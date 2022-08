De les van drievoudig Europees atletiekkampioene Femke Bol: ‘Je kunt meer dan je denkt’

Weer goud: Femke Bol komt bij de estafette over de finish. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Femke Bol staat voor de vitrine van bakkerijketen Müller lang te kijken naar de broodjes, pretzels en croissantjes. Wat zullen zij en haar vriend Ben Broeders, Belgisch polsstokhoogspringer, nemen? Het is een alledaags tafereel. Gewoon een stelletje dat op zondagochtend een laat ontbijtje uitzoekt. Niemand in het bakkerszaakje slaat acht op haar.

Even later is de setting anders op een pleintje naast haar hotel. Bol jongleert met drie gouden medailles – ‘ik ben hier niet zo ervaren in’ – voor een groepje fotografen en een cameraman van de NOS. Ze probeert de prijzen van de 400 meter, de 400 meter horden en de 4x400 meter netjes naast elkaar voor haar borst in beeld te krijgen.

‘Wie is dat?’, vraagt een roker die op een bankje verwonderd de fotosessie gadeslaat. Zo fel is het aura van een drievoudig Europees kampioene ook weer niet dat ze plotsklaps overal herkend wordt. Maar als de man uitgelegd krijgt dat het ‘die dreifache Europameisterin’ betreft, kijkt hij toch met bewondering naar de in het oranje gehulde vrouw even verderop.

Klasse apart

De 22-jarige Bol is op de EK een klasse apart geweest. De manier waarop ze op zaterdagavond in de slotronde van de 4x400 meter naar een nieuw nationaal record van 3.20,87 liep, was indrukwekkend. Ze kon het zich veroorloven om de eerste halve ronde nog kalm achter de Britse Nicole Yeargin en de Belgische Camille Laus te blijven, om pas vanuit de laatste bocht het teamwerk van Eveline Saalberg, Lieke Klaver en Lisanne de Witte af te ronden.

Die zaterdagavond was het feest. De drie gouden medailles en de 24ste verjaardag van Klaver moesten gevierd. ‘Champagne is mijn lievelingsdrankje, dus dat kwam goed uit’, lachte ze. Veel dronk ze niet. Twee glaasjes, maar het werd voor de verandering wel laat voor de gedisciplineerde Bol. Pas om vier uur ’s ochtends zocht ze haar bed op. Geen wonder dat ze het hotelontbijt oversloeg. ‘Ik ben lekker laat wakker geworden en gaan genieten.’

Het drukke programma op de EK was stressvol. Haar idee om behalve met de estafetteploeg ook tweemaal individueel op een titel te mikken vereiste een strakke planning. Met tabellen van bondscoach Laurent Meuwly wist ze per half uur wat haar te doen stond. ‘Die maakt hij van tevoren. De medailleceremonies staan er ook in. Je weet nooit of je het haalt, maar alles is al uitgedacht.’ Ze haalde het vlotje dat de medaillewinnaars over de vijver van het Olympiapark vervoerde alle drie de keren.

Bol is niet de enige die bij de gecombineerde Europese kampioenschappen driemaal een titel pakte. Op de wielerbaan slaagde de Duitse Emma Hinze daar ook in met zeges op de sprint, 500 meter en de teamsprint. Bij het sportklimmen was de Sloveense Janja Garnbret drie keer de beste, bij boulder, lead en de combinatie van die beide onderdelen.

Net als Fanny Blankers-Koen

In de atletiek kwam de drieslag zes keer eerder voor. Onder anderen Fanny Blankers-Koen ging Bol voor. Zij pakte bij het EK in 1950 ook driemaal goud (100 meter, 200 meter en 80 meter horden), maar maakte ook deel uit van de zilveren 4x100-meterploeg.

Het is maar de vraag of Bol in de toekomst veel vaker op de 400 meter zal uitkomen bij internationale kampioenschappen. Ze vindt het een mooi onderdeel, hoor, daar niet van, maar aan de 400 meter horden kan het niet aan tippen. ‘Ik doe datgene waar mijn hart ligt.’

Ze is verslingerd aan het ritme van het hordenlopen, aan het ‘uitpuzzelen’ van de passen tussen de hekjes. In de finale kwam het helemaal uit. ‘Dat is dan zoiets magisch, als je zo hard gaat. Dat je stuk gaat en nog steeds over die hordes moet. Dat je als een gek moet gaan en toch moet nadenken.’

Bol is het middelpunt van de feestvreugde bij de estafetteploeg. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In Europa kent ze haar gelijke niet op de 400 meter horden, maar bij de WK werd ze op grote achterstand gezet door de nagenoeg even oude wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin. Wellicht zou Bol meer kans op mondiaal succes hebben als ze zich tot de ‘400 vlak’ zou bekeren. Of als McLaughlin die overstap maakt. Maar zo denkt Bol niet. Zij hoopt dat ze de Amerikaanse blijft treffen. ‘Misschien ga ik eeuwige tweede zijn, maar ik stond dan wel tegen de beste.’

Grote passen

McLaughlin is de enige vrouw die tussen de hordes geen vijftien maar veertien passen zet, in ieder geval in de eerste helft van haar race. Bol zou ook wel die kant op kunnen gaan. ‘Ik maak liever grote passen’, zegt ze. Dat was al te zien op de 400 meter zonder horden, waar ze een lager ritme hanteerde dan op de 400 meter met. ‘Ik denk dat ik het wel ga proberen. Met 14 passen wordt nu 15,68 gelopen, dus ik denk dat het best goed werkt.’ Ze lacht. ‘En mijn benen zijn wel een stuk langer dan die van haar.’

Ze kijkt positief de toekomst in. En waarom ook niet? In de aanloop naar de EK twijfelde ze nog even of ze het overvolle programma met ‘de dubbel’ en de estafette wel zou moeten doen. Uitgepierd van de WK en de jetlag vanuit Eugene wilde ze er drie weken geleden eigenlijk vanaf zien. ‘Ik wist niet hoe ik me mentaal zou moeten opladen en hoe ik zou diep zou kunnen gaan.’

Na een paar nachten goed slapen zag ze het weer zitten en in München bewees ze dat het overvolle schema de goede keuze was. Ondanks de toenemende vermoeidheid tijdens het toernooi overtrof ze haar eigen verwachtingen. Dat was de les van de EK. ‘Je kunt meer dan je denkt.’