De Kramer-paradox: nooit voldaan aan de verwachtingen, toch de succesvolste olympiër

Het falende Nederlandse trio op de ploegenachtervolging, met vlnr: Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Bij zijn laatste Olympische Spelen dacht Sven Kramer de grootste kans op goud te hebben op de ploegenachtervolging. Als de mogelijkheid er al was, dan werd die dinsdag niet benut. Samen met Patrick Roest en Marcel Bosker eindigde hij roemloos op de vierde plaats in de landenwedstrijd.

In zekere zin past die klassering bij zijn gecompliceerde verhouding tot de Winterspelen. Er is sprake van een Kramer-paradox. Vijf keer nam de 35-jarige Fries deel aan de Winterspelen. Hij zwaait af als de schaatser met de meeste gouden medailles en toch maakte hij nooit de hoge verwachtingen waar.

Kramer veroverde viermaal goud, waarvan een met de achtervolgingsploeg. Vooral de 5 kilometer was zijn terrein. Met zijn krachtige slagen stampte hij driemaal op rij naar goud; in 2010, 2014 en in 2018. In totaal behaalde hij negen medailles, waarvan vier als lid van een achtervolgingsploeg. ‘Niemand hoeft medelijden met hem te hebben’, zei zijn laatste coach Jac Orie.

Nieuwe Eric Heiden

Kramer begon viermaal aan de Winterspelen als gouden medaillekandidaat op drie of vier afstanden: 1.500 meter, 5 en 10 kilometer en ploegenachtervolging. De vergelijking met Eric Heiden, de Amerikaan die in 1980 alle vijf afstanden op zijn naam schreef, werden zeker aan het begin van zijn loopbaan in voorbeschouwingen vaak gemaakt. Op zijn minst leek hij in staat om het record van Ard Schenk uit 1972, driemaal goud op één toernooi, te evenaren. Zelf had hij die ambitie zeker.

Toch ging er steeds iets mis met het supertalent die als 11-jarige al figureerde in het Jeugdjournaal. ‘Mijn grote droom is om later topschaatser te worden’, zei hij met een hoge jongensstem. Zo vreemd gedacht was dat niet. Zijn moeder Elli was kortebaanrijdster, vader Yep nam tweemaal deel aan de Winterspelen (1980 en 1984). Thialf lag om de hoek van het ouderlijk huis in Oudeschoot en veel topschaatsers kwamen bij de familie over de vloer.

Direct bij zijn debuut op de Spelen van 2006 ervoer hij de aparte dynamiek van de Spelen al. Na een tweede plaats op de 5 kilometer kwam hij in Turijn tijdens de ploegenachtervolging ten val. Dat was nog wel te verteren, maar de 10 kilometer ging vervolgens volledig de mist in: zevende.

Dieptepunt

Het dieptepunt kwam zonder twijfel op de Spelen van Vancouver, in de aanloop overmoedig grappend tot Svencouver gedoopt. Op aanwijzen van Gerard Kemkers werd hij op de 10 kilometer de verkeerde baan ingestuurd. In plaats van een tweede gouden medaille, als opmaat tot een mogelijke derde bij de ploegenachtervolging, volgde diskwalificatie en een diepe ontgoocheling.

In Sotsji, vier jaar later, won Kramer opnieuw de 5 kilometer en goud met de ploegenachtervolging. Maar op de 10 kilometer speelde zijn onwillige rug op. Ook was daar de onverzettelijke Jorrit Bergsma, die als laatbloeier en introverte man het spiegelbeeld van de assertieve alfaman was.

In Pyeongchang, in 2018, kon hij door rugpijn zijn schaats niet zo besturen als hij gewend was. Op de 5.000 meter kon hij de pijn verbijten op weg naar goud. Op de 10.000 meter eindigde hij als zesde. De rug, het been, hij kon niet harder.

De hoop op een olympische drieslag werd vanaf het begin van zijn loopbaan gevoed door zijn enorme succes bij het allrounden: niemand die hem van 2007 tot en met 2017 wist te verslaan. In 2008, hij was al op de 5 en 10 kilometer nagenoeg onklopbaar, leek zijn talent zich zelfs uit te strekken tot de korte afstanden. Zijn toenmalige coach Geert Kuiper voorspelde dat hij zelfs mee zou kunnen doen aan het WK sprint. Kramer sloot zich daar toen bij aan, maar het kwam er nooit van.

Naarmate hij ouder werd, kwam de sleet op het krachtige lijf. De geest wilde nog, maar de zware trainingen eisten hun tol. Steeds ging er een afstand af. In Sotsji trok hij zich terug voor de 1.500 meter, voor Pyeongchang plaatste hij zich niet op die afstand. Ook de 10 kilometer werd steeds meer een bijnummer. Wat overbleef was de 5 kilometer, en op het tweede plan: de ploegenachtervolging. In Beijing was dat zelfs zijn enige hoofdnummer, met dank aan schaatsbond KNSB. Voor het eerst in zijn loopbaan, kon hij alleen naar de Spelen vanwege een aanwijsplaats.

Ontluisterend

In de herfst van zijn loopbaan werd hij opener, toonde zich kwetsbaarder. Misschien ook omdat er geen ontkennen meer aan was dat zijn lichaam hem steeds vaker in de steek liet. Op zijn beste dagen behoorde hij nog tot de besten. Op andere momenten was hij geen schim van zichzelf. Ontluisterend waren zijn 19de plek op de WK afstanden van vorig jaar en de negende plek in de B-divisie van de wereldbeker in Polen van deze winter.

‘Fragiel’, dat was het woord dat hij deze winter steeds gebruikte voor zijn rug. Hij was in de lente, na jaren twijfelen, geopereerd, maar of het verschil zou maken bleef gissen. De oude kampioen durfde toe te geven dat het alle kanten op kon deze winter. Ook naar beneden. ‘Ik had in het verleden ook wel vaker last van mijn rug, maar toen had ik een buffer. Nu, met de breedte van het veld, kom ik daar niet meer mee weg.’

Eén afstand heeft hij nog te gaan, de massastart. Tussen de specialisten op dat onderdeel heeft Kramer alleen nog theoretisch een kans op een medaille. Het wordt zijn 18de race bij de Spelen. Nog één keer zal hij topschaatser zijn, het vak waarvoor hij leek voorbestemd. Al heeft hij zelf altijd volgehouden dat schaatsen zijn keuze was. ‘Ik moest niks. Het is puur van mezelf gekomen.’