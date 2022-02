De kunst van... De massastart is een tombola met twee opties: sprinten of ontsnappen

WK afstanden in 2021. In de finale van de massastart vechten Joey Mantia (VSt), Jorrit Bergsma (Ned), Jordan Belchos (Can), Bart Swings (Bel) en Haralds Silovs (Let) om een goede positie. Beeld ANP

Langebaanschaatsen is in wezen een strijd tussen een sporter en de klok. Dat geldt voor alle onderdelen, behalve voor het slotstuk van het olympische schaatstoernooi. Bij de massastart is de tijd niet van belang en zijn goede benen alleen nooit genoeg. De minimarathon over 16 ronden is een tombola.

‘Je kunt het beter vergelijken met shorttrack’, zegt Jorrit Bergsma, de troef voor Nederland op het onderdeel dat sinds 2018 op het olympisch programma staat. Hij vormt samen met Sven Kramer een gelegenheidsduo in Beijing.

Het zal wennen zijn, want de twee reden nog nooit samen in een massastart. Ook nu is dat nog niet zeker. Ze moeten eerst de halve finale met succes afwerken voordat ze over een samenwerking in de finale na kunnen denken.

En als ze de eindstrijd halen, hebben ze maar beperkte tactische mogelijkheden. Bergsma en Kramer kunnen allebei niet sprinten. Dus zit er niets anders op dan om en om te demarreren en mee te sluipen met kopgroepjes. ‘We moeten onze momenten zoeken’, legt Bergsma uit. ‘Dat gaat moeilijk worden.’

De afgelopen jaren had Bergsma met zijn oude massastartmaatje Arjan Stroetinga meer strategische wapens in handen. Stroetinga kon spurten als geen ander, Bergsma heeft een demarrage in huis en de conditie om een vlucht op gang te houden.

Daarmee was het duo voor de concurrentie moeilijk te temmen. Als Bergsma ontsnapte en ze reden het gat niet dicht, dan won hij. Zoals op de WK van 2020. Na een eenzame oversteek naar de kopgroep, reed Bergsma weg bij zijn medevluchters en werd kampioen.

Dichtten de anderen het gat wel, dan kon Stroetinga in de luwte van het peloton de benen sparen en tot slot de spurt winnen, zoals op de WK van 2015.

Zo zijn er grofweg de twee smaken in het massastartpeloton: sprinten of ontsnappen. De favorieten voor de titel, Bart Swings, Joey Mantia en regerend olympisch kampioen Lee Seung-hoon, mikken vooral op de eindspurt. De kans op een succesvolle vlucht en dus een overwinning voor een Nederlander is daarmee bijzonder klein. Zij en hun helpers zullen er alles aan doen om vluchters op tijd terug te halen. Bergsma: ‘We zullen geluk moeten hebben.’

Voor Irene Schouten maakt geluk een kleiner deel uit van haar kans op goud. Hetzelfde geldt voor haar secondant Marijke Groenewoud, de regerend wereldkampioen. Zij zijn én snel én hebben uithoudingsvermogen. Ze kunnen mee in een ontsnapping en mikken op de sprint en zijn daardoor moeilijk onder de duim te houden. En ook niet onbelangrijk: ze kennen elkaar als ploeggenoten goed en zijn gewend om in marathonwedstrijden elkaar bij te staan.

Uiteindelijk geeft Schouten, driemaal wereldkampioene massastart en vier jaar geleden goed voor brons, de voorkeur aan een eindsprint. Haar belangrijkste tegenstrevers, de Italiaanse Francesca Lollobrigida en de Canadese Ivanie Blondin, doen dat ook.

Hoe veelzijdig en sterk de Nederlandse vrouwen ook zijn, Schouten weet dat de massastart geen garantie biedt op succes. In ieder geval lang niet zoveel als de bijna klinische 3 en 5 kilometer die ze in Beijing domineerde. ‘De massastart is het onderdeel waar je de minste controle over hebt.’

Schaatsen, massastart mannen: halve finales vanaf 08.00 uur (Ned. tijd).