De lach van Dessers verdrijft elk cynisme

Geen woorden maar daden, de slogan van Feyenoord, gold nooit voor de voortgang in het stadiondossier. De eeuwige discussie ontaardde in een kakofonie van geleuter.

Ook digitale postvakken stroomden vol met eindeloze spam van voor- en tegenstanders van het megalomane, honderden miljoenen verslindende stadsvernieuwingsproject met een stadion als nieuwe kerk van heiligdom Feyenoord. Niemand wist meer hoe duur de bouw zou uitvallen. Alleen het bedrag dat zou overblijven voor het versterken van het eerste elftal, nadat iedereen het buikje rond had gegeten, viel wat tegen.

De bouw werd steeds duurder. En dan al die alternatieven voor herbouw of verbouw van de Kuip. Het was steeds meer een kwestie van geen daden maar woorden, tot het geouwehoer echt vervelend werd, met vijandigheid over en weer, bedreigingen, vanwege veiligheid afgelaste vergaderingen, plus een directeur die mede om al die ongein opstapte.

Dit weekeinde sijpelde via RTV Rijnmond het bericht door dat Feyenoord City is afgeblazen, al lopen de gesprekken nog door. Te duur. Crisis. Hoge grondstofprijzen. Het momentum is weg, voor zover dat er ooit is geweest. Al die weerstand ook, niet alleen van opstandige supporters die eeuwig verliefd zijn op hun niet meer zo goede, oude Kuip, de hoe dan ook iconische burcht die zondag weer schitterde in de avondlucht tijdens het duel met AZ.

De Kuip blijft magisch, om alles, als stadion ook met het beste veld, waar internationals het liefst voetballen. Ook ik heb een zwak voor de Kuip, al is het maar als dierbare herinnering. Mijn vader liep in de Hongerwinter als kind van Rotterdam naar de kop van Noord-Holland om nog in enigszins normale omstandigheden te kunnen opgroeien. Later gingen we vanuit onze nieuwe standplaats Limburg geregeld naar familie. Alleen al de aanblik van die machtige Kuip, zo’n stadion waarvan we in Limburg alleen droomden, wakkerde mijn ontluikende gevoel voor voetbal aan.

Maar gedweep met het stadion is ook wat overdreven. Het is lastig te bereiken zonder oponthoud, parkeren is een ramp en iedereen regent zeiknat. Maar het afblazen van de nieuwbouw schept in elk geval duidelijkheid, al zullen financiële problemen blijven, mede omdat jaren niets is gebeurd aan onderhoud en stilstand achteruitgang is, ook in het voetbal. Feyenoord zal het stadion vermoedelijk willen kopen.

Feyenoord kan vooral profiteren van het elan op het veld, zondag voortreffelijk uitgebeeld door de schitterend gebeeldhouwde, elk cynisme verdrijvende lach van spits Cyriel Dessers, na weer een beslissend doelpunt als invaller. De nieuwe wind waait door de opleiding, het eerste elftal overwintert vrijwel zeker in Europa en Feyenoord volgt het almachtig geachte Ajax op de voet in de competitie.

Met het stadiondossier in de onderste la kan een nieuwe directeur rustig instappen. In de tijd die hij overhoudt, omdat hij geen woorden meer hoeft vuil te maken aan het gebrek aan daden, kan hij zich richten op een echte dialoog met supporters, onder meer door ze beter in beeld te krijgen, opdat Feyenoord niet voortdurend hoeft te vrezen voor uitwassen. De maquette van het nieuwe stadion krijgt intussen een mooi plekje in het museum van de Kuip.