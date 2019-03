De Kuip intimideert tegenstanders niet meer

Nederland, Rotterdam. Beeld Guus Dubbelman

Zelfs de vertrouwde orkaanvreugde na knappe doelpunten van Berghuis en Botteghin gaf te weinig vertrouwen en inspiratie aan de acteurs in rood en wit. Heerkens, Lewis en Isak profiteerden klinisch.

De acceptatiegrens lijkt bereikt bij de fans nu Feyenoord zelfs de derde plaats dreigt te vergooien. Er werd betrekkelijk snel gefloten en gemord, rap waren ook lege blauwe stoeltjes zichtbaar waardoor bijna letterlijk het gevoel ontstond dat er een overstroming gaande was en iedereen van boord moest.

Dat is precies het sentiment dat nu leeft onder veel supporters. Weg ermee. Met alles. Alleen het toptalent Orkun Kökçü mag blijven. Toen Jens Toornstra voor hem inviel, volgde een fluitconcert. Het uitvallen van de 18-jarige middenvelder was noodzakelijk vanwege kramp, maar voor nuances en excuses is geen ruimte meer.

‘Martin rot op,’ klinkt het al weken. Bedoeld voor technisch directeur Martin van Geel. Soms begeleid door vreselijke ziektes. Maar ook bij meer weldenkende supporters is het krediet van de Brabander op. Evenals bij clubicoon Van Hanegem, wiens mening zo’n beetje heilig is.

Het nu acht jaar durende beleid van Van Geel heeft geleid tot de wederopbouw van Feyenoord na een periode met diepe schulden en nog veel slechtere resultaten, met de landstitel in 2017 als hoogtepunt. Maar het aankoopbeleid kent sindsdien nauwelijks voltreffers en de selectie bevat op het eerste gezicht weinig spelers met een enorme transferwaarde, al vindt Van Geel dat zelf ‘kletskoek’.

Onmiskenbaar viel ook tegen Willem II weer het gebrek aan veelzijdigheid op bij de meeste spelers. Linksback Haps kan leuk aanvallen, maar is in duels vaak te druistig waardoor hij makkelijk uitgespeeld kan worden. Zeker door een klasbak als de Zweedse Willem II-spits Isak, pas 19 jaar, maar al veelvuldig vergeleken met landgenoot Ibrahimovic.

De andere Zweed op het veld heeft wellicht de soepelste heupen van de eredivisie, doch in de eindfase slaat de besluiteloosheid bij Feyenoord-linksbuiten Larsson te vaak toe. Ook spelers die met Feyenoord kampioen werden – Van der Heijden, Jørgensen, Toornstra, Vilhena en Botteghin – zijn te vaak schimmen van zichzelf.

Rechtsbuiten Berghuis leek vorig seizoen wel een stap te zetten in zijn ontwikkeling. Hij heeft nog steeds zijn fraaie piekmomenten, maar kent daarnaast angstig diepe dalen. Van een enorme klasse getuigde zijn stift van buiten het zestienmetergebied precies passend tussen Willem II-doelman Wellenreuther en de lat. Daarna was er een reeks van mislukte passes en een dwaze tackle, afgewisseld met twee prima voorzetten.

Berghuis mag zich vandaag desondanks weer melden bij het Nederlands elftal, is daar ontzettend verheugd over, maar de fluctuatie in zijn eigen spel en dat van Feyenoord knaagt aan hem. ‘Over het hele seizoen genomen is het gewoon slecht. Thuis waren de resultaten nog wel goed, maar qua niveau verschilde het niet zoveel met de uitwedstrijden. Het kan vaak zoveel beter.’

Het komt steeds op hetzelfde neer: individuele fouten en linies die te ver uit elkaar opereren. Onder leiding van de ervaren coach Koster kraakte Willem II de Kuip-code, ruim anderhalve maand voordat het er de bekerfinale speelt tegen Ajax.

Berghuis snapt dat Feyenoord-fans kritischer worden. ‘Het is een wisselwerking: speel je de pannen van het dak, dan staan ze op de banken. Dat is nu niet zo. Morren werkt tegen de ploeg. Maar daar moet je tegen kunnen, anders moet je een andere sport gaan doen.’

Thuiswinst op PSV (2-1) en Ajax (6-2) is te weinig wisselgeld, nu er, inclusief de vroege Europese zeperd tegen het Slowaakse Trencin, acht keer is verloren van kleinere clubs. Zondebokken moeten er zijn. Coach Van Bronckhorst, die maar weer eens maatregelen aankondigde vanwege het ‘ondenkbare’ verdedigen van zijn ploeg, stopt uit eigen beweging aan het eind van het seizoen. Hij slaagt er met zijn staf niet meer in zijn ploeg compact, constant en fit te krijgen en spelers door te ontwikkelen.

Talenten verdwijnen na een sterke entree voor maanden naar de bank. Sinds vorige week is Kökçü daar weer van af, en met recht. De jongeling brengt flair en creativiteit. Krampachtig probeert Feyenoord hem te katapulteren als zinnebeeld van hoop. Vorige week werd zijn contract opengebroken.

Van Geel is er trots op. Met hand en tand verdedigde hij zijn keuzes een dag na het echec tegen Willem II in het FOX-programma De Tafel van Kees. Zelfkritiek ontbrak daarbij goeddeels. Van Geel voelt intern veel steun, ‘bijna op het genânte af’. Hij zal niet opgeven. ‘Ik ben een topsporter.’

Volgend seizoen kan Feyenoord volgens hem weer bij PSV en Ajax zijn gekropen, al beseft hij de waarde van de derde plaats, waarop ook AZ loert. Europees voetbal is onmisbaar voor Feyenoord om Ajax en PSV in het zicht te houden. En ook om het gemoed in eigen stadion weer wat op te vijzelen.