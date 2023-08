De machtige mannen van de teamsprint solliciteren weer naar de wereldtitel

De Nederlandse mannen aan het eind van de eerste ronde van de teamsprint. Op kop Roy van den Berg, die het team op gang heeft getrokken en op het punt staat af te lossen, gevolgd door Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Geen contrast groter dan Roy van den Berg die praat over zijn lichaam. ‘Het lijfje, daar moet je het mee doen’, zegt de baanwielrenner. Ondertussen trekken zijn kolossale beenspieren zijn broek op spanning en kunnen de korte mouwen van zijn shirt het opbollen van zijn met inkt versierde bovenarmen niet verhullen. De sprinter was de zwakste schakel van de teamsprint een jaar geleden, toen Nederland, de regerend olympisch kampioen, voor het eerst in jaren verloor.

Vier WK’s op rij domineerde Nederland. Van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland braken wereldrecords en maakten in 2021 in Tokio - afgetekend - hun favorietenrol waar met olympisch goud. Tot ze een jaar geleden voor het eerst sinds 2017 moesten incasseren: Australië was te sterk, Nederland moest genoegen nemen met zilver.

Verliezen is frustrerend. Het was ook slikken. ‘Maar ik denk wel dat het ons gebrand heeft om hier op en top te staan’, zegt meervoudig olympisch kampioen Lavreysen donderdagmiddag op het middenterrein van de wielerbaan in Glasgow. Even daarvoor wonnen ze de kwalificatie voor de eerste ronde van de WK. ‘Maar morgen gaat het pas om de knikkers’, waarschuwt Van den Berg meteen.

Snelste tijd kwalificatie

De drie Nederlandse mannen waren donderdag in het Sir Chris Hoy Velodrome veruit het snelste met hun tijd van 42,046 seconden. Australië eindigde als tweede, maar was wel bijna een halve seconde langzamer. ‘Dit is lekker’, vindt Lavreysen. Het geeft vertrouwen voor de ontknoping die vrijdag plaatsvindt. Ook al kwam de snelste man van Australië, Matthew Richardson, tijdens de kwalificatie nog niet in actie. Lavreysen: ‘Dit is een heel stuk beter dan vorig jaar.’

Een jaar geleden deed de Nederlandse sprinttrein in de vier weken voorafgaand aan de WK geen start meer samen met Van den Berg in de voorbereiding. En dat terwijl het nauw luistert: sprinten achter elkaar, optimaal profiteren van de snelheid van de voorganger in de discipline over drie rondes waar per ronde de koprijder plaatsmaakt en afvalt.

‘Het was echt goed naar de kloten allemaal’, zegt Van den Berg, verwijzend naar zijn lijf. In korte tijd ging hij drie keer door zijn rug. Vervolgens stapelden allerlei kleine kwetsuren op tot een grote, zware blessure. De rug is bij veel sprinters op de baan een zwakke plek, in hun sport waar het draait om een krachtsexplosie. En al helemaal bij de starter van het team, de rol die bij Nederland is weggelegd aan Van den Berg ‘Er komt iedere dag kracht op te staan.’

‘Oude man’

Hij begint over zijn leeftijd: ‘Een getalletje wat oud klinkt’, aldus de 34-jarige Van den Berg. Anders dan Hoogland (30) en Lavreysen (26), die ook op het onderdeel sprint al jaren de wereldtop domineren. ‘Vorig jaar zat Roy er echt doorheen’, zegt Lavreysen ook. Als het lichaam hapert, neemt de twijfel toe. Van den Berg: ‘Dat lijfje, daar verdien je je brood mee. Als je daar dan geen gebruik van kunt maken, komt dat wat je het leukst vindt om te doen in gevaar. Dat is allemaal best eng.’

Hij ging anders trainen, apart van de andere twee. Met de staf van de nationale baanploeg bedacht hij een andere manier om toch sterk te worden. Om zware krachttraining te doen, zijn rug te ontzien, en alle ‘load’ op zijn benen te leggen. Hoe precies, dat wil hij niet zeggen. ‘Ik blijf de concurrentie liever een stapje voor.’ Pas in februari was hij klachtenvrij. ‘Sindsdien ben ik aan het buffelen geweest en leef ik als een monnik. Ik ben extra zuinig op mezelf.’ En wat zijn leeftijd betreft: ‘Ik denk dat er nog meer in zit.’

Hij had ook kunnen denken: ik heb al zoveel gewonnen, wat is er nog te halen? Maar de Spelen van Parijs zijn volgend jaar al, nu zijn de WK, er zijn nog zoveel prijzen te winnen. ‘En ik wil nog zo graag, dat is iets wat in je zit.’

Slippertje

Het blijkt donderdagmiddag, in Glasgow. Dat ze goed zijn, wisten ze wel door de tijden die ze in trainingen rijden. Hoe dat telt ten opzichte van concurrentie is wel de vraag. En dat Van den Berg na een slippertje, zoals hij dat zelf noemt, bij de start met zijn tijd alsnog op een honderdste afzit van de tijd die hij reed tijdens hun huidige wereldrecord, dat hadden de twee sprinters allebei niet verwacht. Hij is ook sneller dan tijdens de Spelen. Lavreysen: ‘Dat hij hier nu staat en dit doet, is echt bizar.’

Van den Berg noemt zichzelf de ‘zwakste schakel, die ik hoop om te turnen hier, met iets positiefs voor onze jongens’. Lavreysen ziet het donderdag anders, vindt dat hij zelf beter moet in de finale en zegt over Van den Berg: ‘Nu is hij de snelste schakel. Wij moeten aanpoten erachter.’