De kunst van het terugkeren op niveau is geen nattevingerwerk, zelfs niet voor Mathieu van der Poel

Mathieu van de Poel liet zich een poos geleden ontvallen dat hij thuis niet de gezelligste was in de periode dat hij gedwongen was met intensief nietsdoen te werken aan zijn herstel. Dat hij zich soms paniekerig afvroeg of het nog wel goed zou komen met die rug. Voor een wielerdier als Mathieu was het een regelrechte detentie: daar zit je dan achter de tralies, met een overschot aan energie en spelvreugde. Voor de huisgenote zal het een opluchting geweest toen hij naar het Spaanse Denia vertrok om daar heel voorzichtig, op een fiets met zijwieltjes als het ware, van niveau nul op te stijgen naar iets wat acceptabel te noemen is.

Het acceptabele niveau was datgene wat hij in Milaan-Sanremo reeds ten toon spreidde: vanuit het niets de verloren stellingen heroveren - ik kon mijn ogen niet geloven voor het beeldscherm. In de laatste meters van de jongste Ronde van Vlaanderen won hij vervolgens het kaartspel tegen het net iets sterkere fenomeen Pogacar.

De kunst van het terugkeren op niveau is geen nattevingerwerk. Mathieu van der Poel deed niet zomaar wat in Denia. Kristof de Kegel, de prestatiemanager van zijn ploeg, zei onlangs in deze krant dat er ‘geflirt is met de limieten.’ Omdat er ‘eigenlijk geen andere keuze was’ om hem klaar te krijgen voor de Ronde. ‘Artsen gaven van week tot week aan of het verantwoord was. (…) Het was net oké.’

Hoe knap en verantwoord de tuning ook, het klinkt me toch wat griezelig in de oren. In het laboratorium van de topsport worden altijd limieten opgezocht - en verlegd. Soms wordt daar een prijs voor betaald, soms niet. Ongetwijfeld heeft Mathieu in zíjn haast en bevlogenheid ingestemd met de wetenschappelijk gemotiveerde aanpak. Zeker is het dat hij het onrecht van de rugblessure wilde omkeren in sportieve rechtvaardigheid. Een knieoperatie deed hij er tijdens de detentie maar bij omdat hij toch niks anders te doen had.

Van al te grote haast kun je ‘de weerbots’ krijgen. De weerbots, ik leerde de terminologie kennen toen ik begin jaren tachtig van de vorige eeuw in een Vlaamse wielerploeg als professional debuteerde. Niet dat in die tijd die intussen tot de middeleeuwen van de wielersport behoort de wetenschap geen plaats had. Sterker nog, de wetenschap was toen al alomtegenwoordig, en met de beschikbare kennis van toen probeerden we grip te krijgen op allerlei onrechtvaardigheden als ziekte, pech en tegenstand die gestut werd door een leger van nog voortreffelijker geïnspireerde sidekicks op wetenschappelijk vlak.

Maar het gaat me nu om de weerbots als natuurverschijnsel. In de middeleeuwen van de wielersport leerde ik dat je gerust mag lenen van de natuur, terugbetalen doe je wanneer het schikt.

Ik denk dat Mathieu de terugbetaling instinctief heeft ingecalculeerd. Maar op een of andere manier vrees ik voor een grotere schuld.