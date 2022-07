De lijn van symboliek tussen Steven Bergwijn en Abdelhak Nouri

Steven Bergwijn en Abdelhak Nouri bij Ajax in de jeugd. Beeld Twitter

Ajax betaalt 31,25 miljoen euro aan Tottenham Hotspur voor de 24-jarige aanvaller Bergwijn, het hoogste bedrag in de geschiedenis dat een Nederlandse club uitgaf aan een speler. Trainer Alfred Schreuder prees hem om zijn ‘kwaliteiten, enorme drive en doelgerichtheid.’ Ajax openbaarde vrijdag, om de transfer met een contractduur van vijf jaar te beklinken, een lieflijk filmpje met jeugdbeelden van ‘Stevie’ in Ajax-tenue, ook samen met Abdelhak Nouri, begeleid door de tekst dat het tijd is om de droom te completeren. Bergwijn terug naar Ajax, naar de stad van zijn geboorte, waar Ajax hem als pupil scoutte bij Waterwijk en waar hij zes jaar voetbalde.

Niets in dat filmpje over het wegsturen toen hij 13 was, toen vader Bergwijn tijdens een toernooi in Zweden na een nederlaag met een witte zakdoek zwaaide naar trainer Orlando Trustfull, omdat Steven op de bank zat. ‘Nouri en Bergwijn, dat waren de grootste talenten in die tijd’, zegt Hans Bergsma, vader van profvoetballer Leon, die destijds toeschouwer was bij het toernooi. ‘Een paar dagen na het incident werd Steven weggestuurd bij Ajax. Dat hij nu voor meer dan 30 miljoen terugkeert, is ook een overwinning voor het kind van toen.’

Met Nouri verliep het op tragische wijze geheel anders. Hij zakte tijdens een duel met Werder Bremen door hartfalen in elkaar op 8 juli 2017, precies vijf jaar geleden vrijdag, tijdens een trainingskamp in Oostenrijk. Dat was bij de start van het seizoen dat zijn definitieve doorbraak had moeten markeren. Middenvelder Nouri was in de jeugdafdeling van Ajax vaak de aangever van aanvaller Bergwijn. Sinds het ongeluk leeft hij bij laag bewustzijn, omdat hij destijds na trage behandeling op het veld door zuurstoftekort hersenschade opliep.

Abdelhak Nouri Foundation

Op de dag van de transfer lanceerde de familie Nouri de Abdelhak Nouri Foundation, met Steven Bergwijn als een van de ambassadeurs. De stichting stelt zich ten doel kinderen met een beperking een kans op deelname aan sport te bieden, in een veilige omgeving. Nouri toonde als kind een warm hart door zich te ontfermen over kinderen met een beperking en ze te laten meedoen met voetbal. Bergwijn poseerde bij de ondertekening van het contract ook met een shirt met nummer 34, het rugnummer van Nouri, met een van diens broers.

De eerste actie van de stichting is het schenken van 34 zogenoemde AED’s (defibrillators), te gebruiken bij hartfalen. ‘Je kunt er een leven mee redden, kijk maar naar Christian Eriksen’, zei Nouri’s oudste broer Abderrahim, verwijzend naar de Deense international die tijdens het EK van vorig jaar in elkaar zakte.