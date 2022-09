De kunst om de ene Louis van Gaal los te zien van de andere

De aftrap van een weer vermakelijk mediaweekje met Louis van Gaal werd maandag verricht door de gerenommeerde oud-speler en broodanalyticus Ruud Gullit. Hij was getergd. Hij zei dat Van Gaal snel ergens mee moest kappen.

Hou nou toch op man, gooide Gullit er bij Ziggo Sport uit. Hij was er helemaal klaar mee. Voor de zekerheid zei hij het nog een keer. ‘Hou nou toch op.’

Gullit had ‘met kromme tenen’ naar Van Gaal geluisterd. Een andere analyticus ter plekke, Marco van Basten, vond ook dat Van Gaal moest ophouden. Hij draafde een beetje door, vond Van Basten, en moest vooral niet denken dat hij het ‘heilige woord’ predikt.

Het ging over de ‘implementatie’ van het speelsysteem bij het Nederlands elftal. Om dat voor elkaar te krijgen praat Van Gaal veel met de spelers, individueel en in groepjes. Meetings, worden zulke gesprekken genoemd. Gullit vindt het allemaal maar niks, want dat deed Rinus Michels in 1988 ook niet, die bromde gewoon tegen een paar spelers wat er moest gebeuren en huppakee. Oké, boomer.

Gullit had amper gezegd dat Van Gaal ermee moest ophouden of talloze media maakten er handenwrijvend melding van, ook serieuze als VI en het AD. Zo gaat dat tegenwoordig. De mening van de voetbalanalyticus wordt massaal uitgevent. Net zoals internationals moeten ze – dixit Van Gaal – leveren. Borrelpraat in een tv-studio wordt verheven tot nieuws, zelfs de praatjes van Wesley Sneijder worden serieus genomen en verspreid, want hij is recordinternational, dus Wes zal het wel weten.

Met Van Gaal is het al sinds de vorige eeuw de kunst om de man los te zien van de trainer. Dat valt niet mee, ik weet er alles van. Tijdens de eerste persconferentie voor de duels in de Nations League met Polen en België misdroeg hij zich op een manier die – het was al even geleden dat hij zich zo had laten gaan – ouderwets genoemd kan worden.

Zelfs op de meest onschuldige vragen reageerde hij getergd en vol minachting voor de mannen en vrouwen die daar gewoon hun werk stonden te doen; onbeschoft zelfs. De zelfbenoemde hoeder van normen en waarden, tevens de leider van een sportploeg die het land representeert, manifesteerde zich op zijn allerslechtst en zijn werkgever stond erbij en keek ernaar, schaapachtig.

Dat is de ene Louis van Gaal. De andere – hier begint het noodzakelijke omdenken – bouwt fanatiek aan een elftal dat kans maakt op de wereldtitel. Anders dan de kwekkende oud-spelers is hij niet stil blijven staan en is hij ervan doordrongen dat er sinds Rinus Michels en het jaar nul op zijn vakgebied het een en ander is veranderd.

De wetenschap wordt ingeschakeld, hij laat een legioen keepers invliegen om de kans op succes tijdens penaltyseries te vergroten en organiseert meetings met de spelers om ze deelgenoot te maken van zijn plannen. De algemene reactie op de strategie van een innovatieve zeventigplusser: hou nou toch op man.

Voor De Telegraaf was de kritiek van Gullit en Van Basten aanleiding om Van Gaal af te fakkelen in een groot stuk. Hij was een machtswellusteling die een oude truc had toegepast, de media als vijand, het bekende wij tegen zij. Het gekwebbel van Gullit en Van Basten werd gebruikt om Van Gaal een lesje te leren.

De wedstrijd tegen Polen, een WK-deelnemer die het thuisvoordeel had, moest toen nog gespeeld worden. Er gebeurde iets grappigs. Het Nederlands elftal kwam zelfverzekerd voor de dag, combineerde er lustig op los en glom van het spelplezier, dankzij Louis van Gaal.

Moesten de heren hun weerzin tegen de man/trainer toch weer overwinnen. Het was genieten, zei Rafael van der Vaart bij de NOS. Dat was een grote tegenvaller, voor zijn beroepsgroepje.