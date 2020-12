De laatste wedstrijddag van shorttrackster Lara van Ruijven (1992-2020)

Lara van Ruijven Beeld AP

Lara van Ruijven kletst honderduit door mijn koptelefoon. Ik luister naar het geluidsbestandje ‘Lara.wav’, een kleine zes minuten die ik opnam na de wereldbekerfinale in Dordrecht op zondagmiddag 16 februari, om 17.02 uur. Ik hoor het rumoer van het stadion, de stampende muziek, maar vooral de vreugde in haar stem. Haar ontwapenende lach. Niemand kon zo stralen als zij, wanneer ze goed gereden had.

Goed gereden had ze op de wedstrijddag die haar laatste zou zijn. Van Ruijven liet de tribunes in de afgeladen Sportboulevard ontploffen tijdens de finale van de 500 meter. Ze was direct na het startschot weggereden van haar tegenstandsters. Niemand kon haar volgen. ‘Ik sta er zelfs soms ook een beetje versteld van’, zegt ze bijna verontschuldigend.

De beste van de rest was Yara van Kerkhof. De andere drie tegenstanders waren achter de Nederlandsen onderuitgeschoven en in de kussens beland. Van Kerkhof en Van Ruijven, ‘Yaar’ en ‘Laar’, sloegen de armen over elkaars schouders. ‘Dat is het mooiste wat er is: zo samen over de streep komen.’

Het was steeds meer haar handelsmerk: zo hard openen dat er niemand aan kon haken. Ze forceerde een gaatje in de eerste meters en versnelde in het tweede deel van de openingsronde door. Was ze het jaar ervoor nog met wat geluk wereldkampioene geworden, dit seizoen perfectioneerde ze haar geheime wapen.

Al was het pas haar tweede wereldbekeroverwinning, in Dordrecht was Van Ruijven op de toppen van haar kunnen. Even later zou ze, ondanks een val, met haar ploeggenoten ook de relay winnen. Het was een zalige zondag.

Het gesprekje na afloop verloopt zoals zoveel interviews na afloop van een overwinning. Ze heeft een stapje gemaakt, vertrouwen getankt. ‘Dit was een heel mooi weekend. Het kon eigenlijk niet mooier.’

De wetenschap dat dit haar laatste wedstrijddag zou zijn, plaatst het interview in een ander licht. Het heerlijke geluk van dat moment, de onbezorgde verwachtingen van het WK en haar hoopvolle blik naar de toekomst zijn bedorven.

Het verhaal van dat weekend was de rentree van Sjinkie Knegt, die voor het eerst sinds het ongeluk met zijn houtkachel weer op het wedstrijdijs stond. Van Ruijvens wonderzondag ging mee in 124 zakelijke woorden in de marge van de maandagkrant.

Van Ruijven zou vast nog een andere keer met een klinkende zege in de krant komen, dachten we. Het zou niet zo zijn. Het WK werd om de oplaaiende covidpandemie afgelast. En in de zomer sloeg het noodlot toe. Haar lach verstomde.