De laatste 5.000 meter van Sven Kramer en het geheim van Nils van der Poel

Sven Kramer tijdens de training op donderdag 3 februari in Beijing Beeld Klaas Jan van der Weij

Deze Nederlanders komen in actie op zondag 6 februari

Schaatsen, 5.000 meter mannen: 09.30-11.15

Met: Patrick Roest, Jorrit Bergsma, Sven Kramer

Skiën, reuzenslalom vrouw run 1: 03.15-04.55 en run 2: 06.45-08.39 (maandag)

Met: Adriana Jelinkova

Snowboard slopestyle man finale: 05.00-06.10 (maandag)

Met: Niek van der Velden (als hij finale haalt)

Blikvanger: Het geheim van Nils van der Poel

De Zweed Nils van der Poel is de gedoodverfde kampioen op de 5 kilometer, vanochtend in Beijing. Wat hem zo snel maakt? Hij maakt minder meters dan al zijn concurrenten. Sterker nog: hij gaat zo kort door de bocht dat hij niet eens 5 kilometer aflegt.

Statistiek van de dag: de 5.000 meter

Niemand heeft de 5.000 meter vaker gewonnen dan Sven Kramer: 79 keer. Ook bij de Winterspelen is hij ongekend succesvol: hij is de enige man die driemaal op rij goud heeft veroverd op dezelfde afstand. Maar de kans dat de laatste individuele race uit zijn loopbaan eindigt met goud is gering. Zijn laatste zege dateert van drie jaar geleden. Sindsdien heeft hij 18 maal op rij verloren, meestal van één van de drie schaatsers die vandaag favoriet zijn. De Zweed Nils van der Poel is wereldkampioen, wereldrecordhouder en dit seizoen ongeslagen. Hij krijgt concurrentie van Patrick Roest en Jorrit Bergsma, al moeten die boven zichzelf uitstijgen. Beide Nederlanders hebben op deze afstand nog nooit een wereldtitel bemachtigd. (Alex Dumas)

Hoe de Nederlanders presteerden op dag 1

Irene Schouten deed op de 3.000 meter wat van haar werd verwacht: ze won haar eerste gouden medaille. Met nog drie afstanden te gaan kan ze uitgroeien tot koningin van de Winterspelen. Vroeger pelde ze bloembollen, nu delft ze goud.

Vijf kansen op goud had Suzanne Schulting, maar de eerste poging mislukte faliekant. In de mixed relay ging de vedette van de Nederlandse shorttrackploeg onderuit zonder aanwijsbare reden.

De kunst van ... slopestyle

Twee Nederlandse doen mee aan dit even spectaculaire als lastig te doorgronden onderdeel van het snowboarden. Wat komt er kijken bij spins, grabs en trics?