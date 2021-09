‘De kras op mijn ziel zal blijven, zeker omdat PSV mijn club is’

VfL Wolfsburg-coach Mark van Bommel vuurt zijn manschappen aan in de verloren wedstrijd tegen Hoffenheim. Beeld Getty Images

Mark van Bommel woont vooralsnog alleen in Wolfsburg, niet bepaald een opwindende stad, bekend van Volkswagen. Echtgenote Andra blijft in Meerssen bij de kinderen. De zoons voetballen bij MVV. De trainer heeft nog nooit meegemaakt dat hij zijn familie zo weinig ziet. ‘In het begin bij een club is dat niet eens zo slecht. Als het vijf uur is, komt er iemand binnenlopen en ga je daar nog een uur mee zitten.’

Hij is vrijwel alleen met voetbal bezig, nadat hij sinds het ontslag bij PSV in december 2019 anderhalf jaar zonder baan was. ‘De kras op mijn ziel zal blijven, maar in het voetbal kom je elkaar altijd weer tegen. Het ontslag was heel vervelend, zeker omdat PSV mijn club is.’

Niet wanhopig

De voormalige middenvelder, destijds leider op het veld, heeft in de tussentijd zijn kennis verrijkt. ‘Ik had veel moeite met mijn ontslag. Snel ben ik met mensen uit de voetballerij gaan praten, ook omdat je niet weet hoelang het gaat duren. Ik had een week na mijn ontslag weer ergens kunnen beginnen, maar dat wilde ik niet. Je moet ook niet gelijk pakken wat er is. Zo wanhopig was ik niet.

‘Ik wilde ontdekken wat ik niet goed had gedaan bij PSV. Mijn conclusie was: op het veld, en met spelers, moet ik niets veranderen. Alleen verbeteren, door bijvoorbeeld andere oefeningen aan de stof toe te voegen. Ik was blij dat ik al die gesprekken al voor corona had gevoerd, vanwege het reizen. Ik sprak met talloze mensen uit de voetbalwereld, onder anderen Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Peter Hermann, Willem van Hanegem, Dick Advocaat, Ronald de Boer en Ruud Gullit. Hoe zien jullie mij? Hoe hebben jullie bepaalde situaties beleefd? Wat zouden jullie doen? Ik belde naar Hitzfeld en de volgende dag kon ik terecht in Basel. Dat is het mooie van goede relaties; dat ik gewoon, drie, vier, vijf uur met ze kon praten. Ze bevestigden vaak het idee dat ik had. Ze zeiden: ‘Mark, jij moet je alleen met voetbal bezighouden.’ Dat wilde ik ook.’ Bij PSV miste hij in sommige geledingen professionaliteit en ging hij zich bemoeien met zaken die hem in feite niet aangingen.

Hij heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, met behoud van de kern. ‘Fussballlehrer’, noemen ze dat hier. Dat je het elftal laat voetballen zoals je zelf zou willen, dat er lijn in zit.’

Wolfsburg is best een goed elftal, al is afgelopen weekeinde voor het eerst deze competitie verloren, bij Hoffenheim. Het elftal herbergt kracht en loopvermogen, en heeft ook veel begaafde spelers.

Speltypen mengen

Van Bommel is de opvolger van Oliver Glasner, een Oostenrijker die Wolfsburg naar de Champions League bracht, doch ruziede met de clubleiding. Glasner was ook assistent van de huidige PSV-trainer Roger Schmidt bij Salzburg. Hij is dus afkomstig uit de school van Red Bull, met zijn uitdijende invloed op de speelwijze in Europa. Voetbal met veel energie en druk, levend van omschakeling. Het is de bedoeling dat Van Bommel speltypen gaat mengen; het ‘ouderwetse’ Nederlandse voetbal op balbezit met die andere stijl, waarin balbezit helemaal niet cruciaal is. ‘De jongens moeten wennen aan mij, ik moet hen overtuigen van de manier van voetballen.’

In de Bundesliga is de Red Bull-school populair. Het gaat om vroeg jagen en de bal op het juiste moment onderscheppen. Omschakelen, snel een doelpoging wagen. Het lijkt soms op de chaos en onrust in een flipperkast. ‘Ik wil mijn eigen voetbal spelen, met balbezit én omschakelen.’

Voetbal is in zijn ogen ook een kwestie van verschillende tempo’s beheersen. ‘Geduld is niet langzaam’, zegt Van Bommel enigszins filosofisch. ‘Geduld is op het juiste moment de juiste keuzes maken. Ik zeg altijd: speel geduldig. We zijn goed op weg, maar het duurt nog een tijd om het te verbeteren. En dan is het lekker dat je in het begin al wedstrijden wint, dat de jongens overtuigd raken van je aanpak. In de voorbereiding deden we exact hetzelfde, maar verloren we wedstrijden. Dan moet je blijven vasthouden aan je idee. Ik heb steeds gezegd tegen de groep: het komt wel. We zochten ook bewust zware tegenstanders uit. En het is even wennen: van Red Bull-voetbal, naar Red Bull-plus.’

Knullig

Een wissel te veel toepassen in het bekertoernooi, waardoor Wolfsburg meteen was uitgeschakeld, was knullig. ‘Ik was verbaasd, niet in paniek. We hebben het nagevraagd bij de vierde official. Natuurlijk hadden we dat in eerste instantie zelf moeten weten, maar als je het vraagt aan de leidinggevende... Intern bleef alles rustig. Alleen: op een gegeven moment moet je wel gaan winnen.’

Hij kan in betrekkelijke rust werken, in een geweldige infrastructuur. ‘We moeten realistisch blijven. Vorig seizoen was top, met de vierde plaats. We willen beter, maar dat kan niet elk jaar. In de Champions League zitten we in een poule waar wat mogelijk is, met Sevilla, Red Bull Salzburg en Lille. Iedereen kan door, iedereen kan eruit.’

Het beleid van de club is stabiel. Geld uitgeven aan jong talent, zonder al te gekke bedragen te spenderen. ‘Je mag geen kampioenschap van ons verwachten. Bij deze club had ik een goed gevoel. Dat zei ik gelijk toen ik thuiskwam, na de eerste gesprekken. Ze willen jonge spelers kopen en ontwikkelen. Dat past wel bij mij. Ze hebben mij ook gevolgd bij PSV, waar Dumfries, Rosario en Malen international werden. De clubs die een trainer zochten, hadden dat gezien.’