De kunst van het schansspringen

Sara Marita Kramer, die zelf niet mag meedoen vanwege een coronabesmetting, tijdens de vluchtfase. Beeld EPA

Met bijna honderd kilometer per uur op twee ski’s van een schans afglijden en aan het eind, als de betonnen helling naar boven buigt, afzetten om het luchtruim te kiezen. Zeker als ze haar afsprong goed heeft getimed, geniet Sara Kramer, de Nederlands-Oostenrijkse schansspringster. ‘Dan weet je al dat het een goede sprong wordt. Dat is heel gaaf.’

In wezen is het uitgangspunt van schansspringen simpel: wie springt het verst? Iedere deelnemer die het zogeheten K-punt haalt, de afstand die normaliter haalbaar is voor goede springers, krijgt 60 punten. Bij de vrouwen ligt het K-punt in Beijing op 95 meter. Wie verder vliegt, krijgt er 1,8 punt per meter bij. Wie minder ver komt, loopt punten mis.

De puntenaantallen worden sinds 2009 gecorrigeerd voor ongelijke windomstandigheden en startposities. En dan zijn er ook punten voor stijl, uitgedeeld door een vijfkoppige jury die de aanloop, afsprong, vlucht, landing, uitloop en de afstand beoordelen op een schaal van nul tot twintig punten. De beste en de slechtste score worden weggestreept en zo heeft de jury maximaal zestig punten te vergeven.

Midden in het spoor blijven

Uiteindelijk is zweven en ver springen de kern. Dat begint al onderweg op de schans, tijdens de glijfase. Niet iedereen is even snel op het sneeuwspoor richting het dal. Het is zaak om ontspannen te blijven en de ski’s keurig midden in het spoor te houden. Wie de randen raakt, remt. Wie verkrampt, doet hetzelfde.

De belangrijkste fase is de afzet, als de voeten net voorbij het puntje van de schans zijn. ‘Als je uitgestrekt op het randje staat, ben je te vroeg. Het moet net iets later. Dan heb je de perfecte timing’, zegt Kramer, de titelfavoriet die vanwege corona niet mag meedoen in Beijing. Wie te snel uitstrekt, krijgt de ski’s niet goed in lijn met het lichaam en dat gaat ten koste van het draagvermogen in de lucht.

Het omschakelen van afzet naar de vlucht is volgens Kramer een ‘heel gevoelige fase’. Van de ineengekrompen ontspanning van de afdaling moet het lichaam strak uitgestrekt worden en met ski’s en armen gestuurd. ‘Hoe mooier je dat doet, hoe verder je komt.’

Gecontroleerd vallen

Het einde van de schans, de zogeheten tafel, is niet eens zo hoog. De 90-meterschans in Beijing steekt een meter of vier boven de sneeuw uit. Die 90 meter slaat op de afstand die bereikt kan worden, niet op de lengte van de schans (100 meter). Schansspringen is in feite meer gecontroleerd vallen dan vliegen: de springer zweeft parallel aan de glooiing van de berg naar beneden, in feite nooit meer dan 4,5 meter boven de grond.

Het pak van schansspringers ziet er comfortabel en warm uit, maar is dat niet. Het mag niet te groot zijn en moet luchtdoorlatend zijn, anders is het makkelijker om te zweven. Ook onder het pak is niet alles toegestaan. Een kort broekje en een kort shirt, meer mag niet. Met onderkleding zou immers de draagkracht opgeschroefd kunnen worden. De wind waait dwars door het pak heen. ‘In Rusland kan het -30 zijn en in Oostenrijk ook wel -15. Dus het is ijskoud’, zegt Kramer. ‘De sprong duurt maar vijftien seconden en voor de rest zit je gewoon aangekleed of boven te wachten.’ Kortom, wil ze maar zeggen: dat valt wel mee.