dertig om tijdelijk te ontsnappen aan de verstikkingen in de stad. Daar stonden stoommachines op steenkool te schudden en te stampen. Ze hielden spinnerijen, ­weverijen en gieterijen aan de praat.

Een flauwe bocht naar links. Witte pijlen met bijschrift duiden de rijrichting aan: ­auto’s rechtdoor, coureurs rechtsaf. Natuurlijk moet je daar rechtsaf. Zou er überhaupt iemand op de fiets zijn die hier nog rechtdoor wil? Wie wil er niet de afslag nemen om na enkele meters het beige beton te ­betreden?

Het Vélodrome André Pétrieux – zelfs veel Roubaisiens weten niet dat de baan is genoemd naar een sportambtenaar – is sinds 1943 de aankomstplaats van La Reine, de koningin onder de klassiekers; Marcel Kint won toen, de Zwarte Arend uit Zwevegem. ­Alleen in 1986, 1987 en 1988 lag de streep elders, wegens renovatiewerkzaamheden. Renners moeten er nog anderhalve ronde afleggen, voordat ze kromgebogen over het stuur of uitgestrekt op het gras van het middenterrein kunnen bijkomen.

Servais Knaven, winnaar in 2001, heeft destijds de laatste meters in een roes ­afgelegd, hij kan zich nauwelijks herinneren wat hem overkwam. ‘Ik weet dat ik de modder van het shirt heb geveegd zodat de naam van de sponsor weer te zien was. Voor het overige heb ik nog echt de filmopnamen nodig.’

Wat hem wel bijstaat, is dat het ‘overweldigend’ en ‘mythisch’ was. ‘Het was honderd procent mijn mooiste overwinning.’ Hennie Kuiper, winnaar in 1983: ‘Ik was daar intens gelukkig. Je hebt niet meer in de gaten dat je 260 kilometer enorm hebt afgezien. Alles is ineens dik voor mekaar. Parijs-Roubaix was mijn wedstrijd.’

Geen wedstrijden meer

De piste verrees in 1935 in een sportpark dat vijf jaar eerder was aangelegd, tegelijkertijd met de bouw van de school in frisse lucht. De stad was bezorgd over de gezondheid van de bewoners. Door de opkomst van de textielindustrie was het inwonertal geëxplodeerd, van 8.000 tot 125.000 in krap een eeuw tijd. De ­arbeiders leefden in benauwde rijtjeswoningen, courées, rondom een binnenplaats met gedeelde sanitaire voorzieningen. Tuberculose was er een ware plaag.

Twee gele hesjes hebben net de aanslag van alweer een jaar stilte en leegte van het beton gespoten. Wedstrijden worden er niet meer gehouden, afgezien van een enkele rugbyconfrontatie op het middenterrein. Er was onlangs nog een oldtimerbeurs.

Het advies vooraf van de lokale fietsvereniging Roubaix Lille Metropole, met als thuishonk een café tegenover het velodroom: je moet het helemaal zelf weten, maar draag een helm. Zeker nu het nog nat is.

Het is even speuren naar de belijning. De zogeheten Côte d’Azur, de brede, blauwe rand aan de binnenzijde, is goed zichtbaar, al bladdert de verf wat. De zwarte streep, die de precieze lengte aangeeft (499 meter en 75 centimeter) en de rode, meer het houvast voor sprinters, zijn aan het vervagen. Nog wat hoger moet ergens een blauwe lijn lopen. Daar oriënteerden zich vroeger de stayers op, renners achter zware motoren.

Een voorzichtige aanzet. Kalm aan. ­Overdwars lopen naden. De eerste bocht ­nadert.

Roubaix had al eerder een velodroom, van hout, in het Parc Barbieux, 4 kilometer naar het westen. Initiatiefnemers waren de plaatselijke textielbaronnen Théodore Vienne en Maurice Perez. Zij organiseerden ook de eerste Parijs-Roubaix, in 1896. Er verschenen 51 renners aan de start, van wie er 17 de wielerbaan haalden en 28 de fiets bij café Richelieu aan Boulevard de Paris moesten stallen: het velodroom was al gesloten.

De fabrikanten beperkten zich niet ­alleen tot sportamusement. Ze lieten ooit een leeuw en een stier los in de arena. De bloeddorst werd niet gestild. De leeuw bleek een klauwloze goedzak uit het circus. Die ging er maar eens rustig bij liggen. De bezoekers kregen hun geld terug.

Het velodroom overleefde de Eerste ­Wereldoorlog niet. Bezetters en bewoners sloopten het eensgezind om aan brandhout te komen.

In het café van de fietsclub staan boven de toog de namen van de winnaars in de Hel van het Noorden geschilderd. ­Barkrukken zijn voorzien van trappers en een ketting. Belangrijke neveninkomst: de verkoop van kasseien. Leden verzamelen keien die vrijkomen bij wegwerkzaamheden. Ze maken ze kleiner en lichter, zodat de souvenirs mee het vliegtuig in kunnen. 1,5 kilo is het maximum. Het origineel is een veelvoud aan gewicht.

Manager Daniel Verbrackel: ‘Onze ­bezoekers komen overal vandaan. Engelsen, Amerikanen, Nieuw-Zeelanders, Australiërs. Dit is de klassieker die het meest tot de verbeelding spreekt. De Ronde van Vlaanderen is prachtig, maar het parcours zit vol lussen. Deze wedstrijd gaat van de ene stad naar de andere, van Compiègne naar hier. Eén lange lijn. Koersen als vroeger.’

Andy, Lesley, Stewart en Trevor uit Grimsby, Groot-Brittannië hebben hun bestelwagen met racefietsen op de drager tegenover het café neergezet. Na het fietsen van de Ronde voor recreanten zijn ze doorgereden naar Roubaix. Ze wachten tot het beton is opgedroogd. ‘Jarenlang hebben we het op tv gezien. Nu willen we het zelf een keer meemaken.’

Veilige keus

Inger, Rune en Stian uit Kongsberg, Noorwegen fotograferen elkaar op de fiets met de lege tribunes op de achtergrond. ‘Dit is een legendarische plek. Weet jij of de douches open zijn?’

De veilige keus is eerst tussen de zwarte en rode lijnen te blijven, zo’n beetje beneden aan de baan. Als de kromming begint en het beton schuin gaat aflopen, voelt het alsof de wielen zomaar grip kunnen verliezen. De gids op het complex, Laurent Stragier (70), die al 13 jaar bezoekers rondleidt, heeft­ ­zojuist nog de precieze hellingsgraad opgemeten: 27,5 procent. Het voelt voor de debutant als balanceren op de rand van een kuil.

Servais Knaven: ‘Daar heb ik me nooit zorgen over gemaakt. Ik had al ervaring op kortere banen. Die zijn nog veel steiler.’ Hennie Kuiper: ‘Als je het voor het eerst doet, denk je wel even: waar ben ik nu terechtgekomen? Maar al doende leert men. Ik vond het wel mooi, zo’n ­extra avontuurtje na de kasseien.’ Vaart houden is de oplossing. Stragier: ‘Minstens 20 kilometer per uur blijven rijden.’

De douches behoren tot de iconografie van de wielerbaan, mede dankzij foto’s van uitgeputte renners. Bij de baan horen ze niet. De kleedhokjes met granieten ­tussenschotten en vloeren waren van de school. Er zit een deur tussen, voor de scheiding van de jongens en de meisjes. Achterin hangen de douchekoppen, te ­bedienen met een ketting.

Op de schotten prijken koperen plaatjes met de namen van de winnaars en het jaar van hun overwinning. Chronologie ontbreekt. Volgens gids Stragier is het met opzet. Het vergroot het verrassingseffect. ‘O, hier heb je Tom Boonen! Kijk, Jan Raas!’ Afgelopen donderdag was Peter Sagan er, om zijn plaatje met het jaartal 2018 aan te brengen. Het is traditie dat de winnaar het eigenhandig doet.

De gids wijst op het opvallendste exemplaar. Er staan twee namen op. Ex aequo Mahé A. en Coppi S. De Fransman was in de editie van 1949 met twee andere koplopers tussen een groep journalisten beland die door gendarmes van het parcours was afgeleid. Ze kwamen achter de wielerbaan terecht. Ze tilden hun fiets over een hek, waarna Mahé als eerste over de finish kwam.

Daarna verschenen hun achtervolgers op de reguliere manier op de baan. Serse Coppi, de jongere broer van Fausto, toen al tweevoudig winnaar van de Giro d’Italia, won de sprint. Eerst kende de Franse organisatie de zege toe aan Mahé, dan aan Coppi en vijf dagen later weer aan Mahé. Maar toen Fausto protesteerde en dreigde nooit meer te zullen deelnemen, was een gedeelde winst de uitkomst. Il Campionissimo won het jaar daarop maar zelf.

Knaven ging er altijd onder de douche. ‘Het is er lekker warm.’ Als ploegleider bij Sky raadt hij zijn renners aan de verlokking van de opfrisbeurt in de teambus zeker één keer te weerstaan en de gang naar het graniet te maken. ‘Het is mooie nostalgie en je kunt er ook eens napraten.’

Kuiper was er altijd, een alternatief ontbrak in zijn tijd. ‘Napraten? Ik zag toch vooral veel renners die zo kapot zaten dat ze zwijgend naar de verte staarden.’

De een-na-laatste bocht is voorbij. Volgens gids Stragier valt daar de beslissing als het op een sprint aankomt. Je moet zorgen dat je in de juiste positie zit. Hij zag hoe Sep Vanmarcke zich er in 2013 liet aftroeven door Fabian Cancellara en dat Tom Boonen zich er in 2016 liet opsluiten en zo zijn vijfde kassei miste – hij zou er recordhouder mee zijn geworden.

Nu nog wat snelheid winnen en bij de bocht iets naar boven sturen. De kuil van de eerste ronde voelt nu als een afgrond. Blijven trappen. Niet te veel nadenken, niet te veel kijken. Nog wat hoger?

Dan klinkt een krassend geluid aan de overkant. Een renner trachtte bovenin een surplace te maken. De zwaartekracht strafte onmiddellijk. Hulpeloos glijdt hij op zijn rug samen met zijn fiets naar beneden.

Zo is het wel mooi geweest, de afdaling naar het rechte stuk is ingezet. Daar ligt ­halverwege de eindstreep. Even is er de ­verleiding de handen omhoog te gooien.

In de ooghoeken verschijnt een nieuwe bezoeker. Hij rijdt op een groen vouwfietsje, een aktentas op de bagagedrager. Pff, als die het al redt, is elke vorm van triomf misplaatst. Met stille trom verlaat de beginner het Vélodrome André Pétrieux. Het stelde kennelijk niks voor. Laat die douche dan ook maar zitten.