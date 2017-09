De Kruijf toch inzetbaar tegen Italië in kwartfinale EK volleybal

'Ik voelde het in de lucht al aankomen. Ik zweefde naar de buitenkant en wist dat ik verkeerd zou neerkomen. Ik vloekte meer uit boosheid en frustratie dan van de pijn. Weer een enkelblessure, al was het niet zo ernstig als vorig jaar bij het olympische kwalificatietoernooi in Japan. Toen had ik constant pijn, deed ik de eerste avond geen oog dicht.



'Nu is de enkel dik, maar heb ik geen pijn. Uit een MRI-scan bleek dat er nauwelijks vocht in het gewricht zit. De banden zijn evenmin beschadigd. De enkel is blauw, dat is een goed teken. Het vocht wordt goed afgevoerd.'