De laatste Ronde van Peter de Grote, van rocker tot edelfigurant

Peter Sagan beklimt zondag in een kapotte koersbroek voor het eerst de Oude Kwaremont. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Als gevolg van de geblindeerde ruiten in combinatie met half gesloten gordijnen is het schemerdonker in de teambus van Total Energies, maar boven zijn zetel brandt een felle lamp. Peter Sagan (33) wacht in zijn Slowaakse kampioenentrui op het sein dat hij zo meteen kan vertrekken naar de Markt van Brugge voor zijn elfde Ronde van Vlaanderen.

Een half uur geleden klaterde tijdens de teampresentatie gul applaus over het middeleeuwse plein. Daar stond in de kille zondagochtend niet zomaar iemand: oud-winnaar (in 2016) en drievoudig wereldkampioen. Maar vergeleken met het gejuich dat losbarst als favorieten als Wout van Aert en Mathieu van der Poel het podium betreden, staat Peter de Grote hier als edelfigurant aan de start.

De toeschouwers zwaaien hem meer uit dan toe. Vlaanderens Mooiste van 2023 is voor Sagan Vlaanderens Laatste. Eind januari, tijdens de Ronde van San Juan in Argentinië, kondigde hij aan dat zijn wegcarrière na dit seizoen voorbij is. Het wielrennen, bekende hij in Zuid-Amerika, heeft veel gevraagd. Altijd stress, druk, voorin rijden, resultaten halen. Het is mooi geweest, het wielrennen heeft een zware wissel getrokken op het leven buiten de fiets.

Het is bepaald niet gebruikelijk dat buitenstaanders de bus in mogen, verzekert zijn manager Gabriele Uboldi, maar dit zijn bijzondere tijden. Hou het kort, twee vragen. Sagan: ‘Ik ben aan het genieten. Van de fans, van de race. Er zijn veel emoties.’

Is er nog iets mogelijk, vandaag? ‘Dit is een zware koers. Ik ben hier eerste geweest, tweede, vierde, vijfde. Ik ben hier ook gevallen. Laten we eerst maar kijken hoe de race loopt. Je hebt hier goede benen nodig.’

Mager seizoen

Zijn resultaten zijn bleekjes dit seizoen. 44ste in Milaan-Sanremo, 117de in de Omloop het Nieuwsblad, 33ste in Kuurne-Brussel-Kuurne, opgave in de E3, 83ste in Gent-Wevelgem. Niet dat Sagan zijn motivatie kwijt is, hij wil heus nog wel winnen. Maar er zijn ook andere prioriteiten. Hij wil meer tijd met zijn familie, hij ziet zijn zoontje Marlon van 5 veel te weinig. ‘Ik wil nu plezier gaan hebben zoals gewone mensen plezier hebben.’

Uboldi, die al tien jaar samenwerkt met de renner, was niet verrast. Ze voerden lange gesprekken. ‘Peter traint nog even hard en met hetzelfde plezier als voorheen, maar hij is niet meer gelukkig in het peloton. De stress is zo groot geworden. Vanaf het begin in de wedstrijden vliegen ze erin. Hij mist het respect voor elkaar.’

Wat ook speelt: er is een nieuwe generatie van ‘superkampioenen’ opgestaan. Hij noemt Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Wout vVan Aert. Drie besmettingen met covid in de afgelopen twee jaar hielpen niet mee.

Een zwaar beroep

Niki Terpstra reed vorig jaar één seizoen met Sagan bij Total Energies. Hun ontmoetingen bleven beperkt tot enkele dagen op trainingskampen en in wedstrijden. Sagan was bezig aan een comeback na zijn ziekte. ‘Hij werkte hard, zag ik. Hij won een etappe in de Ronde van Zwitserland en reed in Australië een goed WK, hij werd nog zevende.’ Maar hij snapt diens besluit. ‘Wielrennen is een zwaar beroep. Het wordt moeilijk als je er veel energie in stopt en het weinig meer oplevert.’

In Argentinië vertelde Sagan dat hij nog maar een handvol vrienden in het wielrennen heeft. ‘Toen ik begon, in 2010, maakten we meer lol, ook met renners uit andere teams. Soms gingen we samen op stap. Het ging er meer ontspannen aan toe. Het is nu veel professioneler geworden. Trainen, transport, massage, rust. Het is streng.’ Het past minder bij hem. Niet voor niets staat de spreuk Why so serious? als tattoo op het lichaam.

Een vroeg signaal was eind 2018 op te tekenen. In L’Équipe beklaagde hij zich in een openhartige bui over het wielerleven. ‘Als ik in een hotel logeer, weet ik soms niet of ik in België, de Verenigde Staten of Frankrijk ben. Ik ben blij dat het nog maar enkele jaren zal duren.’

Het zat toen niet mee. In de Tour de France werd bekend dat er een einde kwam aan zijn huwelijk met Katarina Saganova; Marlon was toen 8 maanden. In dezelfde wedstrijd kwam hij zwaar ten val in de afdaling in de Pyreneeën. Ingepakt in verband, geplaagd door ondraaglijke pijnen, haalde hij net de Champs-Élysées. Hij beklom toch voor de zesde keer het podium in de groene trui.

Rock-’n-roll

Een fenomeen staat op de drempel van de uitgang. Sagan, vonden wielervolgers, bracht rock-’n-roll naar de koers. Een vroege veelverdiener: een miljoenensalaris, eerst in dienst van de Russische miljardair Oleg Tinkov (2015 en 2016), later bij Bora Hansgrohe (2017-2021). Winnaar van prestigieuze prijzen: naast zijn drie achtereenvolgende wereldtitels (2015,2016,2017) won hij zeven keer de puntentrui in de Tour de France; beide nog nooit vertoond.

Een rasentertainer: het was telkens uitkijken naar alweer een zegegebaar. Hij imiteerde de Hulk, Forrest Gump, Chicken Run en The Wolf of Wall Street (de ritmische borstklopperij van Matthew McConaughey). Of hij kwam gewoon met een wheelie over de streep. Een schelm was hij ook: in 2013 kneep hij op het podium van de Ronde breed grijnzend een rondemiss in de billen. Excuses volgden ijlings.

Hij was ook een marketingvehikel, op een schaal die de wielerwereld nog niet kende. Voor Bora-Hansgrohe boog hij zich over kookplaten en stapte onder de douche. Hij sloot contracten met privésponsors. Op het podium stond hij geregeld met een motorcrossbril om de hals. Voor een biovoedingsbedrijf danste hij met zijn toenmalige vrouw scènes na uit Pulp Fiction en Grease en betrad als Gladiator het strijdperk.

Voor Citroën etaleerde hij zijn behendigheid op de fiets door via de motorkap op het dak van een C5 Tourer te rijden en het rijwiel in een standaard vast te zetten. Het werd hem soms ook wat te veel. Terpstra: ‘Toen hij bij ons kwam, vertelde hij dat zulke verplichtingen hem wel begonnen op te breken. Hij was blij dat hij zich weer volledig op de sport kon richten.’

Een echte Flandrien

Zijn stemmingen wisselden. Hij relativeerde zijn derde regenboogtrui. ‘Het zal de wereld niet veranderen’. Gelaten onderging hij in 2017 zijn diskwalificatie in de Tour, nadat hij Mark Cavendish in de hekken had gereden. Hij zat vol venijn toen hij zowel in de Tour van 2020 als die van 2022 met Wout van Aert in de clinch lag. Een priemende vinger en scheldpartijen vielen de Vlaming na de finish ten deel. Voormalig ploeggenoot Terpstra: ‘Peter is heel fanatiek in wedstrijden en juist heel relaxed daarbuiten.’

Twintig kilometer westelijk van Brugge, in Bredene, zijn er Vlamingen die hem zeker gaan missen. Café Hippo 12 is het supporterslokaal van de fanclub. Uitbater Steven Buyse: ‘Peter is een speciale renner. Een echte Flandrien. Wat hij zich in zijn hoofd voornam, maakte hij de praktijk waar.’

De band dateert van 2014. In het café verzamelden zich voorheen supporters van Frank Vandenbroucke, die in 2009 op 34-jarige leeftijd in Senegal was overleden. De klap was groot, ze hadden jaren achtereen geen zin in een nieuwe renner. Totdat anderen Buyse voorhielden dat hij terug moest naar de koers. Hij ontmoette Sagan bij een liefdadigheidsveldrit in Mol, Tom Boonen and friends. Het klikte.

Hij deed hem aan Vandenbroucke denken. Intussen is de Slowaak twee keer langs geweest in Bredene. ‘Dat was altijd aangenaam. Peter stapt altijd graag op kinderen af, dan geeft hij ze een bidon of een handtekening.’ Is voor hem duidelijk waarom hij stopt? ‘Hij is niet langer content. Voor een hoogtestage wekenlang op de Teide verblijven, dat is niks voor hem. Hij wil niet 10 gram rijst afmeten.’

Parijs 2024

Bij de teambus in Brugge zegt manager Gabriele Uboldi: ‘Dit is het moment om afscheid te nemen. Je ziet vaak dat renners net iets te lang doorgaan. Nu is de volgende generatie aan zet. Ik hoop dat er een ster tussen zit, zoals Peter een ster was. Het fietsen heeft sterren nodig.’ Er is nog één doel, met de mountainbike, het onderdeel waarop hij als 9-jarig jochie begon met fietsen, wil Sagan volgend jaar als deelnemer naar de Olympische Spelen in Parijs.

De supporters uit Bredene zijn deze zondag op vier plekken langs het parcours gaan staan. Ze hebben hem vier keer hartstochtelijk toegejuicht. Buyse: ‘Het was onze manier om te zeggen: Peter, bedankt voor het kleuren van de koers.’

Het kon nog net. Sagan maakt even later noodgedwongen de cirkel rond. Zijn eerste Ronde reed hij niet uit, zijn laatste evenmin. Na een massale valpartij, stapt hij weer op, maar met nog 110 kilometer te gaan, geeft hij op. Manager Uboldi staat eind van de middag in Oudenaarde voor de bus. Zijn ster is binnen, gekwetst aan het zitvlak. De dokter is erbij en heeft nog drie renners met blessures in behandeling. ‘Het is een ziekenhuis daar’, knikt Uboldi. Zelfs Peter de Grote kan een rimpelloze afscheidstournee niet regisseren.