De Ligt hoeft zich niet meer te richten op rol aan linkerkant van Oranje-defensie

De Ligt duelleert met Gareth Bale (Wales). Beeld ANP

Bondscoach Louis van Gaal had het al verkondigd, toen in maart duidelijk werd dat Oranje onder zijn leiding voortaan in een 3-5-2- of 3-4-3-formatie zou gaan spelen. Bij beide speelsystemen met drie centrale verdedigers is Van Gaal uitgesproken over de invulling van de meest linkse positie in het verdedigingshart: ‘Ik wil daar een linkspoot hebben.’ Goed nieuws voor Nathan Aké, met Daley Blind en Jong Oranje-verdediger Sven Botman als andere alternatieven.

De uitspraak van Van Gaal was opvallend te noemen. Met Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt heeft Oranje drie rechtsbenige centrumverdedigers van topclubs. Een rijtje dat met Jurriën Timber binnenkort naar vier zou kunnen worden uitgebreid. Vooral de kansen op WK-speeltijd voor De Ligt, voorheen een zekerheid in de basis bij Oranje, lijken te zijn geslonken.

Zeker na de afgelopen week in de Nations League. Tot tweemaal toe komt Van Gaal terug op zijn ‘linkspoot op links’-standpunt, door De Ligt in de uitduels met België (1-4), als invaller, en Wales (1-2), als basisspeler, aan de linkerkant van zijn verdedigingstrio op te stellen.

Het aanvalsspel wil niet zo lekker vlotten

In de 100 minuten (16 tegen België, 84 tegen Wales) waarin Oranje met De Ligt als linker centrumverdediger speelt, wil het aanvalsspel niet zo lekker vlotten als in de 260 minuten in een andere samenstelling deze week. Met De Ligt als linker centrumverdediger komt de ploeg gemiddeld eens per 10 speelminuten tot een doelpoging, in andere samenstelling creëert Oranje twee keer zo vaak een kans voor zichzelf (5 speelminuten per doelpoging).

De rechtsbenige De Ligt lijkt aan de linkerkant vooral moeite te hebben even soepel als hij gewend is de weg naar voren te vinden met zijn passing. Van de 38 passes die De Ligt als linker centrumverdediger vanuit de eigen helft verstuurt, zijn er slechts 5 passes (oftewel, 13 procent) gericht op een ploeggenoot die op de helft van de tegenstander staat.

Na het uitduel met Wales is Van Gaal dan ook duidelijk in zijn conclusie over De Ligt in die rol: ‘Hij zegt zelf dat hij op elke positie achterin kan spelen, maar de wijze waarop wij willen spelen is een linkspoot op links en een rechtspoot op rechts een groot voordeel. Hij moet zich concentreren op de rechter- en de centrale positie.’

Een conclusie die gestaafd wordt door statistieken.