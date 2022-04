De Leeuw speelt met Groningen tegen Ajax: ‘Als je ze kunt pakken, is het nu’

Michael de Leeuw wordt in de tang genomen door Jay Idzes van Go Ahead Eagles. Beeld ANP

Maar bij Groningen loopt het lekker, ook met hem, de 35-jarige, veel lopende, slimme, geroutineerde kompaan van de Noor Jørgen Strand Larsen in de aanval. ‘Ik maak mijn goaltjes weer.’ Zeker, vijf competitietreffers is nog te weinig, want een spits hoort in zijn ogen zeker tien doelpunten per seizoen te maken. Een paar doelpunten zijn trouwens afgekeurd, volgens hem meestal onterecht.

De treffer tegen AZ, zijn eerste na zijn terugkeer bij FC Groningen voor dit seizoen, is zijn mooiste deze jaargang. De dieptepass van Damil Dankerlui draait weg van centrale verdediger Bruno Martins Indi, met wie hij het sprintduel aangaat. ‘Zijn eerste van het seizoen’, becommentarieert Mark van Rijswijk van ESPN enthousiast. ‘Slim gemaakt. Een echte De Leeuw.’ In een doelpunt van De Leeuw zit karakter, volharding, werklust, techniek ook. Hij is een complete speler met een lange, fraaie loopbaan.

‘Mooie goals zijn lekker, maar belangrijke goals zijn nog lekkerder’, zegt de Brabander, die veel heeft geleerd door de jaren heen. Loopacties, afronding, rust in het spel. ‘De keepers maken vaak de keuze voor jou.’ Hij legt uit: de doelman maakt een beweging en dwingt de spits tot een actie. Bij die bewuste goal tegen AZ loopt doelman Peter Vindahl Jensen uit, waar hij beter had kunnen blijven staan omdat Martins Indi nog bij De Leeuw is, die vervolgens de bal langs de doelman stift. Eigenlijk kan het alleen zo. ‘Er zat een lekker stuitje in de bal.’

Optie in contract

De Leeuw hoopt dat hij nog een jaar mag blijven bij Groningen. In zijn contract staat een optie die wordt gelicht als hij een inmiddels bijna bereikt aantal duels haalt. Nee, hij zegt niet wanneer dat precies is. Misschien dat hij dan het lot tart. Hij is fit en gretig, al vindt hij het jammer dat Danny Buijs vertrekt, de veeleisende trainer die niet schroomt de tactiek al vroeg in wedstrijden te wijzigen, als daarvoor aanleiding is. ’Dan haalt hij even twee, drie spelers bij zich aan de kant en doet hij omzettingen.’

Hij voelt zich steeds beter. In het begin van het seizoen waren zeven, acht spelers vertrokken. Het duurde even voordat iedereen aan elkaar gewend was. ‘Sinds even voor de winterstop, en vooral daarna, voel ik de connectie met Strand Larsen. Hij is de targetman, hoewel hij ook heel dynamisch is. Ik voetbal achter of soms naast hem. We weten van elkaar wat we kunnen en wat we niet kunnen, waar we lopen, waar we staan.’

Dat gaat fijn zo. Hij voelt zijn leeftijd nauwelijks. ‘Alleen het herstel duurt tegenwoordig wat langer. Grof gezegd twee dagen in plaats van een. Mede dankzij onze trainer is mijn weekprogramma aangepast, de intensiteit van de trainingen. Het gaat om maatwerk. Ik doe niet meer hetzelfde als een jongen van 21. Als we acht keer tien meter sprinten, hoef ik niet mee te doen. Bij vier partijtjes van vijf minuten doe ik niet voor honderd procent mee. De hele club heeft geweldige stappen gezet op het gebied van professionalisering.’ Mede daarom voelt hij ‘de honger om een jaar door te gaan.’

Noorden of zuiden

Ook privé heeft hij het naar de zin. In 2018 keerde hij met zijn vriendin terug naar Nederland, na een periode bij Chicago Fire. Nu was de vraag: voetballen in het noorden, bij haar familie in de buurt, of in het zuiden, bij zijn vrienden en familie rond Tilburg. ‘We kwamen er niet uit. We dachten nog aan Apeldoorn, op een uur en een kwartier van Groningen én Tilburg.’

Hij stelde een spelletje voor om tot een beslissing te komen. Steen schaar papier ofzo. ‘Mijn vriendin ging niet akkoord, omdat ik altijd won met spelletjes.’ Ze besloten de hele week een munt op te gooien. Kop of munt. Dat is eerlijk. Allebei vijftig procent kans. Wie aan het einde van de week het vaakst had gewonnen, kreeg zijn zin. De Leeuw nam meteen een voorsprong. ‘Ze was heel chagrijnig en verdrietig.’ Hij besloot eigenlijk al meteen dat hij haar wens zou volgen, maar eerst moest het spel natuurlijk afgemaakt. En zie: vier keer Groningen op rij. Zij won. Eerst voetbalde hij voor Emmen, nu dus weer bij Groningen. En het bevalt goed. Ze wonen in een rustige wijk, in de buurt van Arjen Robben. Het is goed zo. FC Groningen is klaar voor Ajax. ‘Heerlijk. In een volle Euroborg onszelf meten met de besten.’