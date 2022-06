De kunst van het gewichtheffen moet de rug van Dafne Schippers weer sterk maken

De technische staf van Dafne Schippers (zittend): coach Wigert Thunnissen en de krachttrainers Collin Dam en Martijn Hoekstra. Beeld Orange Pictures

Om van haar chronisch rugklachten af te komen werkt Dafne Schippers sinds het najaar met twee krachttrainers die haar veel laten gewichtheffen. In de media noemt ze Collin Dam en Martijn Hoekstra zelden bij naam, maar ze zijn van groot belang bij haar terugkeer op de atletiekbaan.

‘We hebben een visie op de robuustheid van het lichaam en hoe we dat weer belastbaar krijgen’, zegt Hoekstra wat omfloerst. Meer in detail treden over hun aanpak wil hij niet. ‘We blijven liever in de luwte en op de achtergrond. Bovendien zitten we nog midden in het proces. Het gaat nu eigenlijk pas beginnen.’

De aanpak van Dam en Hoekstra, die van buiten de atletiek komen, wortelt in het olympisch gewichtheffen. Hun sporters bekwamen zich in de twee subdisciplines die binnen het olympisch gewichtheffen worden onderscheiden en samen de tweekamp vormen: ‘trekken’ en ‘stoten’.

Bij het trekken wordt de halter in een explosieve en vloeiende beweging van de grond tot boven het hoofd gebracht. Bij stoten gaat het in twee fases: eerst wordt de halter tot borsthoogte getild, het ‘voorslaan’, en daarna uitgestoten tot boven het hoofd, het ‘uitstoten’.

Schippers kwam bij de gewichtheffers uit na een telefoontje van Frank Smulders, vader van BMX-zussen Laura en Merel Smulders, beiden in het bezit van olympisch brons. ‘Ik las rondom de Spelen over de ellende waar Dafne mee zat.’ Hij tipte Schippers broer en zaakwaarnemer Derek. ‘Dat leidde al in de maand voor de Spelen tot contact en uiteindelijk tot een samenwerking.’

Voor Schippers waren de Olympische Spelen in Tokio, en de aanloop ernaartoe, een nachtmerrie door de chronische pijn in haar onderste rugwervels, een gevolg van jarenlange overbelasting. De tweevoudig wereldkampioene 200 meter (2015 en 2017) trok zich voor de 100 meter terug en bleef op de 200 meter steken in de halve finale (in 2016 pakte ze zilver op die afstand). Met haar mislukte wissel op de 4x100 meter estafette was het olympische debacle compleet.

In het najaar kondigde Schippers aan te breken met Bart Bennema, de bondscoach die haar begeleidde in de succesvolle beginjaren van haar loopbaan . Ze zou haar carrière nieuw leven proberen in te blazen bij Wigert Thunnissen, oud-estafettebondscoach die in Haarlem zijn eigen groepje sprinters en hordenlopers begeleidt.

Vorige maand kondigde Schippers haar rentree aan op de FBK Games van komende maandag. In de aanloop daarop liep ze verrassend genoeg anderhalve week geleden ook al een 100 meter in Vught. Met 11,37 noteerde ze de snelste Nederlandse seizoenstijd. Maar om zich te plaatsen voor de WK (in juli) en EK (in augustus) moet ze nog een paar tienden sneller.

Smulders is vol lof over Dam, Hoekstra en hun collega Robert van den Hof, oud-gewichtheffer. ‘Het zijn hele slimme jongens.’ Zijn dochter Merel kampte met rugproblemen en artsen konden geen oplossing bieden. De krachttrainers wel. Dankzij hun begeleiding reikte Smulders in Tokio tot brons. ‘De blessure gaat niet weg, maar is wel onder controle. Ze hebben de stabiliteit in haar onderrug verbeterd.’

De grootste meerwaarde ligt in de nauwkeurige en specialistische begeleiding. ‘Merel en Laura staan tijdens een krachttraining altijd onder controle van een personal trainer. Ze doen het nooit alleen.’

In de atletiek is het ongebruikelijk om met gespecialiseerde krachttrainers te werken. Atletiektrainers zijn generalisten. Zij dragen verantwoordelijkheid over techniek-, conditie- en krachttraining. ‘Dat is omdat krachttraining heel erg verweven is met wat een sporter op de baan doet’, legt Ad Roskam, technisch directeur van de atletiekunie, uit.

Dat verbaast Smulders. ‘Het is in onze optiek vragen om problemen.’ Hij heeft bij het BMX-team van zijn dochters, waar hij de manager is, juist gekozen voor een groep trainers met elk hun specialisme.

Ton Leenders, krachttrainer bij onder meer de schaatsploeg van Jumbo-Visma, ijvert al jaren voor een specialistische inzet van olympisch gewichtheffen. Hij kent de beide krachttrainers waarmee Schippers nu in zee is gegaan, Hoekstra iets beter dan Dam. ‘Een jaar of tien geleden heeft Martijn nog een stuk opleiding bij mij gedaan.’

De relatie tussen rugproblemen en krachttraining is complex, stelt Leenders. ‘Krachttraining is vaak de oorzaak van rugproblemen. Maar ik weet dat het ook juist verdomd goed uit kan pakken.’ Volgens hem draait alles om een goede balans tussen het algemene trainingsprogramma en de positie van de krachttraining daarbinnen.

Daar is Thunnissen, zelf ook opgeleid als generalist en tussen 1995 en 2016 werkzaam bij de Atletiekunie, verantwoordelijk voor. Hij heeft het overzicht in het trainingsprogramma van Schippers. De krachttraining mag het terrein van Dam en Hoekstra zijn, Thunnissen houdt haar verrichtingen nauwlettend in de gaten. Volgens Roskam is hij steevast aanwezig als zijn pupil gaat gewichtheffen.

Smulders beziet vanaf een afstandje de terugkeer van Schippers met plezier. ‘Ik ben er trots op dat ik daar mijn bijdrage aan heb kunnen leveren.’