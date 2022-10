De kus van Hans op de wang van Bas

Als ik Hans Kraay een bericht stuur, zaterdag na middernacht, hoe lief die kus was op de wang van Bas Kuipers, antwoordt hij: ‘Ik deed maar wat.’ De vader van Kuipers, voetballer van Go Ahead Eagles, ligt op sterven na een hersenbloeding. Na de wedstrijd tegen Heerenveen voerde de verdediger een gesprek langs de lijn met verslaggever Hans Kraay van ESPN. Kuipers in tranen, Kraay ongemakkelijk.

Het is een van de onweerstaanbare krachten van voetbal, dergelijke acts van genegenheid, van spontaniteit, van gewoon wat doen op zijn tijd. Zo’n stoere, grote, soms intens vervelende, bijna niet te bevatten wereld die opeens zo petieterig kan zijn, zo lieflijk, zo flirtend op de grens van het kleffe. Maar beter klef dan niets, dan apathisch, dan levenloos.

Ja, want het was ook weer vreselijk ordinair, bijvoorbeeld met de maar net verijdelde vechtpartij tussen supporters van PSV en FC Utrecht, op de avond voor de wedstrijd. Maar soms beweegt het voetbal zich dwars tegen ongein en cynisme in. De KNVB sloot afgelopen week een verbond met vakbond FNV, om verbeteringen in de arbeidsomstandigheden van de migranten in Qatar ook te waarborgen na het WK. De partijen hopen dat de regering en het bedrijfsleven meedoen, maar dat blijft altijd de vraag. De regering stuurt het liefst toch een vertegenwoordiger naar het WK, want ja, handelsbelangen, en wie weet hebben we het gas uit Qatar nodig deze winter.

De KNVB behoort ook tot de voorstanders van een compensatiefonds voor de arbeiders. Al vijftig jaar wordt intensief gebouwd in de regio, op precies dezelfde wijze als aan de WK-infrastructuur. Hebben Shell, Boskalis en al die andere grootverdieners ooit openlijk gesproken over een compensatiefonds voor de arbeiders, over eerlijke behandeling? Was dat op fatsoenlijke wijze gebeurd, dan was het voetbal niet zo in verlegenheid gebracht. Het voetbal is voorloper, zoals zo vaak, ook omdat op het voetbalveld nu eenmaal de wetten van talent tellen, en ook om het veld iedereen dat langzaam begint te begrijpen.

Mede daarom waren ook die acties in het weekeinde van de coming-out gepast, al wilde aanvoerder Kökcü van Feyenoord de band dan niet dragen vanwege geloof. Maar de plopkap van de microfoon van Hans Kraay was in regenboogkleuren. Hij en Kuipers lopen zaterdag gearmd naar de plek van het interview. Go Ahead heeft vlak voor tijd 1-1 gemaakt, thuis tegen Heerenveen. Weer een puntje gepakt. Op de tribunes zingen ze met Neil Diamond mee, Sweet Caroline.

Bas Kuipers zegt dat zijn vader twee hersenbloedingen kreeg, waarvan de laatste fataal. Onbedoeld poëtisch: ‘Zijn lichaam is er nog wel, maar zijn hersenen doen het niet meer.’ De doktoren kunnen niets meer doen. Kuipers is aanvoerder. Hij maakte zelfs doelpunten de laatste tijd, hij staat geregeld voor de microfoon. Zijn vader hield van ‘de Eagles’ en zou het fijn vinden als hij speelde. ‘Ik kan niet de hele tijd zijn hand blijven vasthouden’, zegt de zoon, terwijl hij de tranen laat lopen.

En dan, op het eind van het gesprek, geeft Hans Kraay hem een kus op de wang. Zomaar.