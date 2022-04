De Kuip explodeert, vader Gert Kruys implodeert en zoon Rick doet aan yoga

Rick Kruys trainer van FC Utrecht tijdens het duel tegen Feyenoord. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Het is zondagmiddag net 16.00 uur geweest als een verhitte vader puft op de perstribune van het stadion van Feyenoord, dat het opneemt tegen FC Utrecht. ‘Ik heb een hartslag van 300, ben helemaal van het padje af.’ De vader heet Gert Kruys (60), hij is al vele jaren analist bij RTV Utrecht rond en tijdens wedstrijden van FC Utrecht. Kruys’ zoon Rick (36) staat helemaal aan de overkant voor de dug-out van FC Utrecht, de armen meestal over elkaar. Rick is assistent bij FC Utrecht, maar sinds René Hake een maand geleden werd ontslagen tijdelijk hoofdcoach.

Zo kruizen de paden van de Kruysen elkaar wederom in professionele zin. De geboren Utrechters, die beiden op het middenveld van FC Utrecht speelden, stonden in november 2004 tegenover elkaar toen Gert trainer was bij De Graafschap en uitgerekend de bij Utrecht ingevallen Rick met zijn eerste balcontact de bal in de kruising joeg. ‘Rick krijgt vanavond geen eten,’ zei Gert na afloop als een boer met kiespijn. Mede door die treffer degradeerde De Graafschap. Nooit trainde Gert daarna nog een eredivisionist, thans is hij naast analist ook amateurvoetbaltrainer.

Er wordt altijd fel meegeleefd op de regionale zender met FC Utrecht, maar wat ‘goed is goed en wat slecht is slecht,’ vertelt Gert in de rust aan de Volkskrant. Eerste commentator René van den Berg wil het niet anders. ‘De luisteraar wil de waarheid horen. Gert wil altijd dat Utrecht wint, maar nu nog veel liever.’

Was Rick voor anderhalf jaar aangesteld als hoofdcoach dan was het lastiger geworden om met Gert als analyticus door te gaan. Van den Berg: ‘Deze periode is te overzien. En het voegt ook iets extra’s toe.’

Hartslag Gert gaat omhoog

De hartslag bij Gert gaat omhoog doordat een kwartier voor tijd de beste speler van FC Utrecht, Quinten Timber, gaat liggen met kramp. De stand is 1-1 in een wedstrijd waarin Feyenoord een behoorlijk overwicht heeft. De eerste twee wedstrijden onder Kruys junior eindigden teleurstellend in een gelijkspel tegen degradatiekandidaten, de ambitieuze subtopper is nog niet helemaal zeker van de play-offs om Europees voetbal.

Gert Kruys, vader van Rick, is momenteel trainer van tweededivisieclub de Treffers. Beeld Pro Shots / Erich Snijder

‘Timbertje, sta op, jongen, sta op!,’ smeekt Gert in zijn microfoon. ‘We kunnen niet meer wisselen! Moeten we met tien man verder, lekker is dat.’ Teleurgesteld zakt Gert achterover.

Maar Rick blijkt nog wel te kunnen wisselen. ‘Ik heb me vergist, ik dacht dat het niet meer kon. Luister maar niet meer naar mij, hoor,’ zegt Gert opgelucht.

Ja, hij geeft het zelf ook grif toe. Hij zit ‘dubbel gespannen’ op de perstribune nu zijn zoon tot het eind van het seizoen hoofdcoach is. Ze hebben wel ‘even met mekaar gezeten’ toen Rick werd aangesteld. Gert: ‘Rick zei: ‘pa blijf dit doen, blijf kritisch’. Dat ben ik ook. Tegen Fortuna heb ik gezegd dat ik niet begreep dat hij Ramselaar wisselde. Na afloop zei Rick dat Ramselaar gewoon leeg was. Maar hij vertelt mij vooraf de opstelling niet, wie er fit is, wat er speelt.’

Zoon is de betere trainer is van de twee

Gert, die nooit hoofdcoach bij FC Utrecht was, denkt dat zijn zoon de betere trainer is van de twee. ‘Rick is rationeler, ik ben emotioneler.’

Rick stopte al op zijn 30ste, omdat hij trainer wilde worden. Dat snapte Gert, die vanwege ernstig blessureleed moest stoppen, niet. ‘Maar hij is eigenwijs, net als zijn vader.’

Rick, die Dick Advocaat vroeg als klankbord, was als assistent vooral onder de indruk van Erik ten Hag. Gert: ‘Hoe die echt een speelstijl erin slijpt, waar die allemaal aan denkt, vond-ie fantastisch. Rick is er klaar voor, dit is toch een kans om zich te presenteren als hoofdcoach. Maar je bent afhankelijk van hoe die spelers het invullen.’

De opstelling van FC Utrecht deugt

De opstelling van FC Utrecht deugt vandaag vertelt Kruys senior de luisteraars van RTV Utrecht een paar keer. ‘En dat vind ik niet alleen, dat vonden ook een paar journalisten die ik in de rust sprak. Het staat goed. Maar we zijn te slordig aan de bal.’

Richting het einde wordt Gert steeds emotioneler. Hij klaagt over arbiter Nijhuis (‘wat een popiejopie’) als FC Utrecht-verdediger Sint Jago geblesseerd raakt en Utrecht alsnog met tien man verder moet. Op het laatst schreeuwt hij: ‘Wat doet die De Keijzer nou? Hij moet die bal nooit aan Maher geven!’ Het blijkt de voorbode voor een dramatische eindfase waarin Feyenoord-aanvaller Sinisterra zich in de 96ste minuut langs twee Utrechters wurmt en toeslaat. 2-1. De Kuip explodeert, Gert implodeert.

Na het eindsignaal biedt een skyboxhouder hem een baco aan. Gert knikt dankbaar. ‘Tjongejonge even bijkomen.’

Ademhalingsoefeningen

Voor Rick geen baco, maar yoga. Voordat hij ijzig kalm zijn spelers en de pers te woord staat, heeft hij ademhalingsoefeningen gedaan. ‘Heb ik ergens gelezen. Kort na een wedstrijd zit je nog vol in de emotie, je bent het best als trainer als je te allen tijde je kop erbij kan houden.’

Dat zijn vader zich druk maakte, verbaast hem niet. ‘Hij moet gewoon rustig blijven. Lekker zeggen wat-ie vindt. Dat is zijn werk, dat kan-ie goed. Het zou gek zijn als Utrecht slecht speelt en hij zegt: het is best aardig. Dat slaat nergens op.’

Als ze elkaar zien op het parkeerterrein, is er geen nabespreking, maar alleen een korte omhelzing. Zijn vader is geen klankbord, zegt Rick. ‘Hij is gewoon mijn vader.’