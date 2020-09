De logische terugslag van Calvin Stengs

Calving Strengs krijgt een rode kaart. Beeld BSR Agency

Werkelijk grote voetballers praten na hun loopbaan in biografieën over tegenslagen, over sores, over moeilijke momenten die bijblijven en achteraf bezien louterend werkten. Calvin Stengs (21) scheurde een knieband, liet zich opereren in de Verenigde Staten, keerde glorieus terug met een heerlijk seizoen, een gebeitelde lach om de mondhoeken en een debuut in Oranje toe.

En nu worstelt hij even. Dat kan en dat mag. De worsteling zal straks een tussenhoofdstuk blijken in zijn levensloop. Dat ze hem, de jongeman die het verschil kan maken, nodig hadden, terwijl hij eigenlijk niet fit genoeg was en te weinig ritme heeft.

Na een kwartier van AZ – PEC moet hij dus achter linksachter Kenneth Paal aan. Hij wil hem glijdend afstoppen met zijn ranke, lange benen. Het oogt als een wilde tackle waarop aanvallers soms patent hebben, en hij schampt het been van Paal. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük laat het moment eerst lopen, maar stuurt Stengs een minuut later toch weg na consultatie van de VAR.

‘Hij gaat me rood geven’, berust Stengs al tijdens het overleg met de VAR in een gesprekje met zijn collega Myron Boadu, die ook zegt, ter verdediging van zijn kompaan: ‘Het was totaal niet de bedoeling van Cal. Het was niet expres.’ Uiteindelijk maakt de spits met tien man 1-1, een frommelgoal. ‘Het was bidden. Deze bal moest erin passen.’

Dani de Wit en Myron Boadu van AZ proberen de bal in het Zwolse doel te krijgen. Beeld BSR Agency

Vrijpostige smaldeel

Met Myron Boadu en Owen Wijndal vertegenwoordigde Stengs het frisse, swingende en vrijpostige smaldeel van AZ, de club die kampioen Ajax vorig seizoen uitdaagde, die van alle topclubs won en misschien tot het einde had kunnen meedoen om de titel als corona het seizoen niet in schoonheid had doen sterven. Op doelsaldo achter Ajax geëindigd, van belang voor directe deelname aan de Champions League en een miljoen of veertig. Geprotesteerd nog bij de UEFA om deze gang van zaken, want AZ won twee keer van Ajax. En nu is daar de onvermijdelijke terugslag, gelardeerd met de rode kaart voor Stengs.

Maar niemand hoeft AZ een complex aan te praten. Alle topspelers bleven en AZ wil opnieuw meedoen om de eerste plaats. AZ groeit en krijgt stadse praatjes, waardoor iets van de vorig seizoen overweldigende sympathiefactor verdween. AZ, bijna een uur met tien tegen elf, totdat Thomas Lam van PEC ook rood krijgt, poetst deze zaterdagmiddag wel zijn handelsmerk van knokkend elftal op en komt terug van de fraaie 0-1 van Clint Leemans. Het is de eerste competitiewedstrijd voor AZ, nadat het duel van vorige week met FC Utrecht was uitgesteld vanwege Europese verplichtingen tegen Kiev.

‘Voor mij is het geen probleem. Wij vinden druk lekker’, zegt Boadu. Trainer Arne Slot: ‘Wie niet tegen druk kan, moet geen voetballer worden.’ Het rood heeft volgens hem ook niets met druk te maken. Het verhaal van Stengs is klassiek. Het geprezen talent, de dribbelaar, de man met het fijne linkerbeen dat wijst naar een mooie toekomst, beleeft gewoon een mindere periode. Door een blessure kwam zijn seizoen traag op gang. Hij was nauwelijks fit toen hij weer moest spelen, omdat AZ aan al die voorrondes voor de Champions League meedeed. Ze hadden hem nodig tegen Viktoria Plzen (gewonnen) en Dinamo Kiev (verloren), want één moment van Stengs kan een wedstrijd beslissen.

Een opstootje tussen spelers van AZ en PEC Zwolle. Beeld BSR Agency

Amper gespeeld

Slot: ‘Calvin heeft in zes maanden amper gespeeld, heeft door een blessure pas een training of tien meegemaakt. Wat verwacht je dan? Maar op momenten kan hij nu al speciaal voor ons zijn. Dan is het ook niet helemaal eerlijk om hem te beoordelen. Dat rood staat daar verder los van.’

Dat het soms lijkt alsof hij het voetbal is verleerd, dat ballen knullig van zijn voet stuiten en passes verdwijnen in niemandsland, is tijdelijk. Dat hij achter een mannetje aanloopt, terwijl mannetjes normaal meestal achter hem aanlopen, is straks weer verleden tijd.

Het is mooi hoe ploeggenoten hem in bescherming nemen. Pantelis Hatzidiakos, die na een gescheurde kruisband voor het eerst na tien maanden weer in de basisploeg begint: ‘Het is ontzettend knap hoe hij is teruggekomen. Hij is er zelfs vijftien maanden uit geweest. Hij heeft twee jaar aan één stuk gas gegeven. Nee, voor mij is hij een voorbeeld geweest. En nu moest hij meeverdedigen. Als hij dat niet doet, krijgt hij op zijn flikker.’ Aanvoerder Teun Koopmeiners: ‘Ja, Calvin verdient een compliment.’ Trainer Slot: ‘Paal had geen pijn. Er was nauwelijks contact. Maar ik denk misschien iets te veel als oud-voetballer in deze.’