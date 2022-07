De Ligt vervolgt loopbaan in Duitsland, Bayern München betaalt Juventus 80 miljoen euro

Matthijs de Ligt groeide bij Juventus niet uit tot een onpasseerbare verdediger. Beeld Getty Images

Met de overstap van De Ligt is maximaal 80 miljoen euro gemoeid. Geld dat Juventus meer dan goed kan gebruiken. De Italiaanse recordkampioen kampt al langer met financiële problemen en zag in De Ligt een kroonjuweel dat het goed kon verpatsen.

Dat moest dan wel deze zomer gebeuren. Daarbij was niet de kwaliteit van De Ligt, maar de duur van zijn contract leidend. De 38-voudige international had nog een verbintenis tot medio 2024 en wenste die niet te verlengen. Juventus eindigde de afgelopen twee seizoenen op een teleurstellende vierde plek.

De club uit Turijn zag in De Ligt de onbetwiste leider van de achterhoede, maar was ook beducht om hem nog een seizoen te houden. Met een contract voor slechts een jaar zou hij na komend seizoen veel minder waard zijn. Bayern München bood de perfecte uitkomst voor beide partijen.

Juventus nam De Ligt in 2019 voor 85 miljoen euro over van Ajax, nadat hij als aanvoerder met de club waar hij werd opgeleid de halve finale van de Champions League had bereikt. Na drie seizoenen verkoopt De Oude Dame hem voor 5 miljoen minder (inclusief bonussen) aan de regerend landskampioen van Duitsland.

Meer van verwacht

Betekent het dat De Ligt is blijven stilstaan in zijn ontwikkeling, nu hij minder waard is geworden? ‘Nee, dat is veel te kort door de bocht’, zegt sportjournalist Willem Haak, die het Italiaans voetbal op de voet volgt. ‘Maar ik denk dat ze in Italië meer van hem hadden verwacht dan dat hij in drie jaar heeft laten zien.’

De Ligt koos drie seizoenen geleden bewust voor Juventus. Nergens anders kon hij het vak van verdedigen beter leren dan bij de beste en rijkste club van Italië. Met de ervaren Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci had hij bovendien de perfecte Italiaanse leermeesters als teamgenoten.

De Ligt veroverde al snel een basisplek, maar werd volgens Haak niet de onpasseerbare verdediger waarop ze in Italië stiekem hadden gerekend. Hij bleef zijn foutjes maken. ‘Hij werd regelmatig als linker centrale verdediger opgesteld, terwijl hij rechts is. Dat oogde soms onnatuurlijk’, aldus Haak, ook maker van een podcast over het Italiaanse voetbal, Lo Stadio.

Financiële problemen

Tegelijk zag De Ligt de status van Juventus veranderen in de periode dat hij het zwart-witte shirt droeg. De club was al acht jaar op rij landskampioen toen hij in 2019 zijn contract tekende. In zijn eerste seizoen mocht hij de negende opeenvolgende titel van de Bianconeri vieren, maar daarna stapelden de financiële problemen zich op.

Volgens Italiaanse media ging Juventus gebukt onder het bedrag dat het aan Cristiano Ronaldo had uitgegeven. Verspreid over drie jaar spendeerde de club naar verluidt 272 miljoen euro aan de Portugese superster, die in 2018 voor 117 miljoen euro werd overgenomen van Real Madrid. Daar kwam het coronavirus overheen, waardoor de deuren van de Italiaanse stadions bijna twee jaar dicht bleven.

Het zorgde er mede voor dat de prijzenkast van De Ligt bij Juventus maar matig gevuld werd: één landstitel, één beker en één Italiaanse Supercup. Europees succes bleef uit voor de club die na meer dan twee decennia de Champions League weer wilde winnen. Haak: ‘De Ligt was goed, maar niet fantastisch, al blijft hij een van de grootste verdedigende talenten die er zijn. Hij behoort niet voor niks tot de top-5 van duurste verdedigers.’

Herenigd met ex-Ajacieden

Bij Bayern München wordt De Ligt herenigd met de ex-Ajacieden Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui, die onlangs de overstap van Amsterdam naar Zuid-Duitsland maakten. Trainer Julian Nagelsmann voerde al meerdere gesprekken met De Ligt en de club liet al snel weten in hem de nieuwe leider van de verdediging te zien.

Met zijn overstap naar Bayern hoopt De Ligt ook zijn kans op meer speeltijd in het Nederlands elftal te vergroten. Sinds de komst van bondscoach Louis van Gaal is hij niet meer verzekerd van een basisplek. Van Gaal gaf de laatste duels de voorkeur aan Jurriën Timber of Stefan de Vrij.

Afgelopen seizoen vormden de Franse verdedigers Dayot Upamecano en Lucas Hernandez het defensieve duo van Bayern. De club pakte voor het tiende jaar op rij de landstitel, maar werd in de Champions League in de kwartfinales uitgeschakeld door Villarreal. ‘We zijn de laatste twee of drie jaar succesvol geweest, maar hebben te veel doelpunten moeten incasseren’, zei bestuursvoorzitter Oliver Kahn tegenover het Duitse Sport1. ‘De Ligt is groot en sterk, kan goed opbouwen en is ondanks zijn leeftijd al een echte leider. Die kwaliteiten kunnen wij goed gebruiken.’