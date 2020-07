De levenslessen van Donny van de Beek op bezoek in de Bijlmer

Op basisscholen in de Bijlmer laat Ajacied Donny van de Beek zien dat hij meer is dan een voetballer en ook maatschappelijk betrokken is. ‘Jullie moeten vooral veel buitenspelen.’

Een idool is even terug op school. In elke klas gaan gretige vingers omhoog, als Donny van de Beek voor het bord staat. Een spervuur aan vragen. Vrijpostig gesteld of lief, soms verlegen. ‘Waar is Promes? Scoor je weleens? Wat eet jij ’s ochtends? Mag ik je telefoonnummer?’ En, een meisje dat niet van voetbal houdt en zich opricht van een onderonsje met vriendinnen: ‘Wie bent u?’

Om 13 uur arriveert Van de Beek bij openbare basisschool Wereldwijs in de Bijlmer. Hij heeft zijn haar laten groeien in coronatijd, tot een blonde dos. Eerst stapt hij een veldje op voor een voorzichtig partijtje. Hij speelt een jongen tussen de benen door, met hilariteit tot gevolg. Met een handig passje laat hij een meisje scoren, waarna een voorzichtige boks volgt in tijden van afstand.

‘Donny’, schalt het over de speelplaats. Kinderen in andere klassen drukken hun neus tegen het raam. Gedurende een uur bezoekt de Ajacied twee basisscholen, Wereldwijs en Bijlmerdrie, op een paar kilometer afstand van de Johan Cruijff Arena, waar hij voetbalt bij Ajax. Kinderen in deze wijk dragen namen als Shabelly, Hawa, Ayesha, Tishainely, Shaeil en Obi. Donny vertelt ze over gezonde voeding.

Voetballers tonen met dergelijke acties het maatschappelijke gezicht van hun sport. Deze week ligt de nadruk op de verankering in de samenleving van de 34 clubs in de eredivisie en eerste divisie, in de week van Meer dan Voetbal. Er is onder meer een collectieve veiling van unieke items, waaronder schoenen van Cyriel Dessers, Oussama Idrissi en Donyell Malen, gesigneerde shirts van alle selecties, van Arjen Robben, Ruud van Nistelrooij en Matthijs de Ligt, een plek op de teamfoto bij PSV, een uur golfen met Glenn Bijl van Emmen of een bezoek van Almere City-mascotte Ally de Aap. Woordvoerder Aukje Geubbels van de Eredivisie CV: ‘Het werk van de stichtingen verdient meer aandacht.’

Donny van de Beek wordt bestormt door leerlingen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De opbrengst van de veiling is bestemd voor de stichtingen van de 34 clubs, die jaarlijks tussen de 500 en 1.000 maatschappelijke projecten doen, van het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen en het bevorderen van een gezonde levensstijl, tot begeleiding naar werk. De campagnenaam luidt Samen zijn wij meer dan voetbal. De voetballer is daarbij het idool, het rolmodel. Als een oergezonde voetballer het belang van een gezond ontbijt aangeeft, heeft hij misschien een punt.

Dat zie je ook aan Van de Beek. De klassen zijn gevuld met bewondering. ‘Op een wedstrijddag heb ik veel energie nodig. Pasta. Een beetje rijst. Veel groente’, vertelt hij. De kinderen hebben net van de Ajax Foundation voorlichting gehad over sparen, gezond ontbijt en andere levenslessen, maar in hun vraagstelling komen ze al gauw uit bij: ‘Mag ik een handtekening?’ Of: ‘Mag ik met u op de foto?’ Of: ‘Wat zijn je mooiste doelpunten?’ Dan vormt zich weer een rij in de klas. ‘Wat vindt u van uw rating op Fifa, met 81 punten? Volgens mij is dat te laag', vindt een jongen. Antwoord Van de Beek: ‘Het is niet aan mij om daarover te oordelen.’ Of hij trouwens Fifa speelt, het onder jeugd razend populaire computerspel? ‘Vroeger wel, maar nu niet meer. Jullie moeten vooral veel buitenspelen.’

Van de Beek doet zijn scholenbezoek als uitvloeisel van werk van de Ajax Foundation, die al jaren lessen en clinics geeft in de regio Amsterdam. Projectleider Kaj Thijssen en manager van de Foundation Jeannette Jongejans vertellen over verhogen van het zelfbewustzijn en daardoor weerbaarder maken van kwetsbare jongeren, binnen en buiten school. Het opleidingsprogramma van de Ajax Foundation start op de basisschool, waar kinderen spelenderwijs kennismaken met normen en waarden van Ajax.

Donny van de Beek trapt een balletje met de leerlingen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het programma op het voortgezet onderwijs gaat vaak over diversiteit, jezelf durven zijn, racisme, homoacceptatie, omgang met elkaar. Jongejans: ‘Respect, samenwerken en discipline zijn belangrijker dan de nieuwe Donny of Ziyech zijn.’ Thijssen: ‘Het is destijds begonnen met alleen voetbalclinics, maar de programma’s zijn steeds educatiever geworden. Het is nu echt een lesprogramma, over onder meer gezonde voeding, sparen en gebruik van sociale media.’

En dus vraagt een kind aan Van de Beek hoe hij dat vroeger deed, sparen.

‘Ik werkte bij mijn vader, die vlees vervoerde. Ik hielp hem met het wegbrengen van producten en kreeg daarvoor wat geld. Geregeld telde ik hoeveel er in mijn spaarpot zat. Als ik genoeg had gespaard, kocht ik een nieuwe bal of een mooi shirt.’ Na een uur vertrekt Van de Beek weer. De kinderen hebben bijna vakantie. Hij ook.