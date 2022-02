De kunst van... shorttrack: hoe de eerste vier passen na de start een wereld van verschil kunnen maken

Op de shorttrackbaan draait veel om handigheid en souplesse. Geen schaatser is zeker van zijn plek. Alleen op de 500 meter, de kortste afstand, ligt dat anders. Daar tekent de wedstrijduitkomst in het merendeel van de races zich al bij het ingaan de eerste bocht duidelijk af: wie dan op kop ligt, is bijna altijd de winnaar.

Op de baan van 111 meter is de bocht altijd dichtbij, zeker vanaf de startlijn. Vier passen zijn het, vertelt Selma Poutsma, die in het Nederlandse kamp bekendstaat om haar ‘raketstart’. Zij kan niet goed uitleggen wat haar zo razendsnel maakt op die eerste meters. ‘Ik doe dat op gevoel. Dan gaat het bij mij het best. Ik probeer alleen te denken aan het snel bewegen van mijn armen en mijn benen. Met een beetje geluk raak ik het precies goed. En dan zeggen ze dat ik vlieg.’

In de trainingen op het ijs van Thialf komt het starten vaak voorbij, maar volgens Suzanne Schulting, regerend wereldkampioene op de 500 meter, is het niet iets dat echt aan te leren valt. ‘Dat heb je of je hebt het niet. Er valt misschien wel wat te trainen, maar ik heb dat gewoon.’

Omdat er weinig tactiek komt kijken bij de 500 meter en het vooral om een rappe reactie op het startschot draait, is een stabiele starthouding een vereiste. Poutsma draait daarom bij de start van de 500 meter de punt van haar linkerschaats net iets meer naar binnen dan op de andere afstanden. Dat biedt net wat meer zekerheid. ‘Hoe steviger is sta, hoe sneller ik ook weer weg kan.’

‘De eerste klap moet raak zijn’, zegt Xandra Velzeboer, die in 2021 brons veroverde op de 500 meter op het EK. ‘Alle beweging moet naar voren zijn.’ Poutsma merkt dat zij niet eens het beste reactievermogen heeft als het startschot klinkt, maar dat ze met haar tweede, derde en vierde pas wel het verschil maakt. Die zijn krachtig en snel.

Een explosief stel benen is niet het enige dat telt. De plek op de startlijn met meestal vier schaatsers is ook heel belangrijk. De plek helemaal links, aan de binnenkant van de baan, is het begeerlijkst. Degene die daar staat heeft de kortste afstand tot het begin van de bocht. De shorttrackers die ernaast staan, moeten een schuine en dus langere lijn naar diezelfde bocht afleggen.

De startvolgorde wordt bepaald aan de hand van de uitslagen van de rondes die eerder in het toernooi gereden zijn. De winnaar met de snelste tijd mag uiterst links staan, rechts staat degene die zich met de traagste tijd heeft gekwalificeerd. Wie in de finale die gunstige uitgangspositie wil hebben, zal er alles aan doen om ook de halve finale te winnen in een snelle tijd.

Volgens Schulting ligt de sleutel voor olympisch goud op de kortste afstand niet uitsluitend in de eerste meters rechtdoor. Misschien nog wel belangrijker, in ieder geval voor haar, is het om na de start in de eerste bocht snelheid op te bouwen. Dat was ook het sterkste wapen van Lara van Ruijven, die in 2019 als eerste Nederlandse wereldkampioene 500 meter werd en in 2020 overleed. Schulting volgt haar voorbeeld. ‘Daar ben ik vooral mee bezig geweest, om in die bocht snelheid te maken.’