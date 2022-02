De kunst van... Krol, Otterspeer en Verbij zijn gemaakt voor de 1.000 meter

Thomas Krol op het olympisch ijs van Beijing. Beeld EPA

Op geen andere afstand waren de Nederlanders in de aanloop naar de Spelen zo sterk als op de 1.000 meter. Bij de eerste drie wereldbekerwedstrijden was het podium elke keer volledig Nederlands met Hein Otterspeer, Thomas Krol, Kai Verbij en Kjeld Nuis, steeds in wisselende samenstelling. Op het olympisch kwalificatietoernooi viel Nuis, de kampioen van vier jaar geleden, af.

Otterspeer, Krol en Verbij hebben het perfecte profiel voor de 1.000 meter. Op de 500 meter komen ze explosiviteit tekort om een man als olympisch kampioen Gao Tingyu te volgen in de openingsmeters. Maar in hun maximumsnelheid kennen ze nauwelijks hun gelijke. Met snelheden tot 60 kilometer per uur duiken ze op hun smalle ijzers de bochten in en kunnen die ook vasthouden. De volle ronde op de 500 meter en de eerste volle ronde op de 1.000 meter kunnen ze op goede dagen in minder dan 25 seconden afleggen.

Afgaand op televisiebeelden legde Krol in de 1.500-meterrace waarop hij het zilver greep achter Nuis de eerste kilometer af in net iets minder dan 1.08 minuten. Dat biedt perspectief. Vier jaar geleden won Nuis in Pyeongchang de 1.000-metertitel in 1.07,95. Toch is het niet gezegd dat Krol die tijd op de losse 1.000 meter ook zomaar redt. De tussentijdse kilometer laat zich niet goed vergelijken met een losse rit.

De 1.000 meter kent een afwijkende eindstreep om te voorkomen dat de race begint bij het ingaan van de bocht. Op de 5 en 10 kilometer is dat de gewoonste zaak, maar daar is het minder van belang of er in die eerste meters direct veel snelheid kan worden opgebouwd. Op de 1.000 meter draait het daar juist wel om. Daarom is de startstreep 50 meter voor de bocht gelegd en ligt de finish 2,5 ronde verder, halverwege het rechte stuk.

Evengoed betekent het dat de aanloop naar de eerste bocht op een 1.000 meter dus heel anders is dan op de 500 meter. Daar hebben schaatsers 100 meter om van de eerste rennende passen over te schakelen naar een echte schaatsslag. Op de kilometer moet dat in de helft van de afstand gebeuren en dan volgt onmiddellijk de bocht. Dat gaat ten koste van de snelheid.

Daarom is er, anders dan op de 1.500 meter, van terughoudendheid geen enkele sprake. Krol begon zijn 1.500 meter op 98 procent van zijn kunnen. Op die manier kon hij de eerste 1.100 meter goed doorkomen, waarna hij de laatste ronde maar moest zien hoe ver zijn energie reikte.

Op de kilometer ontbreekt die slotronde en moet hij er volledig voor gaan, hoe zwaar dat ook is. Zeker de laatste bocht zal afzien zijn, wanneer het schaatsen vaak meer wankelen dan gecontroleerd afzetten wordt. Krol: ‘Maar in wedstrijden heb je zoveel adrenaline. Dan ram je door de pijn heen.’