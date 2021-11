De lange weg terug van Barcelona naar de betovering

Clement Lenglet (Barcelona) kopt op het doel van Benfica. Beeld AFP

Barcelona speelt in de voorlaatste speelronde van de groepsfase in de Champions League 0-0 tegen Benfica, bepaald niet genoeg om de laatste wedstrijd gerust in te gaan. Uitschakeling voor de winter dreigt. Slechts af en toe is een flits te zien van het voetbal dat eens het spel van Barcelona typeerde en dat vooralsnog als een fata morgana gloort aan horizon. Kort combinatiespel, driehoekjes, dicht bij elkaar. Gebaseerd op techniek, op positiespel.

Maar de radertjes van de machine zijn roestig. Ja, Memphis Depay dribbelt na bijna een uur op de uitblinkende doelman Vlachodimos af, maar hij mist op zo’n moment de pure snelheid, of het lef om met links te schieten. Hij kapt Jan Vertonghen uit, maar dan is daar Otamendi, de Argentijnse verdediger, de uitblinker van de avond. Hij redt met een sliding, heerlijk glijdend over het drijfnatte veld. En als Dembélé invalt met zijn snelheid, leeft iedereen op en kopt Frenkie de Jong bijna raak na de dribbel van de Fransman.

Het is niet genoeg allemaal. Camp Nou is gevuld met één langgerekte hoosbui in een leeg ogend stadion. Als het hard regent, blijven veel Catalanen thuis, want het stadion is bijna nergens echt lekker overdekt. Zij die wel kwamen, dragen poncho’s in alle kleuren. Afwachtende blikken, gericht op weer een nieuwe trainer en zijn methode. Barcelona is de vleesgeworden strijd tegen de crisis, op vrijwel elk vlak: sportief, financieel. De club is toe aan zijn derde trainer in de Champions League, na Ronald Koeman en Sergi, en scoorde pas twee keer. Lionel Messi, de slotmachine van doelpunten, draait langzaam warm in Parijs, bij PSG. Twee keer gewonnen van Dinamo Kiev, met 1-0. Meer niet. Kansloos verloren van Bayern, thuis, en Benfica, uit.

Met Xavi wil Barcelona oude tijden laten herleven, van tien jaar en meer geleden bijvoorbeeld, toen hijzelf de motor was in de heilige driehoek met Iniesta en Messi. Maar Barcelona is lichtjaren verwijderd van dat niveau, met een lege kas, met een selectie zonder evenwicht. Met talent, dat zeker, ongerijpt als het is in sommige gevallen. En hoezeer Xavi ook een doelpunt nodig heeft, hij laat Luuk de Jong op de bank.

Bij winst dinsdag is Barcelona zeker tweede in de groep. Dat betekent overwintering, dat is de achtste finale tegen een nummer 1 van een andere groep, wie weet Ajax, dat na vier duels al vrijwel verzekerd is van de eerste plaats. Ja, het is wel eens anders geweest in Europa. Bij een gelijkspel blijft het spannend, met de uitwedstrijd tegen het al geplaatste en momenteel veel sterkere Bayern nog te gaan en twee punten voorsprong op Benfica. Dan is het mede aan de goedertierenheid van de al geplaatste Duitsers, want Benfica zal thuis wel winnen van Dinamo Kiev. Althans, dat is de verwachting. Bij verlies tegen de Portugezen is Barcelona vrijwel uitgeschakeld.

Nee, het kan dus het best dinsdag gebeuren, maar het is een lange weg voor Xavi Hernandez. Selecteren, schiften, slijpen, hopen dat geblesseerden terugkeren. De snelle Dembélé bijvoorbeeld, voor de zoveelste keer terug en weer op de bank, en bestraft reeds in het nieuwe reglement van Xavi omdat hij een training vergat. Tijd had ook Koeman nodig, afgezien van tussenpaus Sergi de voorganger van Xavi, maar voorzitter Laporta was op een gegeven moment klaar met Koeman. Laporta haalde eindelijk de trainer die bij Al-Sadd in Qatar warmliep voor het grote werk. Xavi. De eerste competitiewedstrijd, zaterdag, werd gewonnen met 1-0, van stadgenoot Espanyol, door een strafschop van Memphis Depay.

Zo moeizaam gaat het ook dinsdag, met lastige combinaties, met weinig kansen, met een paar mooie dribbels van Frenkie de Jong, met Depay die vaak buitenspel staat. Altijd is daar die leemte, de leegte van het post-Messi-tijdperk. Toen Messi nog voetbalde bij Barcelona, had je in elk geval magie. Veel of weinig, dat hing af van de dag. Nu is het soms zoeken naar betovering.

Nu heeft Barcelona in feite geluk dat Benfica voor rust geen voorsprong neemt, vooral bij dat schitterende schot van verdediger Otamendi, dat via de onderkant van de lat achter doelman Ter Stegen verdwijnt. Bij de hoekschop is de bal blijkbaar achter de doellijn geweest. Voor Barcelona legt Yusuf Demir de bal prachtig op de lat, met een geplaatst schot. In de slotfase scoort verdediger Araujo, maar hij is net buitenspel. Ja, het is een lange tocht, op de weg terug naar de betovering.