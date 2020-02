De kwartfinale beker Vitesse – Ajax (0-3) is een lange schreeuw om Hakim Ziyech

Hakim Ziyech zit nog op de bank tijdens de bekerwedstrijd tegen Vitesse, net als Daley Blind. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vitesse – Ajax (0-3, kwartfinale beker) is een lange schreeuw om Hakim Ziyech. Een smeekbede om een vleugje genialiteit op het veld, een greintje originaliteit, een pass om bij weg te dromen, een schot uit duizenden.

Maar Hakim Ziyech zit lang op de bank in Arnhem, net hersteld als hij is van een spierblessure. Eerst valt zijn buurman Daley Blind in, vlak na de 0-2 van Ryan Gravenberch. Blind ontbrak twee maanden, vanwege een ontstoken hartspier. En dan, tien minuten voor tijd, komt Ziyech. ‘Ziyech’, zingt het Ajaxvak. Bij zijn eerste balcontact legt hij de bal perfect op de borst van Ryan Babel. Dergelijke staaltjes zullen verdwijnen uit de polder.

Hakim Ziyech is straks, na het seizoen, vertrokken bij Ajax, want hij verhuist vrijwel zeker naar Chelsea. Hij laat dan na acht seizoenen eredivisie een leegte achter, op de in kwalitatief opzicht toch al kale velden van het nationale voetbal, waarvan iedere prof met bovengemiddeld niveau vertrekt naar het buitenland. Vroeg of, in Ziyechs geval, wat later. Hij is al 26.

Ziyech brengt techniek. Originaliteit. Lef. Diepte. Genot. Een bijna meelijwekkende huilbui verspreidt zich woensdag over het internet, na berichten over zijn vertrek. Matthijs van Nieuwkerk weg bij DWDD, daar valt nog wel overheen te komen, is de stemming. Maar Ajax zonder Ziyech, dat zal wennen zijn. Afkicken.

Ajax zal de uittocht van toptalent straks nauwelijks kunnen bijhouden, bij de ontmanteling van het elftal dat bijna een jaar geleden aan zijn opmars begon door de knock-outfase van de Champions League. Al die transfers doen de clubkas uitpuilen. Maar terwijl spelers zichzelf verkopen met prestaties, blijkt kopen telkens weer een kunst apart. ‘Vijftig procent van de aankopen mislukt’, zei trainer Ten Hag in het praatprogramma Rondo, toen de niet of nauwelijks renderende transfers van Razvan Marin en Edson Alvarez ter sprake kwamen.

Alvarez mag in de Gelredome weer eens meedoen, omdat Perr Schuurs, de potentiële vervanger van de geblesseerde Joël Veltman, ook geblesseerd raakte. Alvarez laat een matige indruk achter, terwijl Vitesse hem nauwelijks onder druk zet. Vitesse – Ajax is zeker voor rust doods en traag. Voetbal uit stilstand, op een hobbelveld dat betere tijden kende, tussen de zeer defensieve, afwachtende thuisploeg van clubicoon Edward Sturing en de rustig combinerende bekerhouder Ajax. Met een scheidsrechter, Bas Nijhuis, die in zijn grootheid is gaan geloven en zijn eigen plan trekt, al dan niet volgens de regels.

Afwachten

Ziyech dus op de bank. Oranje schoenen, afwachtend. Handen weggestopt onder het inloopshirt. Ajax is beter en komt na 33 minuten op voorsprong na een prachtige uitbraak, een krachtgoal met indrukwekkend sprintwerk van Lassina Traoré en de keurige afronding van Ryan Babel, voor diens eerste goal na zijn rentree sinds de winterstop. Na rust moet Vitesse de aanval zoeken, maar dat gebeurt zonder overtuiging, zonder moed ook.

Ajax houdt eenvoudig stand, scoort via Gravenberch en een strafschop van Dusan Tadic, ontmoet in de halve finales de winnaar van Go Ahead – Utrecht en mag blijven geloven in de herhaling van de dubbel van vorig jaar: kampioenschap en beker. Daarna betaalt Ajax hoe dan ook de prijs van het succes. Na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne zal Ziyech dus vertrekken. Ook spelers als Donny van de Beek, André Onana, Sergino Dest en Nicolas Tagliafico zullen gewild zijn bij kooplustigen.

Hakim Ziyech feliciteert Dusan Tadic met zijn goal tijdens de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Vitesse. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met de Marokkaan verliest Ajax zijn opvallendste speler. De Telegraaf meldt woensdag als eerste dat Ajax mondeling akkoord is met Chelsea, voor een transferbedrag van 45 miljoen euro. Later volgen andere media, al zegt Ajax pas iets te melden als het officieel is. De 26-jarige aanvallende middenvelder staat nog tot 2022 onder contract in Amsterdam, waar hij bezig is aan zijn vierde seizoen. Een andere club kan overigens nog meer bieden, zoals vorig seizoen gebeurde bij Frenkie de Jong, toen de koers werd verlegd van Paris SG naar Barcelona. Ziyech zelf liet meermaals weten alleen te willen vertrekken als zich een club meldt waarin hij zin heeft.

Op de eredivisie is hij onderhand uitgekeken. Hij wil voetballen op hoger niveau, liefst ook in de Champions League. In die competitie speelde hij dit seizoen zijn beste duels en maakte hij de mooiste goals, tegen Valencia, Lille en nota bene Chelsea. Ook in het buitenland weten ze nu wie deze wonderbaarlijke linkspoot is, de man die onmogelijke ballen in de bovenhoek krult, die openingen vindt waar anderen ze niet zien.

Ziyech groeide bij Ajax uit van een wat eigengereide, aanvankelijk soms door het publiek uitgefloten speler tot de absolute lieveling, model voor het aanvalsspel onder de trainers Peter Bosz en Erik ten Hag. Het spel met diepte in plaats van breedte.