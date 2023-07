De kunst van het samenstellen van een Tour-ploeg: gaan voor de eindzege, ritwinst of allebei?

Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma komt maandag over de finish. Beeld ANP / EPA

Jonas Vingegaard verzuimde zondag ploeggenoot Wout van Aert te helpen de tweede Tour-etappe te winnen – ‘Jumbo-Schisma’ klonk het al in de perszaal. Wat enigszins onbenoemd bleef was dat de selectie van Jumbo-Visma primair gericht is op het binnenhalen van Vingegaards tweede opeenvolgende Tour-zege. Niet op ritwinst voor Van Aert, al is dat mooi meegenomen.

Acht renners mag elke ploeg meenemen naar de Tour de France. De selectie is een gevoelig proces, want bijna elke wielrenner koestert de Tour als een jongensdroom. Hun objectieve prestatiecijfers vormen een belangrijk hulpmiddel voor de ploegleiding om moeilijke knopen door te hakken.

Het selecteren van renners voor het hoogtepunt in juli begint al in september. Dan stellen ploegen het programma samen van wedstrijden en vooral trainingskampen die ertoe moeten leiden dat de kandidaat-Tourrenners – veel meer dan de acht gelukkigen – gedurende drie zomerse weken hun vormpiek hebben.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Renners leveren vervolgens vanaf november een stroom data over, grofweg samengevat, hun actuele en potentiële capaciteiten. Neem de Nederlandse ploeg dsm-firmenich waar Narelle Neumann aan het hoofd staat van een afdeling van twintig wetenschappers onder wie eentje die uitsluitend data verzamelt en interpreteert. ‘Data speelt een grote rol in onze besluitvorming’, zegt Neumann. ‘We hebben data van renners tot 15 jaar terug.’

Data zijn slechts ondersteunend

Al die cijfers maken gedurende het seizoen dat eind februari begint, steeds duidelijker wat iedere renner kan en minder goed kan. Maar dat zijn kille cijfers en wielrenners zijn mensen. Data zijn slechts ondersteunend, legt dsm-firmenichs hoofdcoach Rudi Kemna uit. ‘De individuen, op en naast de fiets, moeten elkaar completeren. Dat is niet te meten.’

Zoals een voetbalelftal verdedigers, aanvallers, middenvelders en een aanvoerder heeft, zo bestaat een Tour-ploeg ook uit renners met ieder een eigen rol. Welke rollen nodig zijn, hangt af van de Tour-doelstelling.

Kemna’s ploeg verdiept zich uitvoerig in de persoonlijkheden en dan volgt de belangrijkste beslissing die elke ploeg voor de Tour moet nemen: gaan we voor de eindzege of voor zoveel mogelijk etappeoverwinningen?

Neem de Tour-ploeg die QuickStep-ploegbaas Patrick Lefevere volgend jaar wil opstellen. Zijn doel: Remco Evenepoel aan de allereerste Tourwinst voor Lefevere helpen. Een ommekeer, want de Belg ging tot dusver louter voor etappezeges, vooral sprintoverwinningen. En met succes. Maar voor sprinters zoals Fabio Jakobsen heeft QuickStep volgend jaar geen plaats: het wordt Evenepoel en zijn zeven knechten.

Bij dsm-firmenich stelden ze vast: we hebben de mensen om allebei te doen, klassement en ritten.

Uitgesproken kopman

De Franse frêle flyer Romain Bardet, ooit tweede en derde in de Tour, is de uitgesproken kopman voor een topklassering en Sam Welsford, een olijke besnorde Australiër met indrukwekkende bovenbenen, moet sprints winnen. De overige zes dsm-firmenich-renners hebben een dubbelrol: in vlakke etappes werken ze voor Welsford, gaat het omhoog, dan richten ze zich op Bardet.

Deze Tour heeft een ongebruikelijk parcours waarbij klassementsploegen zoals Jumbo-Visma en het UAE van Pogacar, meteen aan de bak moeten. Dat heeft invloed op hun selectie die als geheel ‘de koers kan dragen’. Dat is bijna onverenigbaar met ritwinst. Bijna, want Jumbo-Visma bewees vorig jaar het tegendeel. ‘Wij hoeven de koers niet in handen te nemen’, legt Kemna uit, vandaar de dubbele doelstelling.

Die komt samen in de onbetwiste, volgens Kemna zelfs charismatische, aanvoerder van de ploeg, Bardet. Over rollen gesproken: Bardet is kopman, hakt knopen door over wat iedereen moet doen in hectische situaties en stort zich zonder dralen in het strijdgewoel om sprinter Welsford aan ritwinst te helpen. ‘Romain is ontzettend gemotiveerd om die twee of drie trappen op kop te geven.’ Laat Vingegaard het maar niet horen.