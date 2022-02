De laatste, tegenvallende 5 km van Sven Kramer: ‘Niemand hoeft medelijden met hem te hebben’

Sven Kramer buigt het hoofd na zijn laatste, tegenvallende 5 kilometer. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het voelde anders voor Jac Orie, die slotrondes van Sven Kramer. Ineens kwam het besef dat dit het was: de laatste rit over 5 kilometer van zijn pupil. Na afloop maakten ze er weinig woorden aan vuil. Geen gemopper over de race, die hem geen moment in de buurt van het goud bracht, maar ook geen sentimentele woorden over wat geweest was. ‘We hoefden niet veel te zeggen. We begrepen elkaar wel.’

Kramer moest in Beijing als eerste starten op de 5 kilometer. De verdedigend olympisch kampioen wist dat de kans klein was dat hij zich in de strijd om de medailles zou kunnen mengen. De afgelopen jaren was zijn vorm te wisselend. Een rugoperatie in het voorjaar ten spijt, kwam daar ook deze winter geen verandering in.

Furieus van start

Toch waagde Kramer het erop. De 35-jarige ging furieus van start, alsof hij het zware ijs de afgelopen dagen in training niet had opgemerkt. Het was alles of niets. Hij mikte op een eindtijd in de buurt van de 6.09, vergelijkbaar met die van vier jaar geleden toen hij in Pyeongchang olympisch kampioen werd.

Na een paar ronden al was het wel duidelijk dat hij die oude tijd niet kon doen herleven. Ook niet de tijden van de Winterspelen van 2010 en 2014, toen hij ook de 5 kilometer won. Hij bleef, rood aangelopen van de inspanning, steken op een tijd van 6.17,04. Nooit was hij zo traag op de Spelen. Zelfs toen hij als 19-jarige zilver pakte in Turijn was hij met 6.16,40 nog rapper. Negende werd Kramer uiteindelijk.

Terwijl de meeste deelnemers nog moesten starten, vertrok hij al van de baan. Dat er tientallen journalisten op de oude kampioen stonden te wachten, verraste hem eigenlijk nog. Dat was de rit niet waard, vond hij, maar hij beschouwde het als een compliment ‘voor wat ik de afgelopen 15 jaar heb laten zien’.

Geen medelijden

Er was niets oneervols aan de negende plek, vond Orie. ‘Niemand hoeft medelijden met hem te hebben’, zei hij. Ook oude kampioenen krijgen niets cadeau. Juist niet. ‘Dat is het respect dat er in de sport bij hoort.’

Een echt afscheid was het nog niet. Kramer maakt deel uit van de achtervolgingsploeg en is een van de twee Nederlanders op de massastart. En dus hees de Fries als vanouds zijn rugzak op zijn schouder om weg te gaan, de gedachten alweer bij de volgende race.

Een groepje Zweedse journalisten verderop hield hem staande. ‘Wat vind je van Nils van der Poel?’ Kramer antwoordde diplomatiek. ‘Hij heeft een goede conditie, de juiste mindset en is iemand die zich heel goed op zijn doelen kan richten.’

Of de Zweed, die zijn eerste olympische titel nog moest veilig stellen, even succesvol zou kunnen worden, luidde de vervolgvraag. Kramer lachte. ‘Weet je, het is makkelijker om aan de top te komen dan om er te blijven.’ Als iemand dat weet is hij het.