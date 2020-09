De laatste voetbalwedstrijd met publiek: een glorieuze overwinning voor Telstar

Telstarsupporters kijken naar voorlopig de laatste voetbalwedstrijd met publiek. Beeld BSR Agency

Vak M van de Oosttribune in IJmuiden dampt van humor en vroegrijpe melancholie, op de voorlopig laatste avond van publieksvermaak in het stadion. ‘Nu kunnen we in vrede sterven’, roept een man na de eclatante 6-1, van Telstar uit IJmuiden tegen FC Den Bosch.

De aftrap is maandag om 21.00 uur, twee uur na de nieuw afgekondigde semi-lockdown. Vanaf dinsdag voltrekken sportwedstrijden zich voor zeker drie weken zonder publiek. Een andere toeschouwer: ‘Gelukkig mogen we nog lachen van de regering.’ Edgar Davids, assistent-trainer bij Telstar, loopt de ereronde mee. Het is een bijzonder gezicht: de wereldster van voorheen die voetballers filmt die voor het grote publiek onbekend zijn.

Mensen staan op. Ze klappen ovationeel. Eerder zijn ze gedisciplineerd bier gaan halen. Ze gaan rustig naar huis, met pretogen van het voetbalfeest. Misschien kunnen ze hier even mee toe, al weet niemand hoe lang het gaat duren, en al zijn daar ook twijfels. Want wie zegt dat het virus zich verspreidt in een stadion met plukjes mensen (728 toeschouwers), in de buitenlucht?

De grotendeels lege tribune, tijdens Telstar tegen FC Den Bosch. Beeld BSR Agency

Uitspatting

Telstar staat vierde, na de zege. Telstar is groot in klein zijn. De twintigers Max Bout en Olaf Wijker, vrienden sinds hun jeugd, hebben zelf nooit op voetbal gezeten. Ze zijn basketballers. Telstar is hun cultureel-maatschappelijke uitspatting. Om de binding met hun wijk, onder meer. Als ze om zich heen kijken, vanaf rij 2, zien ze overal bekende gezichten. ‘Telstar is een cultclub’, zegt Wijker. ‘Het ruikt hier naar voetbal en bier, en vroeger naar sigaretten. Het is mooi dat de laatste wedstrijd met publiek juist hier in IJmuiden is.’ Hij betreurt het afscheid: ‘De verbinding valt weg. Het gevoel van samen iets doen in de wijk.’

Max Bout, over de traditionele gang naar het voetbal: ‘Naar het stadion in de woonwijk lopen. In de verte zijn de lampen aan. Onderweg een biertje kopen. Oude toiletten. Genieten van elkaars aanwezigheid en van voetbal. Nee, wij hoeven niet naar de eredivisie. Dat moeten we niet eens willen. Dan worden we afgeslacht. Ik mis alleen de derby’s tegen Haarlem van vroeger. Verder is het mooi zo.’

Zo is het zelfs schitterend. Bij elke goal schalt de goaltune: hoempa hoempa tetete. Stralend voetbal, met een omroeper die telkens herhaalt dat het voorlopig de laatste wedstrijd met publiek is, in heel Nederland. Mensen die elkaar kennen zitten alleen iets verder uit elkaar dan normaal.

Spelers van Telstar danken de supporters. Beeld BSR Agency

Corrigeren

Ze corrigeren elkaar als ze te hard juichen om een doelpunt. Dan slaan ze lachend een hand voor de mond en deinen verder in ritmisch geklap. Klappen mag, zeker nu de handen zijn ontsmet bij de ingang. Suppoosten kijken onophoudelijk naar de tribunes. Na de wedstrijd houden ze voor de vakken borden omhoog, om het vertrek gegroepeerd te laten verlopen. Stop is rood. Go is groen.

Telstar werkt zich kapot om te overleven. Als het heel lang duurt, voetbal zonder publiek, nadat het vorige seizoen werd afgebroken, houdt het een keer op. Aanvoerder Frank Korpershoek, gehuldigd omdat hij het record van 372 duels voor Telstar van Fred Bischot evenaart, heeft zijn eigen parfum op de markt, Frankie number Six, waarvan een deel van de opbrengsten naar de club gaat.

Telstar heeft met Andries Jonker een toptrainer die de club opbouwt met minimale middelen. Telstar is dit seizoen begonnen met een vrouwen- en mannenploeg onder de 21 jaar en levert de ene na de andere speler aan rijkere clubs. Benaissa Benamar neemt deze maandag afscheid. Hij maakt een supertransfer naar de Italiaanse club Sassuolo, uit de Serie A.

Voorrang

Het seizoen was al begonnen met beperkt publiek. Telstar bedacht, om het financiële leed te beperken, de Support 63-kaart (oprichtingsjaar 1963) van 63 euro. De aanhang verwierf met dat abonnement voorrang bij het aanschaffen van een wedstrijdkaartje voor 6,30 euro.

‘Ik dacht: meteen gaan’, zegt Alex Ensink, die zijn seizoenkaart pas net binnen heeft. ‘Ik kwam al in 1972, toen we nog in de eredivisie speelden. En de bekerwedstrijd tegen Ajax in december vorig jaar (3-4) zal ons nog lang heugen.’ Maar nu is het weer voor even voorbij, voor minimaal één thuiswedstrijd.

Als de stadionklok de 63 minuten passeert, staan de mensen een minuut lang rechtop, om te klappen voor zichzelf en hun club. Directeur Pieter de Waard, berustend: ‘We zijn onderdeel van de kosmos. Niet alleen het voetbal wordt geraakt. Dit is zeer teleurstellend, maar het virus overstijgt het voetbal. Welzijn en gezond blijven zijn veel belangrijkere zaken dan een wedstrijd zonder publiek. Doodziek zijn we er nochtans wel van. We wensen ons gezondheid en wijsheid. Tot zover de afdeling IJmuiden.’